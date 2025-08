ABS-RS leva a cultura do vinho para além dos roteiros tradicionais

Patrimônio cultural, símbolo do Estado e motor econômico, o vinho gaúcho está presente no cotidiano de milhares de famílias e carrega consigo o sabor da identidade regional. Com o objetivo de descentralizar o conhecimento sobre a viticultura e destacar o potencial de novas regiões produtoras, a Associação Brasileira de Sommeliers no Rio Grande do Sul (ABS-RS) lançou o projeto Caminhos do Vinho Gaúcho. A iniciativa itinerante percorre quatro cidades - Erechim, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas - com uma série de masterclasses presenciais que apresentam ao público vinhos de diferentes terroirs do Estado e reforçam a importância da capacitação profissional no setor. Os próximos encontros ocorrem no dia 11 de agosto, em Santa Maria, e no dia 19, em Pelotas, ambos conduzidos pelo professor Júlio César Kunz. A presidente da ABS-RS, Caroline Dani, fala sobre os objetivos do projeto, o papel estratégico da educação enológica e os caminhos promissores que a cultura do vinho pode trilhar no Rio Grande do Sul.

LEIA TAMBÉM: Melnick traça estratégias voltadas para as cidades

Empresas & Negócios - O projeto Caminhos do Vinho Gaúcho vem descentralizando o acesso à cultura do vinho. Qual é o impacto esperado dessa iniciativa nas regiões onde as masterclasses estão sendo realizadas?

Caroline Dani - A ideia do projeto é levar o vinho gaúcho aos gaúchos. Para nós, que vivemos na Serra Gaúcha, a uva e o vinho fazem parte da rotina. Mas, considerando as dimensões do Rio Grande do Sul, sabemos que ainda há muitas oportunidades de difundir essa cultura em outras regiões. E acreditamos que a cultura do vinho só será verdadeiramente fortalecida no nosso Estado — e no País — por meio do conhecimento. É isso que estamos promovendo com esses eventos: a aproximação entre produto, cultura e informação.

E&N - A proposta de interiorização é um marco na atuação da ABS-RS. Há um plano para manter presença permanente em cidades como Erechim, Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas?

Caroline - A ideia da interiorização é poder atingir um número maior de pessoas, buscando levar o conhecimento a cada um desses lugares. Em todas essas cidades temos ex-alunos, alunos, pessoas que podem e devem seguir o que buscamos na ABS-RS, levar o conhecimento a apaixonados pelo vinho. Assim, essas ações também nos ajudam a fortalecer ainda mais esses laços.

E&N - O projeto aposta na formação do público consumidor. Como a ABS-RS enxerga a importância de levar conhecimento técnico para além dos profissionais do setor?

Caroline - A ideia é levar conhecimento, entendemos que somente levando conhecimento conseguiremos reforçar a cultura do vinho em nosso Estado e País. A ideia é conversar com todos os públicos, buscando democratizar essa bebida. Degustamos vinhos de todos os terroirs do Rio Grande do Sul, mostrando que temos excelentes vinhos de todas as regiões gaúchas, buscando assim fortalecer a sensação de pertencimento.

E&N - Como você avalia a evolução do interesse pelo vinho entre os gaúchos? A formação em sommelier está crescendo?

Caroline - Eu vejo um aumento na busca pelo interesse no vinho, bem como pessoas cada vez mais interessadas em temas acerca do vinho, como enoturismo e enogastronomia. Isso é muito legal, ver mais pessoas apreciando bons produtos e ajudando a divulgar o vinho. A formação vem crescendo, fruto de um setor que agora observou que precisa qualificar a ponta, o consumidor está se qualificando, conhecendo cada vez mais, se a ponta, o restaurante, a loja não se qualificarem a venda não acontecerá. É muito importante a qualificação em todos os âmbitos do setor: viticultura, enologia e sommellerie.

E&N - O setor de bares e restaurantes tem um papel importante na cadeia do vinho. Há alguma articulação da ABS-RS para estreitar o diálogo com esses estabelecimentos e qualificá-los para melhor trabalhar os rótulos nacionais?

Caroline - Sim nós temos várias ações, hoje possuímos vários restaurantes, lojas, bares e vinícolas que são sócios ABS-RS, e por isso têm a ABS-RS como uma parceira na divulgação de seus serviços, produtos e experiências. Inclusive nessas parcerias a ABS-RS oferece descontos expressivos e bolsas aos funcionários e envolvidos com essas empresas, na forma de estimular o conhecimento e a formação dessas pessoas.

LEIA TAMBÉM: Orquídea Alimentos consolida presença no varejo alimentar

E&N - A diversidade da vitivinicultura gaúcha é muitas vezes pouco conhecida. De que forma a ABS-RS atua para valorizar regiões produtoras além dos polos tradicionais como o Vale dos Vinhedos?

Caroline - A ideia é levar vinhos de todos os terroirs a essas divulgações, reforçando claro as principais aptidões mas mostrando que temos um setor forte e consistente, apresentando produtos que fazem frente a muitos produtos importados que chegam ao Brasil.

E&N - A entidade tem apostado em educação e capacitação como pilares estratégicos. Há novos cursos, certificações ou parcerias em vista?

Caroline - Sim, hoje a ABS-RS tem curso de Sommellier Profissional, na modalidade online e presencial. São mais de 8 meses de formação com aulas com profissionais altamente capacitados, e degustação de vinhos em todas as aulas, agregando muito a prática à teoria. Além do curso de Sommelier, estamos com o Curso Master Profissionais de Excelência, que busca capacitar ainda mais os Sommeliers. Este curso tem um enfoque muito grande em serviço e outras bebidas, buscando aprimorar ainda mais o serviço e o papel do Sommelier no setor. Ainda temos a opção de qualquer pessoa se tornar sócio da ABS-RS e obter muitos benefícios nessa jornada do vinho.

E&N - Como a ABS-RS pretende atrair novos associados, especialmente jovens profissionais que estão entrando agora no universo do vinho?

Caroline - Por meio de ações como essa do Caminho do Vinho Gaúcho, outras masterclasses presenciais, masterclasses virtuais, eventos. Enfim, queremos estar cada vez mais envolvidos e envolver cada vez mais pessoas ao mundo do vinho.

E&N - A aproximação com o consumidor final é um diferencial do Caminhos do Vinho Gaúcho. Esse tipo de evento pode se tornar parte do calendário fixo da ABS-RS?

Caroline - Sim, a ideia é ser algo fixo, que possamos seguir fazendo ao longo dos anos no RS. Levando o vinho até o consumidor, entendemos que precisamos dessa aproximação para garantir a sensação de pertencimento. Entendemos que o gaúcho só entenderá o vinho como um símbolo do seu Estado quanto mais envolvidos estejamos nesse cenário. É lindo ver esse movimento acontecer.

E&N - Qual a sua visão para o futuro da ABS-RS e do setor de sommeliers no Rio Grande do Sul nos próximos anos?

Caroline - Eu vejo um futuro belíssimo. Acredito muito no setor, acredito que possamos dia após dia gerar mais sentimento de pertencimento a todos os envolvidos. Somos aqui na Serra milhares de pequenas famílias que dependem desse setor e eu entendo que possamos ter cada vez mais pessoas envolvidas, fazendo desse setor cada vez mais forte e consistente. O sommelier tem um papel fundamental nesse processo de pertencimento e cultura do vinho em nosso Estado e em nosso País.