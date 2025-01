A Idade da Inteligência Artificial

Como escreveu o engenheiro de computação e escritor Cixin Liu em "O Problema Dos Três Corpos": "Vamos aos fatos: os seres humanos levaram mais de 100 mil anos terrestres para evoluir da Era de Caça e Coleta para a Era Agrícola. Para ir da Era Agrícola para a Industrial, levaram alguns milhares de anos. Agora, para ir da Era Industrial para a Atômica, só levaram duzentos anos terrestres.

Depois, em apenas algumas décadas terrestres, entraram na Era da Informação. Essa civilização possui uma capacidade assustadora de acelerar o próprio progresso. É intrigante como o intervalo entre essas revoluções está diminuindo drasticamente, especialmente na era da inteligência artificial generativa, que ganhou popularidade com o lançamento do ChatGPT no final de 2022. Em menos de dois anos, já testemunhamos avanços significativos. É provável que, nos próximos anos, e certamente em nossa geração, chegaremos à singularidade tecnológica, em que a inteligência artificial (IA) impulsionará a humanidade de maneira e velocidade sem precedentes.

Importante salientar que essa não é uma revolução estrangeira. O Brasil sempre foi um dos países mais adotantes de novas tecnologias e o mesmo está acontecendo com IA: O Brasil é o quarto maior usuário do ChatGPT no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, Índia e Indonésia. Em comparação com a média global de 66,2%, 86,6% da população brasileira usa a internet. Além disso, o país possui o 13º menor custo de dados móveis por GB no mundo - sendo 15 vezes mais barato que nos Estados Unidos.

No último ano, a América Latina, impulsionada em grande parte pelo Brasil, apresentou o maior crescimento de e-commerce de todas as regiões mundiais, com 16% de aumento, enquanto outras regiões variam entre 6% e 13%. E os brasileiros estão significativamente mais entusiasmados com a IA do que os americanos, com 57% de percepção positiva contra 35% nos EUA. O governo brasileiro também lidera em comparação, com leis como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e o Marco Legal da Inteligência Artificial na vanguarda mundial de regulamentação.

É crítico que mais companhias se envolvam o quanto antes nessas conversas. Eu, pessoalmente, tive o privilégio de fazer parte de algumas conversas extremamente produtivas entre executivos de tecnologia, reguladores e advogados nessa frente, organizadas pela Rede Líderes Digitais. Nelas, ficou claro que a melhor estratégia para o desenvolvimento do País e dos cidadãos brasileiros é a colaboração entre todos no uso responsável dessa nova tecnologia, impulsionando nossa entrada nessa nova era da humanidade.

Como alguém que vive e respira tecnologia desde os oito anos de idade, quando meu pai me inscreveu em um curso de programação BASIC em Brasília, testemunhei, em primeira mão, a velocidade vertiginosa com que estamos avançando.

Vejo o futuro pelos olhos de um brasiliense nato, vindo de uma família de servidores públicos, que passou toda sua vida profissional na indústria tecnológica, passando por grandes empresas como a Microsoft, Reddit, Rappi e Loft. Um futuro em que meu filho, hoje com os mesmos oito anos que eu tinha quando comecei esta jornada, me enche de um misto de otimismo e ansiedade pelo que o espera em sua própria jornada.