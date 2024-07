Arquitetos auxiliam na reconstrução do RS

As destruições causadas pelo violento curso das águas, na ocasião das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, levaram consigo prejuízos incalculáveis. As marcas ficaram pelas paredes das estruturas, tendo muitas ficado a par de restaurações e revitalizações para que voltassem à funcionalidade.

Em compromisso com o ideal de trazer vida às estruturas prejudicadas, a Associação dos Arquitetos Voluntários oferece trabalho especializado para esta Missão, a Reconstrução RS. São mais de 130 profissionais multidisciplinares à disposição. As instituições selecionadas para o cumprimento desse propósito consistem em creches, escolas infantis e abrigos permanentes não localizados, todos localizados em áreas afetadas.

Em Porto Alegre, foram cinco escolas infantis revitalizadas pela Associação. Somando à revitalização da sede da ONG Vida Breve, de Taquara, do Vale do Paranhana, estima-se que mais de 1,2 mil crianças tenham sido beneficiadas. "Estamos trabalhando para criar ambientes mais seguros e acolhedores, transformando esses espaços que foram danificados pelas enchentes em refúgios de esperança", destaca a arquiteta e diretora operacional dos Arquitetos Voluntários, Bianca Russo.

Os Arquitetos Voluntários atuam na Região Metropolitana, na da Serra e dos Vales. O Grupo de Mapeamento da Associação identifica as áreas afetadas, além de avaliar a suscetibilidade a novos estragos. Em um segundo momento, faz-se uma análise presencial, com o intuito de verificar a viabilidade do trabalho empregado.

Ainda, os Arquitetos atuam em conjunto com a Escola Marista Menino Jesus (Floresta), com o Centro de Educação São Vicente de Paulo (São Geraldo); e com as Escolas de Educação Infantil Vitória (Humaitá), Mário Frigo (Farrapos) e Nossa Senhora dos Navegantes (São Geraldo).

O coletivo possui uma origem relativamente recente, embora não menos impactante. Criado em 2020 por sete arquitetos, o objetivo inicial era a construção de espaços de acolhimento e descompressão, destinando-se aos profissionais da linha de frente do combate à Pandemia.

Segundo Bianca, a quantidade totalizante de insumos arrecadados na época beneficiou mais de 22 mil profissionais da saúde na Região Metropolitana, Serra e São Paulo. Na época, mais de 300 empresas demonstraram apoio à iniciativa por meio de recursos financeiros, produtos, materiais e mão de obra.

Para a diretora operacional das operações dos Arquitetos, é preciso voltar a atenção às estruturas prejudicadas: "A retomada das ações dos Arquitetos Voluntários e a mobilização de doações sugerem que há uma necessidade significativa e ainda não plenamente atendida de recuperação de instituições afetadas pelas enchentes", enfatiza Bianca.

LEIA TAMBÉM: Responsabilidade social e sustentabilidade devem ser prioridade no mundo corporativo

Com a catástrofe climática deste ano, a Associação reviu suas atividades serem retomadas em prol das reconstruções.

As revitalizações incluem pintura, troca de pisos e revestimentos, melhorias nos sistemas de iluminação e o oferecimento de novos móveis e equipamentos. O trabalho é realizado sob mãos especializadas e voluntárias. As atividades da Associação funcionam mediante doações, direcionadas inteiramente para as reconstruções e revitalizações.

Para que sejam selecionadas, as instituições atendem a alguns critérios: é preciso estar fora de áreas de proteção permanente, possuir documentação regularizada, ter sido afetado pelas enchentes e não apresentar comprometimento estrutural.

Há diversas vias para a ajuda: "Além de recursos financeiros, também são bem-vindas doações de materiais de construção civil como tintas, materiais elétricos e hidráulicos, luminárias, louças e metais, portas internas, pisos vinílicos, mobiliário infantil, mesas de trabalho, cadeiras, armários, equipamentos de cozinha, playgrounds para áreas externas, brinquedos e material pedagógico", indica Bianca.