Ação da UnidaSul atua em programas sociais há quase 20 anos

Entre as instituições beneficiadas pelo projeto de responsabilidade social da UnidaSul estão: a AMO Criança de Novo Hamburgo (apoio a crianças com câncer), a Fundação Centro de Vivência Redentora, a Escola Santa Rita de Cássia (São Leopoldo), o Asilo Padre Cacique (Porto Alegre), a Associação de Futebol para Deficientes Visuais (Canoas) e Instituto da Criança com Diabetes (ICDRS).

Incentivos Fiscais também são uma base do projeto, através da Lei Rouanet o Troca de Carinho destina recursos ao Fundo da Criança e do Idoso. Além disso, o programa contribui com repasses financeiros e doações a instituições locais e campanhas internas de engajamento ao longo do ano.

O Troca de Carinho também atua com pilares internos, como o estímulo ao voluntariado corporativo , principalmente em ações de instituições beneficiadas; a sustentabilidade , através da reciclagem de uniformes antigos, transformando-os em panos de limpeza para as lojas e centros de distribuição; e a doação de sangue em campanhas, ajudando a manter os estoques dos hemocentros da região abastecidos.

Outro pilar do projeto é o Mesa Brasil , iniciativa nacional de combate à fome e ao desperdício de alimentos. A UnidaSul doa produtos com valor nutricional ainda aproveitáveis ao programa, que redistribui os alimentos para instituições sociais cadastradas. Em 2024, mais de 18 milhões de toneladas de alimentos foram doadas ao Mesa Brasil. Na mesma linha, o programa também contribui com o Banco de Alimentos ao dispor das lojas da holding como pontos de coleta permanente para arrecadação de alimentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

A primeira mencionada por Rosângela e também originária do projeto é o Troco Solidário . As lojas da UnidaSul indicam aos clientes a oportunidade dar o troco de suas compras para instituições cadastradas. Valores inferiores a R$ 1,00 são automaticamente direcionados a projetos sociais , facilitando a doação e incentivando o engajamento comunitário.

A iniciativa tem quase duas décadas e abrange nove pilares , estruturados para atender diferentes áreas essenciais da sociedade, como alimentação, saúde, meio ambiente e incentivo fiscal. Cada um deles fundamenta as ações do programa que conta com a participação ativa dos mais de 7.500 colaboradores da holding.

Rosângela Mariano é gerente de Recursos Humanos e responsável pela área de responsabilidade social da UnidaSul. Para ela, o Troca de Carinho se consolidou como um dos principais programas corporativos voltados para a transformação social na região . "É um compromisso de cidadania e sustentabilidade. Temos na nossa filosofia e no nosso DNA a paixão por servir e ter esse programa robusto. A cada dia ele toma mais amplitude e possibilita que o exercício de solidariedade, inclusão, respeito e de interação com a nossa comunidade local seja duradouro", destaca Rosângela.

Criado para fortalecer os laços da empresa com a comunidade, o programa reúne iniciativas que impactam diretamente instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade social no Rio Grande do Sul. "A responsabilidade empresarial vai além da comercialização de produtos e serviços. Hoje, as organizações têm um papel ativo no desenvolvimento das comunidades em que estão inseridas, promovendo ações que integram aspectos sociais, econômicos e ambientais", afirma Augusto De Cesaro, presidente da UnidaSul.

Uma história que começa com uma simples caixinha disposta sobre o balcão de um supermercado para que clientes doassem parte do troco de suas compras a iniciativas de doações de alimentos. Esse é o início do "Troca de Carinho", o programa de responsabilidade social da holding UnidaSul que, há 19 anos, administra as redes de supermercados Rissul e Macromix.

Dezessete lojas doam ao Instituto da Criança com Diabetes através do Troco Solidário

Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul é uma das entidades beneficiadas pela iniciativa UnidaSul / Divulgação / JC

O Troco Solidário é o mais antigo eixo do programa Troca de Carinho, nele os clientes das lojas Macromix e Rissul podem doar até R$ 1,00 diretamente às instituições cadastradas no projeto. Uma das beneficiadas é o Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul (ICDRS), que recebe recursos de 17 lojas da holding UnidaSul. A instituto atua há 27 anos na conscientização de crianças e jovens com diabetes tipo 1, àquela que depende de insulina para ser controlada. Hoje, o ICDRS auxilia no tratamento de mais de cinco mil pacientes, levando educação e orientação sobre a doença para os beneficiados.

Segundo a Ana Bertuol, gerente executiva do ICDRS, a verba recebida através do troco solidário auxilia o instituto na organização de campanhas de doações para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. "Acreditamos que a educação em diabetes faz toda a diferença no tratamento. Com essa ajuda financeira das 17 lojas que dão o troco solidário para o instituto, nós podemos fazer mais material didático, mais vídeos informativos e, consequentemente, mais instrução e educação para esses pacientes", afirma Bertuol.

A diabetes é uma doença séria e, segundo o ICDRS, atinge cerca de 9 mil crianças e adolescentes no Estado. Suas complicações podem causar cegueira, problemas renais crônicos e, em casos graves, a amputação de membros. Ações de conscientização sobre o tema podem auxiliar as vítimas da doença a viverem uma vida mais tranquila e informada. “É muito importante levar informação sobre a diabetes, porque recebemos crianças que têm uma vida inteira pela frente. Os jovens têm que saber manejar sua doença na escola, porque depois eles têm que entrar no mercado de trabalho e ser autossuficientes no manejo da sua doença. Ter esse tipo de incentivo no instituto amplia a nossa atuação para cada vez mais jovens diabéticos”, finaliza a gerente.