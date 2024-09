Instituto Unimed leva projeto sustentável para a Praça Maurício Cardoso

Desde o ano passado, os resíduos da Praça Maurício Cardoso, localizada no bairro Moinhos de Vento, são geridos de forma sustentável. É a primeira praça de Porto Alegre a adotar o conceito de sustentabilidade. A autoria do projeto é do Instituto Unimed, com participação da empresa Trashin e da Associação Amigos da Praça Maurício Cardoso. A iniciativa também contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Parcerias (SMP) e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre (Smamus).

Como parte do projeto, foram instaladas na Praça Maurício Cardoso lixeiras totalmente sustentáveis e um container de mil litros, que funciona como estação de resíduos. Este dispositivo permite o armazenamento correto para o lixo, antes que este seja coletado e destinado adequadamente.

Também foram colocadas na praça duas bituqueiras para descarte correto de cigarros, além de dois coletores com jardim auto irrigável no topo, que geram economia de água. Estes dois aparelhos apresentam um QR Code para divulgação de uma página com detalhes do projeto e dados da coleta feita. O fornecimento e a instalação dos dispositivos foi feita pela empresa Trashin.

O trabalho de reaproveitamento do lixo também é feito pela Trashin. Após ser coletado na Praça, o lixo produzido é então destinado para o Espaço Trashin, um laboratório de gestão de resíduos, onde é submetido a um processo de triagem. Em seguida, os materiais são levados para a reciclagem. De acordo com material do Instituto Unimed, já foram coletados na praça 619 kg entre papel, plástico, metal e vidro.

Além de sua importância do ponto de vista ambiental, o processo proporciona a geração de renda extra para os profissionais da cadeia de reciclagem.

Conforme o gerente executivo operacional do Instituto Unimed Porto Alegre, Gerson Silva, a iniciativa integra as ações de sustentabilidade da Unimed, que busca engajar as pessoas para a valorização e cuidado com o meio ambiente e converge com os princípios ESG (Environmental, Social and Governance).

O envolvimento do Instituto Unimed com questões ambientais data de 2021, quando foi criado um projeto de sustentabilidade baseado na conscientização para o melhor tratamento do lixo produzido pela instituição.

"Nós começamos com o ambiente interno, com coletores de lixo, mas entendemos que precisávamos ter um processo de transformação social que promovesse educação/aculturamento sobre o tema dentro da cooperativa e também gerasse um valor social", explica.

Para isso, o Instituto Unimed entrou em contato com a Trashin, uma startup que surgiu com o objetivo de tratar os resíduos produzidos e gerar renda extra para os recicladores. O Instituto identificou a Praça Maurício Cardoso como potencial parceiro para o projeto.

"A Praça Maurício Cardoso está localizada a cerca de 350 metros do Centro de Diagnóstico Unimed, e foi a escolhida para receber o projeto piloto. Durante dois anos, o Instituto estará à frente da ação que também busca inspirar outras organizações no cuidado com a nossa cidade", enfatiza Silva.