Supertaxa dos Estados Unidos sobre exportações brasileiras

Presidente-executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)

O presente artigo tem como objetivo oferecer uma análise atualizada, sobre as consequências para o Governo, Consumidores e Contribuintes. Ou seja, o que pode advir da supertaxação de 50% imputadas pelos Estados Unidos da América, com as exportações brasileiras para aquele país, que entrarão e vigor a partir de 1º de agosto de 2025. Essa medida unilateral traz impactos significativos para o governo, os contribuintes e os consumidores brasileiros. A análise considera dados econômicos recentes, reações oficiais e projeções, com uma visão crítica sobre os efeitos e as narrativas envolvidas.

Como consequências para o Governo brasileiro, temos a perda de Receita de Exportação para os EUA que somaram US$ 20,02 bilhões no primeiro semestre de 2025, com destaque para petróleo, aço, café e carne. A tarifa de 50% encarecerá esses produtos, reduzindo sua competitividade e, possivelmente, diminuindo o volume exportado em 30% a 50%, especialmente em setores como agronegócio e siderurgia. Isso pode gerar uma perda de divisas estimada em US$ 6 a 10 bilhões anuais, afetando o equilíbrio da balança comercial, que já registrou déficit de US$ 1,67 bilhão com os EUA no mesmo período.

Teremos como efeito imediato a Pressão Fiscal e Orçamentária, ou seja, com menos dólares entrando, o governo enfrentará desafios para honrar dívidas externas (dívida pública projetada em 79,6% do PIB em 2028) e financiar importações essenciais, como máquinas e combustíveis (US$ 21,70 bilhões importados dos EUA no semestre). A desvalorização do real (potencial de 1,5% segundo o Bradesco) pode aumentar o custo de importações, pressionando a inflação (IPCA) e exigindo ajustes no contingenciamento orçamentário, já em R$ 31,3 bilhões.

A justificativa do Presidente Trump (reciprocidade e ataques ao STF) parece mais política que econômica, dado o superávit histórico dos EUA com o Brasil. Isso sugere que o governo brasileiro pode estar reagindo a uma retaliação simbólica, o que exige cautela para evitar decisões precipitadas que agravarão a crise.

E quais serão as consequências para os consumidores e contribuintes brasileiros? Haverá uma redução de Empregos e Renda: setores como agronegócio (5,589 bilhões em exportações semestrais) e indústria (79% dos embarques são bens industriais) geram 24,3 mil empregos por bilhão de dólares exportado. Uma queda de 5% nas exportações (US$ 2 bilhões, segundo Bradesco) pode eliminar até 48 mil empregos, afetando diretamente trabalhadores rurais e industriais, muitos na informalidade (48,3 milhões). A massa salarial (R$ 531,8 milhões por bilhão exportado) também será reduzida.

E com relação à carga tributária o que mudará, haverá um aumento da Carga Tributária Indireta. Com a perda de receita, o Governo pode recorrer a ajustes fiscais, como elevar impostos internos (ex.: IOF, PIS/Cofins) ou adiar desonerações, transferindo o ônus aos contribuintes. A dependência de transferências sociais pode crescer, pressionando o orçamento público.

E as consequências para os Consumidores Brasileiros serão no encarecimento de produtos: redução das exportações pode levar a um excedente interno de commodities (ex.: carne, café), inicialmente baixando preços, mas, a desvalorização do real e a menor oferta de divisas, aumentarão os custos de importados (máquinas, combustíveis), pressionando a cesta básica e o diesel. Posts em X sugerem que alimentos e combustíveis subirão, afetando o bolso do consumidor.

Além disso, com certeza teremos a perda de competitividade global: com o mercado americano (10% das exportações totais) enfraquecido, produtores podem diversificar para outros países (China, UE), mas isso exige ajustes logísticos e pode não compensar perdas imediatas, mantendo preços elevados no curto prazo.

A taxação extra de 50% impactará o governo com perda de divisas, pressão fiscal e desafios diplomáticos; os contribuintes com redução de empregos e aumento de impostos indiretos; e os consumidores com encarecimento de bens e combustíveis. A gravidade dependerá da resposta brasileira (negociação ou retaliação) e da capacidade de diversificar mercados. A situação exige cautela para se evitar uma escalada de causas maléficas para o nosso país que, economicamente, já vive uma situação bastante problemática, mas que pode criar ainda mais expectativas negativas para o futuro.