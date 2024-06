Preta Velha traz esperança à comunidade da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Alberto Bins, fechada em 2018, acabou sofrendo com ação do tempo e com vandalismo. Durante a pandemia de Covid-19, no entanto, um grupo de mulheres decidiu ocupar o local e torná-lo um centro de transformação social para a comunidade da Vila Cruzeiro. Com o passar do tempo, o coletivo se estruturou e recebeu mais parceiras dispostas a ajudar.

O momento de criação do coletivo coincide com o período da pandemia, em que muitas pessoas da Cruzeiro não tinham acesso garantido à alimentação. "O comércio começou a fechar e as mulheres que trabalhavam limpando casas não podiam mais fazê-lo. Por isso, a comunidade começou a se mobilizar", explica a secretária do Preta, Mylena Soares. Assim, as mulheres do coletivo se uniram para solicitar cestas básicas para os moradores da Cruzeiro.

Dentro do grupo de mulheres fundadoras do Preta, estava a presidente Adélia Azeredo, a Tia Délia. Ela foi responsável pela organização do coletivo, tendo inclusive doado recursos próprios para a estruturação do projeto e trazido familiares para ajudar na limpeza do prédio. Preta Velha era a forma com que os membros do coletivo carinhosamente se referiam à Tia Délia. Em fevereiro deste ano, Adélia veio a falecer.

"A tia Délia foi uma grande liderança comunitária. Ela tinha respeito e era capaz de mobilizar todos da comunidade para estarem no coletivo. É uma presidente vitalícia para nós", conta a vice-presidente do coletivo, Eriane Pacheco.

Para trazer benefícios sociais para a comunidade, o Preta possui uma programação de atividades diárias gratuitas. De segunda a sexta, no turno da manhã, o projeto "Viver mais e melhor", realizado em parceria com o Postão da Cruzeiro, proporciona ações de saúde para os idosos da comunidade, através de aulas de ginástica e de dança. Além disso, são oferecidas oficinas de capoeira, costura e artesanato, assim como atendimento com psicólogas e rodas de conversas.

O coletivo também organiza eventos anuais para celebração de datas comemorativas, como a festa de Natal e o Dia das Crianças. Devido aos transtornos causados pelas enchentes, a comemoração do Dia das Mães deste ano precisou ser cancelado. Outras atividades são excepcionais, ou seja, não estão de forma permanente no cronograma do coletivo. É o caso da aula de defesa pessoal e do Dia da Visão. O Preta é um ambiente de acolhimento e de esperança, conforme relata Eriane. "Todas as atividades realizadas no coletivo são instrumentos fundamentais para que as pessoas que participam sintam-se, de fato, acolhidas e pertencentes. Elas também são responsáveis pelos projetos que executamos e pelas batalhas que travamos em busca de mais dignidade para a comunidade", explica.