Investimentos

No livro "O Padrão do Bitcoin: A alternativa descentralizada à banca central", o economista Saifedean Ammous apresenta a história das tecnologias do dinheiro e explica o motivo pelo qual esse sistema desempenha um papel monetário relevante. Na obra, o autor também explica como elas o perderam, o que nos ensina sobre as características desejadas do dinheiro e como ele foi criado para aprimorar essas tecnologias.

Ammous elucida os benefícios econômicos, sociais, culturais e políticos da moeda em relação à outras moedas, oferecendo uma discussão mais informada sobre o potencial papel do bitcoin na economia digital do futuro. Em vez de ser uma moeda para criminosos ou uma rede barata de pagamentos em massa, este livro argumenta que o bitcoin está emergindo como uma alternativa de livre mercado, descentralizada e politicamente neutra aos bancos centrais nacionais, com implicações potencialmente enormes para a liberdade e prosperidade individual.

O livro é um guia essencial sobre a história, características, usos e o futuro da criptomoeda. Uma sugestão perfeita para quem procura uma compreensão clara deste novo dinheiro digital. Uma boa aposta para quem procura entender mais do novo dinheiro digital.

O Padrão Bitcoin: A alternativa descentralizada à banca central; Saifedean Ammnous; Editora Axia; 384 páginas; R$ 119,00; disponível em versão digital.