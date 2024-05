Gaúchos recebem ajuda de multinacionais

A Solvay, uma empresa química líder mundial com sede na Bélgica, anunciou hoje o seu compromisso em ajudar o Rio Grande do Sul, após as enchentes históricas que estão impactando profundamente a população e a infraestrutura de grande parte do estado. A Solvay, que é representada pela Rhodia no Brasil, vai ajudar a população com a doação de 60 mil euros, que corresponde a quase R$ 335 mil em conversão direta.

Desde o final de abril de 2024, a região tem enfrentado muitas chuvas e inundações, o que levou o governo a declarar estado de calamidade pública em diversas cidades do RS. As autoridades estimam que mais de dois milhões de pessoas foram afetadas e mais de 90% dos 497 municípios gaúchos foram atingidos, sendo que pelo menos 538 mil cidadãos estão desalojados e outros 78 mil em abrigos temporários.

"Estamos muito tristes com os últimos acontecimentos que estão impactando as comunidades do Sul do Brasil", disse Philippe Kehren, CEO da Solvay. "O Brasil e o povo brasileiros são muito importantes para nós e estamos comprometidos em colaborar durante este momento de necessidade. Por meio do Fundo Ernest Solvay, vamos doar 50 mil euros (aproximadamente 280 mil reais) ao governo do Rio Grande do Sul para que eles possam direcionar esses fundos para onde as necessidades são mais urgentes no momento".

O Fundo Ernest Solvay apoia iniciativas na Bélgica e nos países onde a Solvay atua nas áreas-chave de sua política de responsabilidade social corporativa, como educação em ciências, tecnologia, engenharia e matemática, além de progresso científico e desenvolvimento sustentável. É administrado pela Fundação King Baudouin. "Agradecemos muito o incentivo do Fundo Ernest Solvay", disse Daniela Manique, CEO da Solvay/Rhodia para a América Latina. "A unidade de negócios Coatis, da Rhodia, também vai contribuir com 10 mil euros (equivalente a 60 mil reais) para o estado em apoio aos esforços e aos resgates".

Além das doações financeiras, os empregados da Solvay no Brasil também estão prestando apoio a uma série de esforços voluntários a partir da coleta de água potável, roupas (adulto e infantil), colchões, cobertores, travesseiros, lençóis, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal, além de valores via Pix solidário para as vítimas.

O Brasil abriga a sede da Unidade de Negócios Global Coatis e opera sob a marca Rhodia, do Grupo Solvay. Aproximadamente 1.300 membros da equipe do grupo trabalham no Brasil, no local da sede da empresa (São Paulo), no centro de pesquisa e inovação (Paulínia) e nas unidades de produção (Brotas, Curitiba, Paulínia e Santo André).