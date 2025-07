A estratégia da governança corporativa

Head Family Office Magalu e conselheiro do Magalu

Governança corporativa é mais do que um método, é uma forma orgânica das empresas se organizarem, discutirem e buscarem se preparar para os desafios presentes e do futuro conhecido e também estarem atentas para desabrochar do futuro desconhecido.

Quero, agora, sem a mínima pretensão de esgotar o tema, levantar alguns pontos para que possamos simplificá-los, sem sermos simplistas. Desenvolver um sistema no qual a empresa se estruture para os desafios não significa gastar rios de dinheiro ou montar estruturas que burocratizem ou tornem lentas as tomadas de decisões, ou igualmente lentas ao colocá-las em prática. Esse seria um erro fatal.

Eu gosto muito do termo pessoa jurídica porque ele reconhece o caráter pessoal, individual, que cada organização tem, suas habilidades, sua cultura e seu DNA, que poderiam ser traduzidos como seu corpo e sua alma. E, por isso, não se trata de copiar modelos, mas usar experiencias, bem e malsucedidas, como aprendizados para desenvolver seu modelo próprio.

O papel do Conselho de Administração consiste em ser um farol que ajuda a empresa em sua rota a ter as competências necessárias para navegar em direção a ela em meio ao mar revolto, ou não, afinal, muitas vezes no mar calmo é que se encontra o maior perigo e junto a diversas embarcações que buscam o mesmo objetivo. O plano de navegação é o resultado da estratégia que adotarmos diante da visão que temos.

Pedi à inteligência artificial algumas definições de estratégia, e eis a resposta:

Origem clássica (militar): tirada do grego Strategos, que significa general, a estratégia é a arte de coordenar recursos e movimentos para vencer o inimigo. Segundo Sun Tzu, em A arte da guerra, "A vitória pertence àqueles que sabem para onde estão indo.

Empresarial: Michael Porter define estratégia como a criação única e valiosa, envolvendo um conjunto diferente de atividades que resultam em escolhas deliberadas para se diferenciar da concorrência

5 Ps: Henry Mintzberg propõe um visão em 5 formas

Plano: um curso de ação

Padrão: consistência em comportamento ao longo do tempo

Posição: localização no ambiente externo

Perspectiva: modo de ver o mundo

Play (manobra): tática

Administração estratégica: segundo Antônio Carlos Maximiano, é a seleção dos meios para se atingir os objetivos.

Obviamente, sem desmerecer as definições acima, vou escolher a definição de meu colega de Conselho de Administração Silvio Meira, em seu livro "O que é Estratégia?", que nos provoca a refletir que estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidades. Em resumo, trata-se de transformar aquilo que se imagina e que se deseja (aspiração) em algo que se pode fazer (capacidades).

Querer ser algo não é uma estratégia, e sim uma aspiração. A estratégia consiste em buscar capacitar as organizações de competências, habilidade e recursos necessários para alcançarmos nossa aspiração. E o que mais gosto desse pensamento é que ele acrescenta o termo dinâmico, pois os ciclos de vida dos negócios estão cada vez mais curtos e, portanto, torna-se necessário enfrentarmos modelos e pensamentos cada vez mais disruptivos.