Corre Preto faz da atividade física meio de transformação social

No ano que marca o Dia da Consciência Negra, feriado nacional pela primeira vez, o Coletivo Corre Preto emplaca como uma forte ferramenta de combate ao racismo através da atividade física. Desde 2023, o projeto organiza grupos de corridas e caminhadas mensais exclusivos à população negra da capital gaúcha.O Coletivo iniciou em 2023 com o bombeiro militar Vitor Hugo, que propôs uma corrida entre amigos com o intuito de promover hábitos saudáveis entre pessoas pretas e pardas. “A população negra é a que mais sofre com diabetes e obesidade. Então comecei a pensar em fazer alguma coisa. E aí foi que deu o start de fazer a página”, afirma o idealizador. A primeira saída do Coletivo aconteceu no final de 2023 e foi “extraoficial”, contou com a participação de seis pessoas e, em seguida, Vitor foi para uma temporada de trabalho como guarda-vidas no litoral. Mas a ideia do Corre Preto continuou sendo semeada. Em 2024, o Corre Preto ganhou força com a colaboração de profissionais voluntários, que, com seus conhecimentos, auxiliaram no impulsionamento da página e das ações do projeto. Um destaque é o educador físico Rodrigo Peres, hoje um dos coordenadores do Corre. “Eu me preocupo com a saúde da galera, se vai estar muito quente e tento organizar a parte de logística das corridas e dos treinos. Como, onde vai ser e quantas pessoas cabem em determinado lugar”, explica o educador.A primeira corrida de 2024 foi em agosto e contou com a participação de 238 pessoas. Depois, esse número escalou, já na segunda edição foram mais de 450 inscritos e a terceira é recordista, aconteceu em outubro desse ano e teve mais de 1,2 mil pessoas. Peres alega que, além de incentivar a prática esportiva, o Projeto é uma forma de aquilombar o esporte e os espaços urbanos, como a Orla do Gasômetro. “Hoje a corrida está muito na moda, tem muitos grupos de corrida em Porto Alegre. E mesmo assim, é uma minoria que pratica, que corre na rua, que pedala, que tem essa preocupação. Tudo tem a ver com o social, a galera que tem menos condições às vezes não tem tempo para se preocupar com isso”, alega.O conceito de aquilombamento foi criado pela historiadora e professora Beatriz Nascimento. Segundo ela, “cada cabeça é um quilombo” e aquilombar-se é um movimento de busca pelo quilombo como algo identitário para a comunidade negra, como também uma forma de assumir uma posição de resistência na sociedade. Segundo os idealizadores do Coletivo Corre Preto, o conceito faz sentido quando se relaciona com o espaço que a população negra ocupa no esporte e ainda mais pelo Coletivo ser exclusivo para pessoas pretas. “A questão do aquilombamento é muito trazida pela Monique, uma das organizadoras, ela fala muito sobre fazer com que a galera se sinta pertencente ao local. É para a galera preta se sentir confortável e à vontade com toda aquela galera preta junto, conversando sobre saúde, corrida e comer melhor”, afirma Rodrigo.Com cada vez mais inscritos, a preocupação atual do Coletivo é com o fornecimento de estrutura para os corredores. Nas últimas edições, eles puderam contar com o apoio de empresas parceiras para oferecer água, frutas e pequenos lanches, que auxiliam na reposição de energia. Interessados em fazer parcerias podem entrar em contato com os organizadores pelo e-mail [email protected] forma de colaboração com o Corre é o trabalho voluntário de profissionais das áreas de fisioterapia e massoterapia, que orientam os corredores na prevenção de problemas. Um desses voluntários é o fisioterapeuta Thiago Felix, ele é responsável pelo recovery (recuperação após atividades físicas) dos corredores e apoio dos que estão com dificuldades. Segundo ele, “quanto mais pessoas pretas praticarem exercícios, mais seus índices de saúde física e mental vão melhorar. Nós somos seres biopsicossociais e o exercício físico mexe muito com a mente e com o corpo para melhor”.