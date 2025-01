Para 2025, a importância de olhar além do seu setor

O final de um ciclo e o início de outro são momentos propícios para reflexão e planejamento. Ao encerrarmos mais um ano, é comum avaliarmos nossas realizações e delinearmos metas para os próximos doze meses. Esse processo, sem dúvida, é essencial para o progresso pessoal e profissional. Contudo, há um aspecto que merece atenção: a tendência de nos restringirmos ao universo de nossos respectivos setores de atuação.

Ao observar profissionais e organizações em diversas regiões do Brasil nas minhas andanças, percebo que se torna evidente a dificuldade em expandir o olhar para além das fronteiras do próprio segmento. Um exemplo comum é o profissional do varejo, que concentra seus esforços em compreender tendências, tecnologias e eventos relacionados à área. O mesmo ocorre no agronegócio, na saúde e em outros campos. Essa abordagem, embora compreensível e necessária para garantir excelência operacional, pode ser limitadora quando se trata de inovação e diferenciação.

Não há dúvidas quanto à importância de acompanhar a sua área. Estar atualizado com as melhores práticas, ferramentas e tecnologias é indispensável para qualquer profissional que aspire à excelência. Contudo, é preciso reconhecer que as inovações mais disruptivas, aquelas que verdadeiramente transformam mercados e sociedades, raramente surgem de dentro do próprio setor.

A história está repleta de exemplos que corroboram essa ideia. Steve Jobs, fundador da Apple, buscava inspiração na arte, no design e na cultura. A escolha do nome de sua empresa, segundo relatos, surgiu durante um período em que trabalhava colhendo maçãs. Henry Ford, criador da linha de montagem automotiva, inspirou-se no modelo operacional de frigoríficos, onde os animais eram desmontados em etapas. Ford inverteu essa lógica para criar um processo no qual partes separadas se transformavam em veículos completos. Já Howard Schultz, responsável pela expansão global da Starbucks, incorporou elementos da hotelaria, hospitalidade e design para criar uma experiência única de consumo de café.

A pergunta que se impõe é: se esses visionários tivessem limitado suas perspectivas ao que seus concorrentes faziam, teriam alcançado o mesmo impacto? A resposta parece evidente: não.

Portanto, para aqueles que desejam se destacar em 2025, o caminho é claro: é preciso extrapolar os limites de seu setor de atuação. Procure eventos, leituras e experiências que não tenham relação direta com sua área. Busque o que pode parecer inusitado ou até mesmo desconexo. Essa exploração do "não óbvio" é uma fonte riquíssima de insights e ideias.

Planeje uma viagem para um destino que você nunca considerou. Inscreva-se em cursos ou programas fora da sua zona de conforto. Leia livros que não tratem de sua profissão. Em resumo, permita-se vivenciar algo que não esteja nos manuais de sua área. É nesse contato com o inesperado que as ideias realmente transformadoras ganham forma.

A criatividade, afinal, é alimentada pela diversidade de perspectivas. Ao romper com os limites do pensamento setorial, você não apenas amplia seus horizontes, mas também ganha a capacidade de inovar de maneira autêntica e impactante.

Que 2025 seja um ano marcado pelo inesperado, pelo novo e pelo inusitado. Que seja um período de aprendizados, erros e acertos que o levem além do previsível. Permita-se experimentar o diferente, olhar para fora e, assim, construir um futuro verdadeiramente diferenciado.