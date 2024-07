Responsabilidade social e sustentabilidade devem ser prioridade no mundo corporativo

O Futerecom, maior evento de conectividade, inovação e tecnologia da América Latina - assume a sustentabilidade e a responsabilidade social como forma de desenvolver o interesse nas empresas e nas pessoas por um movimento transformador que construa coletivamente um futuro em favor do meio ambiente, em defesa dos recursos naturais e da igualdade de condições para as gerações futuras.

Para orientar todas as ações nesse sentido, a detentora do Futurecom, Informa Markets, desenvolveu o programa "Faster Forward" para negócios sustentáveis, estruturado em três partes, com compromissos e atividades que abrangem as operações de todas as marcas e produtos do grupo. O programa se divide em Faster to Zero - Mais rápido ao zero; Sustainability Inside - Sustentabilidade por dentro; e Impact Multiplier - Multiplicador de Impacto.

Segundo Hermano Pinto, diretor de Tecnologia e Infraestrutura da Informa Markets, responsável pelo Futurecom, os fundamentos do ESG devem ser encarados como aliados dos negócios com eficiência e responsabilidade ambiental para transformar a sociedade de forma sustentável.

"Precisamos expandir a aplicação da tecnologia para atender a demanda por bens e serviços mais eficientes e sustentáveis, além de promover a observância de premissas de governança compatíveis para o balanceamento de recursos físicos e naturais com o retorno sustentável de investimentos e a capacitação e o letramento digital da sociedade como um todo", enfatiza.

O primeiro objetivo do Faster Forward - Faster to Zero - é neutralizar a emissão de carbono até 2025, o que no Brasil a empresa praticamente alcançou em todos os seus produtos. A Informa Markets impôs a meta de ser um negócio de zero desperdício e zero carbono líquido. No pilar Impact Multiplier - Multiplicador de Impacto, a finalidade é influenciar todo o ecossistema em que a empresa está inserida a incorporar a sustentabilidade em todas as suas ações. A principal delas é causar impacto positivo ao gerar condições de melhoria do acesso ao conhecimento especializado, ajudar as pessoas a se conectarem com mais eficiência e investir nas comunidades da Informa Markets. Por meio dessa conexão, a informação chega àqueles que buscam acesso a conhecimentos especializados e uma rede de profissionais. As plataformas digitais como o Futurecom são redes de conhecimento capazes de aperfeiçoar a capacitação de profissionais, além de promover a atualização tecnológica para a qualificação de mão de obra.

Por fim, o conceito Sustainability Inside é o que incorpora em todas as ações e marcas a sustentabilidade. Nesta divisão do programa Faster Forward foi criado um projeto que inovou a construção dos estandes em eventos presenciais com desperdício zero - objetivo que deve ser alcançado até 2030. Segundo Hermano Pinto, "incentivamos montadoras e expositores a empregarem materiais reutilizáveis na montagem de seus estandes como forma de conscientizá-los a diminuir a geração de resíduos". Exemplo de ações nesse sentido é o uso de carpete feito de PET reciclado, sendo 80% reutilizado de eventos anteriores. Os resíduos pós-evento são encaminhados para reciclagem e transformados em novos produtos.

No campo da responsabilidade social, o Futurecom, assim como todos os eventos da Informa Markets, tem o compromisso de contribuir com um valor de pelo menos 1% do lucro antes de impostos para grupos comunitários até 2025, defender a diversidade e a inclusão e criar valor para as cidades anfitriãs. Na prática, isso representa contratar Pessoas com Deficiência (PCD) em parceria com o programa PAE (Programa de atendente eficientes); oferecer cadeiras motorizadas para acessibilidade nas áreas de exposição e congressos; apoiar as iniciativas da Safrater, ONG que acolhe famílias de alta vulnerabilidade social, além da iniciativa Serenidade do Toque, que tem o intuito de formar e capacitar pessoas com deficiência visual na arte da massoterapia.

Araceli Silveira, vice-presidente de Sustentabilidade e Audiência da Informa Markets, revela que o papel de uma organização como a Informa Markets é ajudar toda a comunidade de tecnologia, inovação e conectividade a melhorar a sua própria sustentabilidade. "Precisamos ligar as pessoas às redes e ao conhecimento de que necessitam para auxiliá-las em relação aos grandes desafios do futuro", afirma. "Em um setor dinâmico e inovador como o de tecnologia e conectividade, enfrentamos desafios significativos como as emissões de carbono associadas às operações e infraestrutura tecnológica. No entanto, enxergamos esses desafios como oportunidades para inovar, buscar soluções eficientes e promover práticas mais sustentáveis."

