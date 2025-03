A diferença sutil - mas decisiva - entre crescer e gerar valor

Ismael Santos

Mestre em Gestão de Negócios e Sócio da Altoris Estratégias de Valor

A busca por crescimento é uma constante na gestão empresarial moderna. No entanto, crescer e gerar valor não são sinônimos — e confundir esses conceitos pode ser fatal para empresas que desejam construir um legado sustentável. O verdadeiro desafio está em compreender que, sem eficiência econômica, o crescimento não passa de uma ilusão que mascara fragilidades estruturais e compromete o futuro da organização.

Alcançar um desempenho consistente é um desafio recorrente para empresas brasileiras, constantemente pressionadas por fatores econômicos, industriais e competitivos que dificultam a criação de valor sustentável. Em um cenário de crescente volatilidade dos mercados globais, as empresas precisam conciliar crescimento e eficiência financeira para garantir um retorno sólido aos acionistas. Contudo, é justamente nessa intersecção entre expansão e geração de valor que a maioria das organizações falha.

O crescimento empresarial, embora frequentemente exaltado como um sinal inequívoco de sucesso, pode ser ilusório e até destrutivo quando não fundamentado em retornos que superem o custo de capital. Empresas que perseguem crescimento a qualquer custo geralmente inflacionam números sem substância econômica, comprometendo sua saúde financeira e desperdiçando recursos valiosos. Quando essa lógica falha, as consequências são devastadoras, levando a uma destruição silenciosa de capital que muitas vezes passa despercebida até ser tarde demais.

Métricas convencionais como o Lucro Contábil, EBITDA e Fluxo de Caixa, apesar de amplamente utilizadas, oferecem uma visão distorcida do desempenho real. Essas métricas ignoram o custo do capital acionário e frequentemente sugerem uma saúde financeira que não se sustenta. Para avaliar com precisão se uma empresa está, de fato, criando valor, é essencial adotar uma métrica que considere todos os custos relevantes — e é aí que o EVA® (Economic Value Added) se destaca.

O EVA® oferece uma visão mais abrangente e precisa, revelando se o retorno proporcionado pela empresa é genuinamente superior ao custo do dinheiro investido por acionistas e credores. Diferente do Ebitda e do Lucro Líquido, que ignoram os custos de capital, o EVA® expõe a realidade sem filtros: não basta apresentar lucro contábil ou um fluxo de caixa positivo; é essencial garantir que cada real investido gere retornos superiores ao seu custo.

Adotar o EVA® como metodologia de gestão requer um rigor técnico elevado e um alinhamento profundo entre planejamento estratégico, operações e finanças. A clareza proporcionada por essa métrica é o que a torna tão relevante para organizações que desejam crescer de forma disciplinada e sustentável. Empresas que aplicam esse conceito de maneira consistente identificam rapidamente onde o capital está sendo desperdiçado e onde é possível maximizar o retorno sobre investimentos.

O verdadeiro sucesso organizacional não está apenas em crescer, mas em crescer de forma inteligente. Para isso, é fundamental equilibrar o retorno sobre os ativos existentes, identificar e investir em projetos que proporcionem retornos superiores ao custo de capital e, quando necessário, liberar caixa para os acionistas. Essa disciplina estratégica diferencia negócios prósperos daqueles que apenas mascaram fragilidades por meio de resultados contábeis superficiais.

A capacidade de diferenciar crescimento de criação de valor é o divisor de águas que define quais empresas prosperarão e quais permanecerão estagnadas. O uso do EVA® como ferramenta de gestão se consolida como o norte que orienta decisões estratégicas eficazes, guiando empresas que compreendem que o verdadeiro sucesso está na geração sustentável de valor.

Empresas que compreendem a diferença entre crescimento sustentável e expansão desordenada conquistam uma vantagem competitiva inestimável. Elas atraem investidores e detentores de capital, mantendo uma trajetória ascendente mesmo em cenários adversos. No longo prazo, a criação de valor sustentável se traduz em maior resiliência, rentabilidade consistente e retorno superior para os acionistas.

O que realmente importa não é o lucro contábil, os dividendos distribuídos ou um fluxo de caixa positivo. O que define o sucesso de uma empresa é sua capacidade de crescer de forma sustentável, mantendo um equilíbrio inteligente entre retorno e reinvestimento. Crescimento genuíno é aquele que gera valor e, portanto, permanece sólido mesmo quando o ambiente de negócios se torna desfavorável.