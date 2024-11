Tecnologia transforma mercado condominial

Imagina o quanto pode agilizar o trabalho de um gestor imobiliário se a conciliação financeira da locação for automatizada, garantindo o split bancário no momento em que o inquilino realiza o pagamento. E como seria mais seguro e transparente se a prestação de contas que o síndico faz das compras feitas para o condomínio for informada instantaneamente à administradora. Ou, ainda, a praticidade que os moradores teriam ao acessar no smartphone, em tempo real, informações sobre a disponibilidade de áreas comuns do edifício, como o salão de festas e as quadras esportivas.

"Esse é o nosso papel, tentar simplificar tudo isso", conta André Baldini, diretor de Negócios da Superlógica, empresa especializada em soluções tecnológicas para a gestão de condomínios e imobiliárias. Em novembro foi realizado o Superlógica Next 2024, evento que reuniu, em São Paulo, administradoras de condomínios, síndicos profissionais e imobiliárias para conhecer as mais recentes tendências de mercado, como o uso de inteligência artificial pelo setor. A reportagem do Jornal do Comércio acompanhou o evento a convite da empresa.

Prestes a completar 25 anos no mercado, a Superlógica surgiu da combinação entre necessidade de melhor gerir o dia a dia de um condomínio com a possibilidade de usar ferramentas digitais para facilitar esse trabalho. Com a expansão em mais de duas décadas, está presente hoje em mais de 100 mil condomínios e 4,4 mil imobiliárias em todo o Brasil. Mas a relação é com as administradoras, e a empresa não busca substituir o papel delas, nem dos síndicos.

"Desde o início, a Superlógica já tinha entendido que precisa ser o braço direito da administradora, não só porque consegue gerar valor para ela, mas principalmente pela profissionalização", destaca Baldini. Assim, o foco é complementar e otimizar o trabalho desses profissionais por meio de ferramentas que agilizam processos e garantem maior eficiência na gestão. A proposta é agregar valor ao trabalho já existente, com a tecnologia como aliada.

Um exemplo é o Paybox, software que faz a leitura e identificação de documentos e garante uma assertividade de 95%, frente aos 40% que se atingia antes do seu uso. "Ou seja, todo um trabalho manual que a administradora possuía passou a ser automatizado e com maior nível de assertividade", diz Baldini. O Gruvi, outro exemplo, é uma iniciativa da Superlógica, Cyrela e Intelbras que oferece funcionalidades diretamente aos moradores, como liberação de visitantes, gestão de encomendas, reserva de áreas comuns e assembleia virtual ou híbrida. Mas, o que vem por aí, antecipa Baldini, é muito maior.

A mais recente novidade tecnológica da Superlógica é a parceria com a OpenAI, criadora do ChatGPT, uma das mais avançadas plataformas de inteligência artificial (IA) do mundo. Por meio dessa parceria, a Superlógica irá incorporar a tecnologia que está por trás da ferramenta em suas soluções, permitindo que administradoras de condomínios, gestores imobiliários e outros profissionais do setor utilizem IA para automatizar tarefas, realizar atendimento ao cliente, analisar grandes volumes de dados e obter insights sobre o comportamento dos moradores e inquilinos.

Em discurso na abertura do Next 2024, Carlos Cêra, cofundador e CEO da Superlógica, sustentou que "o momento requer ousadia e visão". A ideia é acelerar o desenvolvimento de tecnologias e automatizar processos para "direcionar os times para atividades de maior valor agregado". A empresa, que nasceu da união entre a "dor" de um síndico e a solução ofertada pela tecnologia, segue em expansão. "A Superlógica está mudando a cara do mercado condominial e vai mudar a do mercado imobiliário", aposta Cêra.