Eliyahu M. Goldratt, líder internacional de renome no desenvolvimento de novos sistemas e filosofias gerenciais, ajudou algumas das maiores empresas do mundo, incluindo General Motors, Procter e Gamble, ATeT, NV Philips, ABB e Boeing, com a aplicação de suas teorias na gestão de negócios. Físico formado pela Universidade de Tel Aviv, com mestrado e doutorado em filosofia na Universidade de Bar-Ilan, além do seu trabalho pioneiro no campo da administração, Goldratt fundou a TOC for Education, uma organização sem fins lucrativos dedicada a levar os processos de raciocínio da TOC para professores e estudantes.Esta obra é reconhecida como um dos livros de negócios recordistas em vendas de todos os tempos. Quando a versão em japonês foi publicada, vendeu mais de 500 mil cópias em menos de um ano. a Meta faz parte de uma lista especial publicada pela Time, em que foi considerado um dos "25 livros de negócios mais influentes - que mudaram a forma que pensamos sobre a administração", mesmo tendo sido escrito em 1984.

Os conceitos desse livro são apresentados no estilo literário de um romance, isso faz com que a didática seja incrivelmente eficaz e que o conteúdo seja consumido com uma pitada adicional de motivação.

A Meta; Eliyahu Goldratt; Editora Nobel; 400 páginas; R$ 119,90; Disponível em versão digital