Sescoop-RS destina R$ 3 milhões a projetos socioambientais no Estado

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul (Sescoop/RS) divulgou recentemente a lista dos projetos selecionados para receber recursos do Fundo Social — programa que valoriza o impacto positivo das cooperativas nas comunidades gaúchas em que estão inseridas. Em 2025, serão destinados R$ 3 milhões para 17 iniciativas nas áreas de educação, saúde, cultura, integração social, geração de renda e meio ambiente (veja a lista abaixo). Mais de 20 mil pessoas serão beneficiadas, em diferentes regiões do Estado.

"Estamos no Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU). O cooperativismo tem o compromisso de desenvolver as comunidades onde atua, de forma justa e sustentável. Esse é um dos diferenciais desse modelo de negócio. Com o Fundo Social do Sescoop/RS, buscamos, acima de tudo, apoiar as cooperativas na manifestação desse princípio", justifica a coordenadora de Desenvolvimento Cooperativista do Sistema Ocergs, Rafaela Comerlato.

No total, 49 projetos foram inscritos. O edital exigia que as propostas estivessem associadas aos pilares Social e Ambiental da agenda ESG, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e ao 7º Princípio do Cooperativismo - Interesse pela Comunidade. A avaliação e seleção foi conduzida por um comitê técnico, composto por representantes de diversas organizações, como a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

Esse é o terceiro ano consecutivo com destinação de recursos a projetos de responsabilidade socioambiental e cooperativismo. Na primeira edição, foram distribuídos R$ 2 milhões a dez iniciativas. No ano passado, o valor subiu para R$ 3 milhões, com 15 projetos contemplados.

Entre os projetos selecionados nesta edição, o de maior alcance foi apresentado pela Cooperativa Regional de Desenvolvimento Certel, do Vale do Taquari. Intitulada Cenários Sustentáveis, a ação busca conscientizar crianças e adolescentes de escolas da rede pública sobre pautas relacionadas a sustentabilidade e cooperativismo.

Voltado especialmente a cidades da região impactadas por enchentes, como Lajeado, o projeto envolve apresentações teatrais e musicais, oficinas de produção de instrumentos recicláveis e palestras informativas conduzidas por profissionais capacitados. O objetivo é promover a reutilização, a criatividade e a responsabilidade socioambiental, fortalecendo a consciência coletiva e o compromisso com um futuro sustentável.

LEIA TAMBÉM: Supermago leva inovação às gôndolas para assegurar a qualidade dos alimentos



Na Região Central do estado, o projeto Batalhão do Bem, que recebe recursos do Fundo pelo segundo ano consecutivo, incentiva a economia circular, a formação e a profissionalização de artesãs, promovendo a cidadania, a intercooperação, o cooperativismo, a educação e o impacto socioambiental positivo. Em 2025, a iniciativa da Unicred Ponto Capital tem por objetivo a criação de uma cooperativa de trabalho, a redução de resíduos e a produção de 1 mil peças têxteis.

Em Ronda Alta e Sarandi, o programa Elas Empreendem: Transformando Ideias em Negócios busca estimular o empreendedorismo entre mulheres, a partir de encontros presenciais sobre autoconhecimento, gestão financeira, criatividade, inovação, sustentabilidade, comunicação, marketing digital, entre outros temas.

O projeto vai de março a novembro deste ano, culminando numa feira de exposição de produtos e serviços, em 19 de novembro, em alusão ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino.

Na Serra gaúcha, Região Noroeste e Missões, o Potencializa Elas Empreendedoras, da Central Cresol Sicoper, pretende impactar diretamente 40 mulheres empreendedoras, por meio de cursos e palestras, apoiando o desenvolvimento dos negócios das cooperadas e fortalecendo a relação com a cooperativa.

Já no Litoral Norte, Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre, o projeto Pense Jovem, da Sicredi Caminho das Águas, quer capacitar adolescentes do ensino médio de 25 cidades, para se tornarem líderes conscientes, empreendedores sociais e agentes de transformação em suas comunidades. A iniciativa passa por identificar, planejar e implementar soluções inovadoras para os desafios locais, gerando impactos positivos.

Por meio de módulos formativos, e demais atividades, os participantes aprenderão a criar projetos que transformem realidades, promovendo mudanças concretas e duradouras. O processo fortalece a cidadania, a cultura empreendedora e o engajamento social, ampliando o potencial de liderança dos jovens nas suas comunidades.

Também no sentido de formar jovens lideranças, o projeto EcoLíderes, beneficiado pelo Fundo Social, propõe uma trilha de aprendizagem que vai desde a gestão da cooperativa recicladora até a conscientização sobre consumo consciente e descarte correto.

Realizada no Noroeste do estado, a ação deve impactar cerca de 500 jovens líderes de escolas em Santa Rosa. As atividades incluem treinamento gamificado, oferecendo uma visão completa do processo de reciclagem e destaca a importância do protagonismo dos jovens, que já são influentes em suas comunidades e atuarão como propagadores na região.