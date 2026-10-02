Bold amplia atuação no RS com cerca de R$ 1 bilhão em novos projetos

Com expansão concentrada em Canoas, a Bold Incorporadora se prepara para uma escalar uma nova fase marcada por crescimento, cujo possui um pipeline de aproximadamente R$ 1 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV) em projetos que estão com lançamento previsto nos próximos anos. O pipeline também abrange projetos em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, e na Serra Gaúcha, em Canela.

Lançada oficialmente em 2021, a incorporação e construção de empreendimentos residenciais e comerciais, voltados a projetos de alto padrão. A empresa já soma em torno de R$ 400 milhões em VGV, contando com empreendimentos, lançados, entregues e em construção.

A ampliação do negócio começou a partir de um investimento em torno de R$ 300 milhões em recursos próprios na aquisição de terrenos, desenvolvimento de projetos e execução das obras, além de manter um banco de terras que garante novas inaugurações pelos próximos 15 anos. Para o sócio-diretor técnico e de incorporações da Bold Incorporadora, Felipe Tamanini, o crescimento acontece de “forma planejada, sem abrir mão dos pilares que orientam a empresa desde o início. O alto padrão construtivo, a arquitetura qualificada e o cuidado com cada escolha permanecem como premissas em todos os projetos. Cada empreendimento é desenvolvido de forma individual, considerando sua localização, seu público e a relação que estabelece com o entorno”.

Canoas continua sendo seu principal eixo de crescimento, onde a empresa se firmou como uma das maiores incorporadoras de luxo com seis empreendimentos lançados. A Torre Comercial no ParkShopping Canoas, projeto desenvolvido em colaboração com a Multiplan, é um dos novos grandes empreendimentos. A proposta é arquitetar um novo centro de negócios integrado ao complexo do shopping onde os usuários terão acesso a uma ampla oferta de serviços como academia, entretenimento, gastronomia, conveniências e comércio.

“Uma parcela importante dos próximos investimentos estará concentrada em Canoas, especialmente no entorno do ParkShopping Canoas, onde, além da torre comercial desenvolvida em parceria com a Multiplan, temos outros três projetos em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, estamos preparando a expansão para novas localizações. Em Porto Alegre, além do Van Gogh Residentie, já em obras, temos um terreno no bairro Moinhos de Vento destinado a um futuro empreendimento”, conta Tamanini.

Além das inovações, a Bold visa projetar soluções que estejam voltadas à eficiência, durabilidade, segurança e qualidade dos espaços, práticas ambientais, sociais e de governança, além de manter processos de gestão e controle de qualidade alinhados às certificações ISO 9001 e PBQP-H NÍVEL A, nível máximo de certificação do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (SiAC), respectivamente conquistadas em 2025 e recertificadas em 2026.

Partindo de uma arquitetura qualificada, além de beneficiar moradores, os empreendimentos geram valor para o entorno e para as regiões onde se localizam. Essa perspectiva entra em cada empreendimento, cujo recebem nomes de grandes personalidades da arte e da cultura, como Ernest Hemingway, Claude Monet, Piet Mondrian, Vincent Van Gogh e Frank Sinatra.

Atualmente, a incorporadora soma sete empreendimentos lançados e atua também no segmento de urbanização por meio da Lavie, responsável pelo condomínio Vermont, em Gravataí. A operação reúne cerca de 130 colaboradores diretos, além de aproximadamente 600 profissionais envolvidos nas obras, refletindo a dimensão da estrutura mantida pela empresa para conduzir seus projetos.