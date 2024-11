Evento em São Paulo debate tendências para a gestão de condomínios

As tendências de mercado e o uso de inteligência artifical na gestão de condomínios estão na pauta da sexta edição do Superlógica Next 2024, evento que reúne administradoras de condomínios, síndicos profissionais e imobiliárias para palestras e mentorias em São Paulo. São dois dias de evento, 18 e 19, sendo o primeiro dia fechado para clientes. O Jornal do Comércio acompanha as atividades do dia 19 a convite dos organizadores.

Com a oferta de serviços como softwares de gestão, relacionamento e de controles de acesso, além de serviços financeiros como crédito, pagamentos e conta digital, a Superlógica está presente em mais de 100 mil condomínios em todo o Brasil. No evento será detalhada a parceria da empresa com a OpenAI, criadora do ChatGPT, uma das mais avançadas plataformas de inteligência artificial (IA) do mundo.

Por meio dessa parceria, a Superlógica irá incorporar a tecnologia que está por trás do ChatGPT em suas soluções, permitindo que administradoras de condomínios, gestores imobiliários e outros profissionais do setor utilizem IA para automatizar tarefas, realizar atendimento ao cliente, analisar grandes volumes de dados e obter insights sobre o comportamento dos moradores e inquilinos.