A liderança feminina no setor de eventos e seu impacto no mercado

Andreza Santana General Manager da MCM Brand Experience Sejamos sinceros: o setor de eventos sempre foi um verdadeiro campo de batalha. Orçamentos apertados, clientes exigentes e prazos impossíveis fazem parte da rotina de quem escolhe atuar nessa área. Mas em meio a esse caos organizado, algo notável aconteceu: as mulheres assumiram o comando — e estão fazendo um trabalho impecável. Historicamente dominado por homens, o mercado de eventos está sendo transformado pela liderança feminina. No Brasil, mais de 60% da força de trabalho do setor é composta por mulheres, segundo o IBGE. Mas não basta estar presente; elas estão assumindo papéis estratégicos, comandando grandes produções e garantindo que os eventos aconteçam com a precisão de um cronômetro suíço. Essa mudança não é apenas uma tendência passageira, mas uma mudança estrutural com impactos reais. Estudos da McKinsey apontam que empresas com maior representatividade feminina têm até 21% mais chances de superar a concorrência. Se aplicarmos essa realidade para o setor de eventos — onde cada decisão pode transformar a experiência de milhares de pessoas —, fica evidente que o protagonismo feminino não é só desejável, mas essencial. LEIA MAIS: Cultura forte vs. cultura tóxica: Onde está o limite? Ainda assim, não podemos romantizar essa jornada. As mulheres continuam ganhando menos que seus pares masculinos, enfrentam barreiras para ascender a cargos executivos e, frequentemente, precisam provar três vezes mais competência. Mas a diferença agora é que não estamos apenas ocupando espaço; estamos reestruturando a indústria. Ao longo da minha trajetória liderando equipes diversas, percebi que a produtividade atinge seu auge quando há um equilíbrio de culturas, experiências e perspectivas. Já trabalhei com um alemão meticuloso, uma irlandesa espirituosa, um tcheco prático, um cadeirante incrivelmente competente e um verdadeiro arco-íris de etnias e orientações sexuais. E adivinhe? O trabalho fluía como uma sinfonia perfeitamente ensaiada. Quando a diversidade é vista como força e não como um desafio, os resultados aparecem naturalmente. Eventos não são apenas sobre tendas bem montadas e palcos iluminados. São sobre contar histórias, criar conexões e despertar emoções. E se tem uma coisa que as mulheres fazem bem, é exatamente isso: transformar experiências em memórias inesquecíveis. O setor de eventos está em metamorfose, e a presença feminina é um dos motores dessa mudança. Quanto mais diversidade tivermos nos bastidores, mais impactantes e autênticas serão as experiências criadas. Se alguém ainda considera a diversidade apenas um tema para palestras motivacionais, é hora de repensar. A realidade já provou que ela é sinônimo de inovação, eficiência e, claro, eventos inesquecíveis.



Planejamento financeiro: o pilar essencial para uma mudança de carreira bem-sucedida

Maristela Gorayb possui mais de 30 anos de experiência em multinacionais, tendo ocupado cargos de diretoria na Mapfre, Icatu Seguros e Citi. É sócia-fundadora da Ancor, consultoria especializada em gestão de carreira e desenvolvimento de liderança. Flavia Perez atuou por 25 anos como executiva em cargos de liderança nas áreas de marketing, comércio exterior e gestão de marcas, com passagem por empresas como White Martins, Mondelez, Grupo Dass e Kipling. É sócia-fundadora da Ancor Consultoria e já apoiou centenas de executivos e empreendedores com seus desafios na carreira. Ancor/Divulgação/JC

Flavia Perez e Maristela Gorayb Autoras do livro "A primeira segunda-feira após sua carreira executiva" e sócias fundadoras da Ancor, consultoria especializada em gestão de carreira Mudar de carreira é um sonho para muitos profissionais, seja para abandonar o mundo corporativo, seguir uma vocação ou empreender. No entanto, essa transição pode ser repleta de desafios, especialmente quando o planejamento financeiro é negligenciado. Sem uma base sólida, a busca por um novo caminho pode se tornar uma jornada de incerteza e frustração. Por isso, uma preparação estruturada permite que profissionais façam essa transição com liberdade e segurança. Afinal, sem planejamento financeiro, a necessidade de renda pode levar a escolhas precipitadas, limitando as possibilidades de reinvenção. Construindo um plano financeiro para o pós-carreira O primeiro passo para uma transição segura é compreender que o planejamento deve começar cedo. Quanto mais tempo dedicado a essa preparação, maior será a flexibilidade para escolher novos caminhos sem comprometer a estabilidade financeira. Algumas diretrizes fundamentais incluem:  Criar uma reserva de emergência robusta, suficiente para cobrir de seis a doze meses de despesas;  Diversificar fontes de renda, considerando investimentos, rendimentos passivos e consultorias;  Ajustar o padrão de vida a um nível sustentável, evitando grandes oscilações financeiras;  Separar as finanças pessoais das profissionais, principalmente para quem deseja empreender.  Mudança de mentalidade: liberdade financeira não é privação Muitas pessoas associam planejamento financeiro à restrição, mas a verdadeira liberdade financeira está nas escolhas conscientes. Quem gasta tudo o que ganha, continua dependente do próximo salário, enquanto aqueles que priorizam um planejamento consistente ampliam suas opções no futuro.

Outro aspecto essencial é a capacidade de adaptação. Profissionais que saem do mundo corporativo para atuar como autônomos ou empreendedores precisam considerar a variação de receitas e se preparar para períodos de baixa demanda. A elaboração de um fluxo de caixa simples e um plano financeiro de longo prazo são medidas essenciais para evitar o que pode se tornar uma verdadeira fase de escassez. Reflexão: você está pronto para a transição? Se hoje você precisasse sair do seu emprego atual - seja por decisão própria ou por uma mudança no mercado - teria a liberdade para escolher seu próximo passo ou dependeria imediatamente de uma nova fonte de renda? A preparação financeira não deve ser vista como um obstáculo, mas como um facilitador para que a transição de carreira ocorra de forma consciente, planejada e bem-sucedida. Esse é um tema que as pessoas evitam, mas é fato que toda carreira executiva tem prazo de validade. O xis da questão é que esse final de ciclo geralmente não coincide com o desejo desses profissionais se aposentarem. Então, seja para executivos prestes a encerrar sua trajetória corporativa ou para profissionais que desejam explorar novos caminhos, investir no planejamento financeiro é garantir que o futuro seja guiado por suas próprias escolhas e não por necessidade.



