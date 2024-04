Como atrair e reter talentos da Geração Z

A Geração Z está em ascensão, não somente ingressando no mercado de trabalho, mas também assumindo cargos de liderança. De olho nesses profissionais e diante de um cenário bastante dinâmico e com muitas particularidades, a Randstad, empresa líder em soluções completas de recursos humanos, traz dicas valiosas e orientações essenciais para empresas e recrutadores que desejam superar os paradigmas corporativos, compreender melhor as novas expectativas do mercado, assim como atrair e reter esses jovens talentos. De acordo com o estudo Workmonitor 2024, realizado pela consultoria global, aproximadamente metade da Geração Z (46%) acredita que suas aspirações de carreira são mais intensas do que as demais gerações, e uma parte significativa relata que ainda não se sente compreendida pelas organizações (40%), o que pode gerar um grande desafio no ambiente corporativo.

"Os talentos estão à procura de empresas com ideais semelhantes aos seus, onde possam ser eles mesmos e trabalhar em conjunto com os empregadores. Porém, o estudo revela que 67% ainda escondem traços de suas personalidades e, mais da metade (55%), não se sente confortável em mostrar sua autenticidade no trabalho. Por essas e outras características, para atrair e reter esses talentos da Geração Z, será fundamental que as empresas entendam e se adaptem à uma série de peculiaridades, como abordagens mais inovadoras, investir em um ambiente de trabalho flexível, promover a diversidade e a inclusão, e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo", diz Cindy Oliveira, gerente de recrutamento e seleção da Randstad Digital no Brasil