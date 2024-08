Green investe para aumentar presença no mercado

A gaúcha Green Card, referência no setor de benefícios corporativos há 35 anos, está se reposicionando no mercado com uma nova identidade. A empresa, que movimenta R$ 2 bilhões em todo o País e tem expectativa de crescer 50% até o final de 2024, agora passa a se chamar Green Benefícios. A mudança também inclui o lançamento de um novo site e aplicativo. Com sede em Porto Alegre e atuação em oito estados (RS, SC, PR, SP, RJ, BA, CE, SE e PE) e Distrito Federal, a Green Benefícios movimenta R$ 600 milhões em transações apenas no Rio Grande do Sul, onde oferece suporte a empresas que proporcionam benefícios a seus colaboradores. No cenário nacional, a empresa é responsável por mais de 50 milhões de refeições anuais, atendendo a mais de 500 mil usuários em cerca de 4.183 municípios. Suas parcerias estratégicas incluem nomes de peso como Topmed, TotalPass, Vigitrack, e grandes redes de supermercados como Walmart, Carrefour e Extra. À frente da área comercial está Jorge Elias, Diretor Comercial com mais de 30 anos de experiência no setor de vendas e desenvolvimento de negócios. Com formação em Administração de Empresas e Direito, Jorge atua na Green Benefícios desde 2009 e tem sido peça-chave na expansão da empresa. Antes de se juntar à Green, ele acumulou uma vasta experiência em empresas renomadas como Cheque Cardápio, Sodexo e Ticket, onde liderou estratégias de crescimento e firmou parcerias estratégicas de sucesso. Seu estilo de liderança, marcado por uma abordagem analítica e foco em soluções inovadoras, tem sido fundamental para o sucesso comercial da empresa.

Empresas & Negócios - Quais são os principais motivos para a Green Benefícios estar mudando seu nome e marca?

Jorge Elias - Aos motivos que geraram as mudanças estão ligados às constantes evoluções do mercado de benefícios, que surgem da tecnologia e dos novos comportamentos de consumo. O setor de benefícios iniciou com os vales-refeições em papel, que mais tarde se transformaram em cartões de plástico, o que justificava a nossa marca se chamar Green Card. Hoje, porém, a Green Benefícios oferece, em plataforma digital, um leque de complementos de salário que vão muito além da alimentação, e que estão relacionados a novos hábitos e à qualidade de vida, todos disponíveis na palma da mão através de aplicativo, que funciona também como meio de pagamento.

E&N - Como a Green Benefícios está se posicionando no mercado com as mudanças anunciadas?

Elias - O posicionamento da Green Benefícios é de valorização de sua experiência de 35 anos no setor, assim como de sua proximidade e efetividade no atendimento do cliente, cuja principal ferramenta é o call center próprio e dedicado à atividade. Também estão em destaque a tecnologia digital e a diversificação de produtos, com o objetivo de proporcionar soluções de gestão pessoal e qualidade de vida aos usuários finais.

E&N - Quais são os objetivos da nova estratégia de marketing da Green Benefícios?

Elias - O principal objetivo da nova estratégia de marketing é a comunicação direta com o usuário final. Mais do que nunca tem sido dos trabalhadores a decisão sobre quais benefícios contemplam as suas necessidades e o seu estilo de vida. Além disso, com a aplicação da Lei 14.442 de 2022, prevista para 2025, os trabalhadores exercerão o direito de escolher a empresa de benefícios de sua preferência. Portanto, é fundamental que a Green Benefícios também se comunique com o usuário final, ressaltando as qualidades, os diferenciais e a aplicabilidade dos seus produtos. Também faz parte da estratégia divulgar a modernização da empresa e de seus produtos, que se encontram em constante convergência digital em tecnologias e processos.

E&N - Quais são os principais serviços oferecidos pela Green Benefícios aos seus clientes corporativos?

Elias - A Green tem como missão "Encantar pessoas com soluções em benefícios" e, para isso, ampliou seu portfólio de produtos para atender às diversas necessidades das empresas. Oferecemos uma gama de benefícios, incluindo cartões para alimentação, refeição, combustível, além de soluções em gestão de frota, telemedicina e um cartão multibenefícios. O Cartão Alimentação pode ser usado em mercados e padarias para a compra dos itens essenciais para as refeições das famílias. O Cartão Refeição é destinado ao consumo em restaurantes, padarias, cafeterias e outros estabelecimentos que servem refeições prontas. O Cartão Combustível ajuda a reduzir a necessidade de reembolsos e pode ser usado para abastecimento, manutenção, lavagem e outros serviços relacionados ao veículo. O Green Saúde oferece teleconsultas que custam menos de R$ 30,00 para o colaborador e 3 dependentes, com atendimento em especialidades como pediatria, cardiologia, psiquiatria, dermatologia, entre outras. O Rota é um sistema de gestão de frotas que permite o gerenciamento eficiente dos veículos e pode gerar economias de até 20% em combustível. Por fim, o Cartão Multi é uma opção flexível para empresas que desejam oferecer um saldo livre para seus colaboradores, que pode ser utilizado em restaurantes, supermercados, compras para home office, cultura e muito mais.

E&N - Como se diferenciar em um segmento no qual a concorrência é acirrada e há grandes players de mercado?

Elias - Um dos principais diferenciais da Green Benefícios é o call center próprio, que atende mais de 8 mil consultas/mês, oferecendo proximidade e efetividade nas soluções de gestão pessoal e qualidade de vida dos usuários finais. O cultivo de relacionamentos sólidos com os clientes corporativos e com os estabelecimentos parceiros são a base do negócio, mas a qualidade dos serviços se concretiza junto aos usuários finais, para quem o uso diário de benefícios está associado a compras com a família, momentos de bem-estar e de comemoração.

E&N - Como a modalidade Multi lançada em 2023 beneficia os colaboradores das empresas clientes da Green Benefícios?

Elias - A modalidade multibenefícios possibilita benefícios alternativos aos colaboradores, como compra de materiais para home office, vestuário, cultura, serviços de salão de beleza e pet shop, entre outros. Ela funciona da mesma maneira que os benefícios tradicionais, porém com uma rede ampliada de estabelecimentos parceiros que atuam nesses diversos setores do varejo.

E&N - Como as novas campanhas de divulgação estão sendo realizadas pela Green Benefícios?

Elias - Para o lançamento da nova marca, foi realizada uma campanha publicitária tradicional (veículo gráfico e eletrônico), além de ações nos canais próprios.

E&N - Como a empresa está utilizando a tecnologia para evoluir seus produtos e serviços?

Elias - A Green tem em seu DNA um olhar atento para as necessidades dos seus stakeholders, com isso, trabalha rotineiramente com pesquisas e investimentos no desenvolvimento de tecnologias para atender as demandas.

E&N - Quais são os resultados esperados com o crescimento de 50% até o final de 2024?

Elias - Até o final do ano, a Green almeja um crescimento de 16% superior ao período anterior, expectativas que podem ser superadas pela entrada de novos produtos que possibilitem a atuação em novos mercados.