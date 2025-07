Os 7 principais erros na criação de materiais de educação digital e como evitá-los

Luiz Alexandre Castanha

CEO da NextGen Learning

A educação digital deixou de ser tendência para se tornar uma demanda estratégica nas empresas. Mas mesmo com o avanço das plataformas e da tecnologia, ainda vemos muitos erros básicos sendo cometidos na hora de criar conteúdos de aprendizagem para o ambiente digital. São falhas que comprometem o engajamento dos colaboradores, reduzem a efetividade dos treinamentos e, no fim das contas, afastam a área de treinamento dos objetivos de negócio.

A seguir, compartilho os erros mais recorrentes que identificamos e como evitá-los com soluções práticas:

1. Falta de engajamento do público

Um dos principais desafios das empresas é fazer com que os colaboradores realmente queiram participar dos treinamentos. Muitas vezes, os conteúdos são longos, genéricos ou mal contextualizados.

Como evitar: comece pelo colaborador. Use narrativas que façam sentido no dia a dia dele, invista em microlearning, gamificação e recursos visuais dinâmicos. E principalmente: mostre logo no início do conteúdo o "porquê" e o "pra quê" daquele treinamento. Sem propósito, não há engajamento.

2. Ausência de adesão da liderança

Sem o apoio visível dos gestores, o aprendizado perde prioridade e vira apenas uma tarefa a ser cumprida.

Como evitar: envolva a liderança desde o início, desde o diagnóstico até o lançamento dos treinamentos. Mostre como o conteúdo pode impactar os indicadores do time e ofereça dados sobre o progresso. Quando o líder valoriza a aprendizagem, o time segue o exemplo.

3. Linguagem inadequada ao público-alvo

O erro aqui é criar um conteúdo com "cara de manual técnico" ou, ao contrário, informal demais para públicos que exigem mais sobriedade.

Como evitar: adapte à linguagem ao perfil da sua audiência. Se o público for operacional, vá direto ao ponto com exemplos práticos. Se for estratégico, conecte os temas à tomada de decisão e tendências do setor. Personalização é o caminho.

4. PowerPoint mal adaptado para o digital

A tentação de transformar uma apresentação em um curso é grande. Mas o que funciona em uma reunião não funciona necessariamente em uma plataforma de aprendizagem.

Como evitar: fuja do "Ctrl C, Ctrl V" de slides. Reestruture o conteúdo com foco em narrativa, interatividade e fluidez visual. Aposte em storytelling para dar ritmo e contexto à jornada do aprendizado. Recursos como vídeos curtos, quizzes, simulações e trilhas gamificadas tornam a experiência mais dinâmica e eficiente. O digital exige uma nova lógica de construção — mais narrativa, menos leitura passiva.

5. Baixa didática no conteúdo

Outro erro comum é subestimar o papel da didática em ambientes digitais. Às vezes, o conteúdo até é bonito, mas não ensina nada.

Como evitar: conte com especialistas em design instrucional. Eles garantem que o conteúdo siga uma progressão lógica, conecte teoria à prática e promova retenção do conhecimento.

6. Falta de alinhamento com a estratégia do negócio

Treinamentos que não dialogam com os desafios reais da empresa rapidamente se tornam obsoletos ou irrelevantes.

Como evitar: a área de treinamento precisa atuar de forma consultiva, entendendo os objetivos estratégicos e ajudando a impulsioná-los por meio da aprendizagem. Todo conteúdo precisa responder à pergunta: "como isso ajuda minha empresa a crescer"?

7. Interatividade insuficiente

Treinamentos passivos — em que o colaborador só assiste ou lê — têm menos retenção e menor adesão.

Como evitar: use recursos como quizzes, simulações de decisão, vídeos interativos e realidade aumentada. O participante precisa se sentir parte do processo, não apenas um espectador.

Tenho visto que empresas que acertam nesses pontos conseguem resultados concretos: mais engajamento, mais aprendizado aplicado e maior impacto nos indicadores de negócio. A educação digital é uma ponte entre o agora e o futuro — desde que seja feita com estratégia, método e foco no usuário.