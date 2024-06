Wert Estada & Co cria campanha SOS RS para devolver casas aos desabrigados

De acordo com Giovani, a negociação com a construtora serve como uma prestação de contas. "O nosso objetivo é que o cliente mesmo pague o fornecedor para ficar o mais transparente possível. Esse percentual não chega na Wert; ele vai direto para a empresa que fará a produção das casas ", complementa.

"A Wert designou três tipos de casa, sendo que elas podem ser de um ou de dois dormitórios. A estrutura da casa muda conforme o tamanho da família . De forma geral, o custo de construção gira em torno de R$ 80 mil ", explica Giovani. Segundo ele, a expectativa é que as casas comecem a ser entregues cerca de 40 dias após a venda do apartamento da Wert e o repasse dos 15% para a empresa construtora.

O cliente que comprou um apartamento da Wert poderá indicar uma família para receber a casa modular . Caso isso não aconteça, a própria empresa entrará em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade escolhida. As casas serão entregues para as famílias que já possuem o terreno. O diretor da Wert, Giovani Ghisleni, acredita que a maior demanda por casas virá da Região Metropolitana de Porto Alegre, muito atingida pelas enchentes.

O montante estimado pela Wert representa 15% do Valor Geral de Vendas das unidades dos empreendimentos Áureo , Gorjeio e Venusto , que está na casa dos R$ 84 milhões . O VGV é a soma do valor potencial de venda de cada uma das unidades desses empreendimentos.

Comovida com a situação das vítimas das enchentes no RS, a incorporadora imobiliária Wert Estada & Co anunciou a campanha SOS RS para os meses de junho e julho deste ano . A ação solidária consiste no repasse de 15% do lucro com as vendas de unidades em Gramado e Canela para a construção de casas modulares para famílias desabrigadas. O objetivo da empresa é arrecadar R$ 12 milhões e, com este valor, construir até 250 casas .

Modular Construções produz casas a partir de madeira ou de material de container marítimo

A Wert entrou em contato com a Modular Construções, empresa especializada na produção de casas modulares, e apresentou a ideia da campanha. A parceria foi fechada e ficou acordado que os 15% do valor de cada venda seriam encaminhados diretamente para a Modular. De acordo com a gestora da construtora, Emily Mayer, a empresa também já promovia uma divulgação própria das casas emergenciais com custo-benefício e prazos que atendessem às famílias atingidas pelas enchentes.

"A construção das casas ocorre na própria sede da empresa, localizada em Gravataí. Nós temos um pátio aberto, onde fica a linha de produção. O cliente vai até a Modular fazer uma vistoria e depois a transportadora coleta a casa e faz a descarga no terreno do cliente", explica Emily. O transporte da casa é realizado por uma empresa terceirizada indicada pela Modular.

Se a casa está sendo transportada, significa que está pronta e que já contém estrutura elétrica, hidráulica e de isolamento. Para receber o módulo pronto, a família precisa fazer uma base. A Modular fornece um croqui com as medidas da estrutura para que a família planeje e prepare o terreno. Após a descarga da casa, a família deve fazer a ligação dos módulos da elétrica e da hidráulica com a rede já existente no terreno. "As construções são bem rápidas. Normalmente, nós pedimos em torno de 30 dias úteis. A nossa linha de produção se modifica e adapta conforme a demanda", observa Emily.

As casas da Modular podem ser construídas com madeira e também com o material de container marítimo. Como a madeira é produzida do zero pela Modular, é possível personalizar e especificar as medidas. O container marítimo, por outro lado, já possui uma medida padrão.

Tanto as casas de madeira quanto aquelas feitas de container possuem os mesmos revestimentos internos, com isolamento e gesso acartonado. Este tipo de gesso é mais prático que o convencional e não depende de argamassa; no seu revestimento, é utilizado papel-cartão. A estrutura das casas também apresenta um painel de fibras de madeira chamado MDF (Medium Density Fiberboard). Além de ser sustentável, o material não sofre grandes variações de tamanho ou forma quando confrontado com mudanças de temperatura ou umidade.

No revestimento do teto, a Modular utiliza PVC (policloreto de vinila), material resistente que funciona como isolante térmico e acústico. As casas também contam com vidro temperado, que passou por tratamento térmico para modificação de características como dureza e resistência mecânica.

Para colaborar com a realização da campanha, a Modular adotou algumas medidas, como redução de custos, margens e prazos de construção. Além disso, foi contratada uma equipe extra para operar na linha de produção e elaborada uma parceria com outras empresas.

Emily valoriza o esforço e a união de empresas do ramo imobiliário pela recuperação do Rio Grande do Sul. "Depois das doações de alimentos e colchões, o povo precisa de casa. É um recomeço para as pessoas atingidas pelas enchentes", finaliza.