MOVER oferece mais de 60 mil bolsas de estudos para profissionais negros

O Movimento pela Equidade Racial (Mover) está oferecendo mais de 60 mil bolsas de estudos para profissionais negros em todo o País, por meio da iniciativa “Mover o seu futuro”. O objetivo da ação é ampliar o acesso de pessoas negras à educação e ao seu desenvolvimento profissional, promovendo mais equidade racial dentro das empresas e, ao mesmo tempo, em toda a sociedade.

O projeto está de acordo com o objetivo estratégico do MOVER de garantir que, até 2030, 10 mil pessoas negras alcancem cargos de gestão e liderança dentro das empresas que fazem parte do ecossistema do Movimento.

“Quando olhamos para a pirâmide organizacional, vemos que 56% da população da base são pessoas negras. Mas esse número cai drasticamente olhando para as primeiras posições de liderança, sendo inferior a 10% na alta liderança. Os programas são focados, então, no desenvolvimento exclusivamente dos funcionários negros das empresas”, explica o gerente de Projetos, Operações e Dados do Mover, Fernando Soares.

Para realizar o projeto, o MOVER conta com o apoio de algumas organizações parceiras, que podem estar associadas ao Movimento de duas formas: a empresa participa dos cursos e aprende como seus processos internos beneficiam ou prejudicam a ascensão de pessoas negras; ou as próprias empresas também oferecem tais programas, além, claro, de participar de outros.

O gerente do Mover destaca a importância da parceria com os ministérios da Igualdade Racial (MIR), do Trabalho e Emprego (MTE) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). “É muito difícil que a gente consiga construir algo que seja realmente impactante na sociedade sem contar com o apoio de instituições do governo, que podem divulgar o trabalho realizado pelo Mover e as bolsas oferecidas. Os ministérios têm a capacidade de fazer com que a divulgação se estenda por todo o País”, conta Soares.