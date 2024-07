Porto Alegre será palco de debates sobre o futuro do design

No dia 10 de agosto, a Fábrica do Futuro, em Porto Alegre, será palco de um evento focado no futuro da produção criativa brasileira. O evento "Cenários do Design", organizado pela PGB Inteligência, propõe um encontro inédito entre profissionais da moda e da arquitetura para explorar desde o aspecto artesanal e da brasilidade até as tendências mais futuristas do design.



A realização do "Cenários do Design" em Porto Alegre ganha ainda mais relevância no contexto atual, em que a cidade se recupera dos recentes eventos climáticos que afetaram a região. A retomada de eventos como este simboliza a resiliência e a capacidade de superação da comunidade local, fomentando a volta de atividades importantes no Estado.



De acordo com Paula Bragagnolo, fundadora e diretora criativa da PGB, “esse evento representa muito para nós agora, para o Rio Grande do Sul, principalmente porque estamos buscando talentos gaúchos. Nossa produção precisa retornar, precisamos nos levantar", afirma.



Os participantes terão acesso a um conteúdo exclusivo de feiras internacionais como Salone del Mobile e Alta Costura, integrando tendências globais com a realidade local. Além disso, o evento oferecerá oportunidades de networking com grandes profissionais e será uma fonte rica de inspiração e conteúdo prático sobre tendências que podem ser aplicadas posteriormente.



A programação começa com um painel sobre os “Novos caminhos do Design Nacional e Internacional”. Em seguida, haverá a mesa redonda "O Design autoral brasileiro e a bossa em reinventar a tradição" com a arquiteta Greisse Panazzolo e a estilista Camila Paludo.



Após um intervalo para networking e ativações, outra mesa redonda, "Entre o lúdico e a tecnologia: avanços em forma e produção", contará com o estilista Mateos Quadros e um convidado surpresa.



A programação se encerrará com a PGB talk "O FUTURO DO DESIGN: um overview da temporada e do comportamento de consumo para os próximos anos" e um Happy Hour para finalizar.



"Cenários do Design" é a primeira edição voltada especificamente para o Rio Grande do Sul, um movimento estratégico para destacar e impulsionar talentos regionais. O evento busca não apenas discutir tendências, mas também fortalecer a produção local e oferecer novas perspectivas aos profissionais criativos da região. Pesquisadores gaúchos irão discutir o impacto do design e como continuar e sobreviver no mercado criativo e de vendas.



“Os participantes podem esperar um evento inovador, cheio de trocas de ideias, inspiração e muito conteúdo prático sobre tendências que podem ser aplicadas posteriormente. Haverá também oportunidades de networking com grandes profissionais. Será um encontro para discutirmos sobre como estão os caminhos do design são diferentes que a gente imagina e eles se atrelam aos mesmos comportamentos”, ressalta Paula Bragagnolo, que também é a idealizadora do evento.



Os ingressos para o "Cenários do Design" estão disponíveis por R$230 e podem ser adquiridos online pelo Sympla.





A PGB Inteligência foi criada a partir da necessidade de profissionais criativos entenderem o comportamento do consumidor para desenvolver projetos mais assertivos. Fundada por Paula Giacomoni Bragagnolo, a empresa tem como objetivo criar uma comunidade de criativos nas áreas de moda, marketing, arquitetura e varejo, oferecendo conteúdo multidimensional e multidisciplinar.





Com uma abordagem holística, a PGB integra diferentes áreas em seus estudos e serviços, destacando-se por oferecer uma visão global e inovadora do mercado. A empresa oferece serviços de inteligência e design, incluindo uma plataforma online com relatórios de tendências, treinamentos e pesquisas de mercado customizadas. A PGB se diferencia pela qualidade e precisão de suas pesquisas, sendo uma referência em inovação e sustentabilidade no mercado criativo.





Serviço



Evento: Cenários do Design



Data: 10 de agosto



Horário: a partir das 13h30



Local: Fábrica do Futuro, Porto Alegre



Endereço: R. Câncio Gomes, 609 - Floresta, Porto Alegre - RS, 90220-060



Ingressos: R$ 230, disponíveis online pelo Sympla