Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosEm Pauta

Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 15:50

TLT Creators amplia atuação no marketing de influência e projeta crescimento de 30%

A Talenttare avança com a TLT Creators no marketing de influência

A Talenttare avança com a TLT Creators no marketing de influência

Talenttare/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agnês Noll
Agnês Noll
O crescimento das redes sociais e as mudanças no comportamento dos consumidores vêm transformando a forma como empresas se comunicam com seus públicos. Nesse cenário, o marketing de influência ganhou espaço nas estratégias das marcas e abriu uma nova frente de negócios para a Talenttare Conteúdo & Criatividade, de Novo Hamburgo. A agência projeta crescimento de 30% no faturamento em 2026 com a expansão da TLT Creators, núcleo especializado no relacionamento entre marcas e influenciadores.

Notícias relacionadas