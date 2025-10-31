Fundação Mário Martins oferece ensino, pesquisa e assistência em saúde mental

Ainda faltam dois meses para o Janeiro Branco, mas a campanha de conscientização sobre saúde mental perdura o ano inteiro na Fundação Universitária Mário Martins (FUMM), uma entidade sem fins lucrativos dedicada ao ensino, à assistência e à pesquisa nesta área.

A FUMM foi fundada, em 1987, para dar continuidade ao Curso de Especialização em Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), criado em 1956 pelo professor David Zimmermann. A entidade oferece esta especialização até os dias de hoje, além de outros cursos, criados ou incorporados ao longo dos anos.

Em 1989, a FUMM deu início ao Curso de Psicoterapia Psicanalítica, para psicólogos. Seis anos mais tarde, em 1995, passou a oferecer o programa de Residência Médica em Psiquiatria, após autorização do Ministério da Educação (MEC). Quase vinte anos depois, em 2014, foi criado o Centro de Estudos Psiquiátricos Mário Martins (CEMM), filiado à Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Atualmente, também são oferecidos o Curso de Especialização em Psiquiatria Forense e o Curso de Pós-Graduação em Avaliação e Controle da Dor.

A grande maioria das formações ainda acontece de forma presencial, mas, desde a pandemia de covid-19, a FUMM tem investido no modelo online. As aulas presenciais do terceiro ano do curso de Psicoterapia, por exemplo, são transmitidas virtualmente para pessoas de todo o País.

“O nosso grande carro-chefe ainda é o presencial, mas o nosso plano futuro é ampliar esses cursos na modalidade a distância”, explica o psicólogo e diretor de Atividade de Extensão da Fundação Universitária Mário Martins, Roberto Vasconcelos.

Além dos cursos, a FUMM oferece o serviço de assistência ambulatorial, através do qual realiza mais de mil atendimentos individuais por mês, em sessões de cerca de 50 minutos. A atividade ambulatorial é desenvolvida diariamente das 7h30 às 19h30. O quadro social da entidade é formado por aproximadamente 200 profissionais, entre psicanalistas, psicólogos clínicos e nutricionistas.

Todo atendimento inicia com o processo de triagem, uma avaliação inicial para que a FUMM conheça as demandas e necessidades do paciente e possa realizar o encaminhamento mais adequado para uma das modalidades de atendimento.

O programa mais básico oferecido pela FUMM é o de Psicoterapia, realizado por psiquiatras ou psicólogos, com frequência semanal. O atendimento pode ser individual ou em grupo de pacientes. Outra modalidade disponibilizada é a de Dependência Química, que, através da abordagem de uma equipe multidisciplinar, fornece cuidado e orientação aos usuários de álcool e outras substâncias psicoativas e seus familiares.

Para acolher idosos que apresentam algum grau de sofrimento psíquico, a Fundação Universitária Mário Martins oferece o programa de Psicogeriatria, com atendimentos individuais ou grupais. No caso dos grupos de psicoterapia breve, os atendimentos têm duração de três meses.

A FUMM também disponibiliza o Ambulatório dos Transtornos do Comportamento, que tem como objetivos a assistência e o estudo das patologias alimentares. A equipe deste programa é interdisciplinar, com psiquiatra, psicólogos, nutricionista e médica clínica. Ainda em relação ao atendimento de transtornos alimentares, a Fundação oferece um programa com assistência específica de um nutricionista, que trata e previne doenças por meio da mudança de hábitos alimentares. Este programa é destinado tanto para os pacientes que realizam atendimento psicológico ou psiquiátrico quanto para o público em geral.

O programa de Orientação Profissional e de Carreira traz muitos benefícios para a saúde mental de pessoas nas diferentes fases da vida, desde adolescentes até adultos na transição de carreira. Com este programa, o público atendido aprende a fazer escolhas e decisões de forma mais consciente e segura.

Falando em orientação, a FUMM oferece vagas no Grupo de Orientação aos Pais, que tem como objetivo tratar conflitos e melhorar a comunicação entre pais e filhos nas diversas etapas do seu desenvolvimento. Além disso, a equipe de vínculos da entidade se propõe a atender casais e famílias com dificuldades no seu relacionamento. Com este programa, os pacientes procuram novas possibilidades de diálogo e entendimento.

No que diz respeito à estrutura física da FUMM, o prédio da entidade conta com várias salas de atendimento, distribuídas em diferentes andares, e também com um salão de eventos no último andar. O espaço comporta até 125 pessoas e recebe os mais diversos eventos relacionados à pesquisa na área de saúde mental. Entre eles, destaca-se a Jornada Paulo Guedes, um encontro anual criado para incentivar a produção científica e estimular o intercâmbio de conhecimentos e ideias. A edição deste ano ocorreu em setembro. O nome deste evento é uma homenagem a um ex-professor da FUMM.

"A Jornada é o ponto máximo de conhecimento científico da nossa casa. É a troca entre professores e alunos, antigos e novos. Convivemos intensamente por dois dias estudando, dividindo conhecimento e celebrando dentro da nossa sede", explica Vasconcelos.