O olho do investidor brasileiro no exterior: segurança, praticidade e potencial de ganhos

Já passou da hora de o investidor brasileiro entender os benefícios de ter uma conta no exterior. Se até alguns anos atrás aplicar recursos fora do Brasil era um desafio, hoje as "contas globais" são mais comuns e acessíveis. Diversas instituições financeiras oferecem essas contas.

Considere dois números: (1) O PIB brasileiro representa cerca de 2% do total mundial e (2) a capitalização da B3 é de aproximadamente US$ 900 bilhões, enquanto a da NYSE (New York Stock Exchange, a maior bolsa de valores do mundo) é de cerca de US$ 25 trilhões. Dados que mostram como o Brasil ainda é pouco representativo no contexto econômico global.

Então, por que "colocar todos os ovos em um mesmo cesto", especialmente no ainda pequeno (em termos mundiais) "cesto" do mercado brasileiro? Diversificar é crucial. Dados do Banco Central indicam que, no ano passado, os investimentos de brasileiros no mercado internacional aumentaram 12,5% em comparação com 2022.

Além da diversificação, há a possibilidade de aproveitar oportunidades no mercado externo. O recente rally das empresas de tecnologia é um exemplo das oportunidades disponíveis lá fora.

LEIA TAMBÉM: Qualidade de vida a funcionários é essencial



Outro setor promissor é o mercado imobiliário americano. O segmento de casas nos Estados Unidos (as chamadas single-family homes) representa, sozinho, mais que a soma das ações negociadas na NYSE e na Nasdaq - US$53 trilhões, ante US$46 trilhões das duas bolsas combinadas. É a maior classe de ativos do mundo, oferecendo diversificação com um produto tangível e com potencial de retorno, especialmente com um bom assessoramento na escolha dos ativos.

Dados da B3 mostram que o Rio Grande do Sul é o quarto Estado em termos de valor investido na Bolsa por pessoas físicas, com R$ 31 bilhões. Esses investidores podem e devem considerar o mercado externo como um componente de segurança e diversificação de suas carteiras.

Trata-se, literalmente, de um mundo de oportunidades.