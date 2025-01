Economia Política

Em Poder e desigualdade, vemos de perto como as complexas interações entre os poderes midiático, político e econômico moldam nossa sociedade, em um sistema intrincado que perpetua a sobreposição do interesse das elites. O jornalista Cesar Calejon e o economista André Roncaglia fazem uma análise detalhada da situação econômica e da política do Brasil no primeiro quarto do século XXI.

Os autores explicam como as características específicas do desenvolvimento econômico do país deram origem ao "fazendão com cassino", uma analogia de como o modelo extrativista colonial se aliou à financeirização da economia. Assim, observamos como a desregulação de um Estado fraco permite, por séculos, condições de exploração.

Esses efeitos entre a expectativa de melhora de vida e o estrangulamento do nível de consumo geram impactos políticos, uma vez que as demandas por mudanças se voltam contra a proteção da maioria da população vulnerável. Por um lado, a onda de frustração é combustível para o crescimento da extrema-direita, o que aumenta a pressão política que expõe o descrédito na democracia; por outro, as soluções colocadas à mesa são influenciadas pelos grupos elitistas, que culpam o Estado pelas "perdas" de seu domínio econômico.

Poder e desigualdade: O retrato do Brasil no começo do século XXI; Cesar Calejon e André Roncaglia; Civilização Brasileira; 364 páginas; R$69,90.