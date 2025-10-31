Porto Alegre,

Publicada em 31 de Outubro de 2025 às 16:54

Fundação Mário Martins oferece ensino, pesquisa e assistência em saúde mental

Entidade foi fundada em 1987 para dar continuidade ao Curso de Especialização em Psiquiatria da Ufrgs, criado anos antes pelo professor David Zimmermann

Fundação Universitária Mário Martins/Divulgação/JC
Miguel Campana
Miguel Campana Repórter
Ainda faltam dois meses para o Janeiro Branco, mas a campanha de conscientização sobre saúde mental perdura o ano inteiro na Fundação Universitária Mário Martins (FUMM), uma entidade sem fins lucrativos dedicada ao ensino, à assistência e à pesquisa nesta área.
A FUMM foi fundada, em 1987, para dar continuidade ao Curso de Especialização em Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), criado em 1956 pelo professor David Zimmermann. A entidade oferece esta especialização até os dias de hoje, além de outros cursos, criados ou incorporados ao longo dos anos.
Em 1989, a FUMM deu início ao Curso de Psicoterapia Psicanalítica, para psicólogos. Seis anos mais tarde, em 1995, passou a oferecer o programa de Residência Médica em Psiquiatria, após autorização do Ministério da Educação (MEC). Quase vinte anos depois, em 2014, foi criado o Centro de Estudos Psiquiátricos Mário Martins (CEMM), filiado à Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Atualmente, também são oferecidos o Curso de Especialização em Psiquiatria Forense e o Curso de Pós-Graduação em Avaliação e Controle da Dor.
A grande maioria das formações ainda acontece de forma presencial, mas, desde a pandemia de covid-19, a FUMM tem investido no modelo online. As aulas presenciais do terceiro ano do curso de Psicoterapia, por exemplo, são transmitidas virtualmente para pessoas de todo o País.
“O nosso grande carro-chefe ainda é o presencial, mas o nosso plano futuro é ampliar esses cursos na modalidade a distância”, explica o psicólogo e diretor de Atividade de Extensão da Fundação Universitária Mário Martins, Roberto Vasconcelos.
Além dos cursos, a FUMM oferece o serviço de assistência ambulatorial, através do qual realiza mais de mil atendimentos individuais por mês, em sessões de cerca de 50 minutos. A atividade ambulatorial é desenvolvida diariamente das 7h30 às 19h30. O quadro social da entidade é formado por aproximadamente 200 profissionais, entre psicanalistas, psicólogos clínicos e nutricionistas.
Todo atendimento inicia com o processo de triagem, uma avaliação inicial para que a FUMM conheça as demandas e necessidades do paciente e possa realizar o encaminhamento mais adequado para uma das modalidades de atendimento.
O programa mais básico oferecido pela FUMM é o de Psicoterapia, realizado por psiquiatras ou psicólogos, com frequência semanal. O atendimento pode ser individual ou em grupo de pacientes. Outra modalidade disponibilizada é a de Dependência Química, que, através da abordagem de uma equipe multidisciplinar, fornece cuidado e orientação aos usuários de álcool e outras substâncias psicoativas e seus familiares.
Para acolher idosos que apresentam algum grau de sofrimento psíquico, a Fundação Universitária Mário Martins oferece o programa de Psicogeriatria, com atendimentos individuais ou grupais. No caso dos grupos de psicoterapia breve, os atendimentos têm duração de três meses.
A FUMM também disponibiliza o Ambulatório dos Transtornos do Comportamento, que tem como objetivos a assistência e o estudo das patologias alimentares. A equipe deste programa é interdisciplinar, com psiquiatra, psicólogos, nutricionista e médica clínica. Ainda em relação ao atendimento de transtornos alimentares, a Fundação oferece um programa com assistência específica de um nutricionista, que trata e previne doenças por meio da mudança de hábitos alimentares. Este programa é destinado tanto para os pacientes que realizam atendimento psicológico ou psiquiátrico quanto para o público em geral.
O programa de Orientação Profissional e de Carreira traz muitos benefícios para a saúde mental de pessoas nas diferentes fases da vida, desde adolescentes até adultos na transição de carreira. Com este programa, o público atendido aprende a fazer escolhas e decisões de forma mais consciente e segura.
Falando em orientação, a FUMM oferece vagas no Grupo de Orientação aos Pais, que tem como objetivo tratar conflitos e melhorar a comunicação entre pais e filhos nas diversas etapas do seu desenvolvimento. Além disso, a equipe de vínculos da entidade se propõe a atender casais e famílias com dificuldades no seu relacionamento. Com este programa, os pacientes procuram novas possibilidades de diálogo e entendimento.
No que diz respeito à estrutura física da FUMM, o prédio da entidade conta com várias salas de atendimento, distribuídas em diferentes andares, e também com um salão de eventos no último andar. O espaço comporta até 125 pessoas e recebe os mais diversos eventos relacionados à pesquisa na área de saúde mental. Entre eles, destaca-se a Jornada Paulo Guedes, um encontro anual criado para incentivar a produção científica e estimular o intercâmbio de conhecimentos e ideias. A edição deste ano ocorreu em setembro. O nome deste evento é uma homenagem a um ex-professor da FUMM.
"A Jornada é o ponto máximo de conhecimento científico da nossa casa. É a troca entre professores e alunos, antigos e novos. Convivemos intensamente por dois dias estudando, dividindo conhecimento e celebrando dentro da nossa sede", explica Vasconcelos.
A Fundação Universitária Mário Martins também conta com a Biblioteca Moysés Roitman, especializada nas áreas de psicologia, psiquiatria e psicanálise. O acervo do espaço é composto por livros, periódicos, fitas de vídeo contendo gravações de eventos realizados na entidade, monografias de alunos dos cursos da FUMM, folhetos, separatas e artigos de periódicos. A Biblioteca pode ser acessada pelo público interno da entidade, desde alunos, professores e terapeutas até profissionais e estudantes com formação na área de saúde mental.

Nome da entidade é homenagem a psiquiatra

A trajetória da Fundação Universitária Mário Martins é recheada de nomes históricos, mas um deles se destaca: o psiquiatra e psicanalista Mário Martins deu nome à entidade. Sendo um dos profissionais dos primórdios da psicanálise no Rio Grande do Sul, ele contribuiu direta ou indiretamente com a formação de várias das figuras relevantes na constituição da Fumm. "O nome do Mário Martins é uma homenagem à amizade da época entre os nossos fundadores, que eram os expoentes da psicanalise no Estado", finaliza Vasconcelos.

