Festival Internacional de Folclore de Nova Prata: espetáculos, feiras e eventos prometem surpreender o público

“De um agosto que lembro” é o tema escolhido pelo Festival Internacional de Folclore para celebrar o centenário de emancipação política de Nova Prata. A 20ª edição, preparada especialmente para o aniversário da cidade, promete surpresas e vai agitar a rotina do povo pratense e dos municípios da serra gaúcha durante os dias de programação.



Os ingressos para as cinco noites de espetáculo, que são o ápice do evento, já estão à venda de forma online pelo site do festival. Lá, no Ginásio Alcides Tarasconi, no bairro Santa Cruz, o público será presenteado com performances inéditas, preparadas pelos grupos folclóricos competidores - companhias de dança de renome e premiadas em competições mundiais - que dividirão o palco do Festival com o anfitrião do evento, o Bailado Gaúcho, e com outros grupos locais.



Durante os dias de evento, quem passar por Nova Prata também vai poder desfrutar de uma programação paralela gratuita que, mais uma vez, vai transformar, alegrar e colorir as ruas da cidade. De 7 a 11 de agosto, o mundo se reúne em Nova Prata para celebrar a arte, a dança e a música e a cidade se prepara para mostrar aos turistas e aos convidados internacionais tudo que a serra gaúcha tem de melhor: a gastronomia, o comércio, o artesanato e, especialmente, a hospitalidade.

Venha Viver o Festival

A 20ª edição do Festival acontece na semana em que Nova Prata celebra seu aniversário de 100 anos. Da cenografia até a decoração das feiras, tudo foi pensado e preparado para envolver o público, aguçando os sentidos e convidando-o a mergulhar no tema do evento. O Festival promete experiências incríveis que vão encantar os visitantes.



Para aproveitar ao máximo a atmosfera festiva e cultural é preciso vir com tempo: visitar as Feiras de Artesanato, da Agroindústria, do Livro, do Comércio e da Gastronomia, que acontecem no centro da cidade e ficar atento à programação. Quando menos se espera, uma caminhada pode se transformar em um mergulho na cultura de outros povos. Isto porque os grupos internacionais visitantes também se apresentam durante o dia, em palcos alternativos montados junto às feiras.



E, para fechar a experiência do Festival com chave de ouro, o turista precisa, é claro, assistir ao menos a uma das noites de competição. É lá, no palco principal do evento, que os grupos mostram as suas melhores performances. Está confirmada a participação de delegações vindas da África do Sul, Alemanha, Argentina, China, Hungria, México e Federação Russa.

Projeto Escola

O Projeto Escola faz parte da programação do Festival desde a sua primeira edição e o seu objetivo é que a comunidade escolar e assistencial de Nova Prata possa aproveitar ao máximo o tema escolhido e as visitas internacionais, transformando-os em conteúdo a ser explorado nas atividades curriculares. Segundo o coordenador do Projeto, Roberto DallAgnol, neste ano, os educadores puderam desenvolver projetos com seus alunos sobre o centenário de Nova Prata, os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães, os 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China e as questões políticas, econômicas, sociais e culturais que envolvem o BRICS. É claro que o ponto alto do Projeto são as visitas dos grupos internacionais às escolas, que, neste ano, acontecem nos dias 08 e 09 de agosto. No encontro, os dançarinos são recebidos com muito amor pela comunidade escolar e as crianças são brindadas com um riquíssimo intercâmbio cultural. Mais de 9 mil estudantes de Nova Prata e região são atingidos, todos os anos, pelas ações do Projeto Escola e pelas atividades promovidas na Feira do Livro, como peças teatrais e contação de histórias.

Celebração pela Paz

A Celebração pela Paz, evento ecumênico, tradicional na programação do Festival, acontecerá no domingo, dia 11 de agosto, às 10h, na Igreja Matriz, e contará com a participação de representantes de várias crenças religiosas, além das manifestações trazidas pelos grupos estrangeiros em forma de dança e música. Nesta edição, a celebração acontece no dia em que Nova Prata comemora seu centenário de emancipação política e, por isso, a comunidade pratense e os visitantes serão convidados a celebrar os 100 anos vividos e a refletir sobre os próximos 100, num momento de fé e religiosidade.

