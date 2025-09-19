Dia do Compliance Officer: prevenção, ética e governança como diferenciais competitivos

Juliana Krebs Aguiar

Fundadora da Krebs Aguiar Advocacia e mestre em Direito da Empresa e dos Negócios

No dia 26 de setembro celebramos o Dia do Compliance Officer, uma data que reforça a importância do profissional que protege negócios e reputações em um ambiente cada vez mais regulado e competitivo. O Compliance Officer atua como guardião da integridade organizacional, assegurando que práticas, processos e decisões estejam alinhados a padrões legais, regulatórios e éticos. Mais do que “vigiar regras”, sua missão é estruturar um sistema de prevenção de riscos que protege a reputação, a solidez financeira e a perenidade dos negócios.

Embora o termo ainda seja, em alguns ambientes, associado apenas a setores altamente regulados ou a grandes corporações, o compliance vem se mostrando indispensável também para pequenas e médias empresas. Afinal, em um cenário onde a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), as normas ambientais, os regulamentos de mercado e as exigências de transparência estão cada vez mais presentes, a ausência de um programa de compliance efetivo pode gerar multas milionárias, perda de credibilidade e até inviabilizar contratos estratégicos.

A atuação de um Compliance Officer vai muito além da pauta jurídica: trata-se de fortalecer uma cultura de integridade que orienta lideranças e colaboradores em todos os níveis. Mais do que reagir a problemas, seu papel é essencialmente preventivo: antecipar vulnerabilidades, propor controles eficazes, orientar dirigentes e estruturar políticas claras que blindam a empresa contra passivos futuros. Essa postura, que exige técnica apurada e sensibilidade humana, garante que a organização esteja preparada antes mesmo que conflitos éticos ou legais se manifestem.

No Brasil, esse papel ganha ainda mais destaque frente a um contexto desafiador: crises climáticas que afetam cadeias produtivas, avanços regulatórios relacionados à sustentabilidade, ESG e demandas trabalhistas, por exemplo, além da pressão crescente de consumidores e investidores por transparência. Hoje, mais do que cumprir normas, o compliance é sinônimo de governança sólida e de estratégia competitiva. Empresas que assumem essa agenda não apenas reduzem riscos, mas também conquistam um diferencial de mercado, atraem investimentos e fortalecem sua marca.

Celebrar o Dia do Compliance Officer é reconhecer a importância de um profissional que, muitas vezes nos bastidores, atua como elo de confiança entre a empresa, a sociedade e o Estado. A cada contrato revisado, política implementada ou denúncia tratada com responsabilidade, reforça-se a ideia de que a conformidade com as leis é um ativo estratégico e um valor essencial para a longevidade dos negócios.

Que esta data sirva não apenas como homenagem, mas como convite às empresas brasileiras para valorizarem seus profissionais, investindo em integridade e compreendendo que cada ação preventiva de hoje constrói as organizações mais fortes de amanhã.