Confira os livros da semana

Economia
Em “Economia moral”, o economista Alvin Roth, vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2012, analisa os limites morais dos mercados e os conflitos que surgem quando determinadas transações são consideradas inaceitáveis por parte da sociedade.
Economia moral; Alvin Roth; Editora Record; 424 páginas; R9,90; Disponível em versão física e digital.
Editora Record/Divulgação/JC
A obra aborda questões como a comercialização de órgãos, a remuneração pela doação de sangue, a fertilização in vitro, a gestação por substituição, a prostituição, a eutanásia e a legalização de drogas, incluindo maconha e opioides. A partir desses exemplos, Roth examina como convicções morais e religiosas influenciam as decisões sobre o que pode ser comprado, vendido ou trocado.
O autor utiliza a perspectiva econômica para discutir as chamadas transações repugnantes, isto é, aquelas que determinados grupos consideram inaceitáveis, mesmo quando outras pessoas estão dispostas a realizá-las. Em vez de defender a liberação ou a proibição generalizada dessas práticas, Roth propõe analisar como os mercados podem ser estruturados para conciliar a liberdade individual com a proteção de pessoas vulneráveis.
A discussão aborda, assim, os desafios de desenvolver mecanismos de mercado que considerem tanto a eficiência econômica quanto os limites éticos estabelecidos pela sociedade.