Agência gaúcha conquista 1º lugar no GPTW Diversidade

Em uma conquista dentro do mercado de publicidade, a Agência Bistrô orgulha-se de anunciar que foi reconhecida como a melhor empresa para trabalhar nas categorias Étnico-Racial e LGBTI pelo prestigioso ranking Great Place To Work® Diversidade neste 10 de abril de 2024. Na categoria de pequenas empresas, a Agência Bistrô não só alcançou o primeiro lugar em ambas as categorias, mas também se destacou como a agência de publicidade com a melhor posição no ranking do país, refletindo o cuidado estruturado e responsável com a diversidade e inclusão.

Através de um modelo de censo de diversidade semestral, a agência tem registrado um aumento significativo na representatividade da equipe nos últimos anos. Através de ações afirmativas, agora compreende 50% de mulheres, 28% de negros, 47% LGBTI, com a presença de amarelos, indígenas, pessoas com deficiência, e um grupo de pessoas acima de 50 anos. Esta avaliação sistemática é parte integral da estratégia de Diversidade & Inclusão da Bistrô, em uma cultura organizacional que valoriza a autodeclaração voluntária e anônima, promovendo a transparência e o acolhimento. Os dados do Censo são publicizados no site da empresa (www.agenciabistro.com.br), já há 5 anos.

A Bistrô estabeleceu um programa interno de diversidade, com políticas e cláusulas contratuais para garantir um ambiente acolhedor a todos. Os gestores recebem formação em diversidade e comunicação não-violenta, e as políticas de diversidade são comunicadas desde o recrutamento até o dia a dia organizacional. A equipe é fortalecida por sessões de letramento em temas raciais e palestras sobre as ricas ancestralidades que compõem o tecido do Brasil - desde as contribuições indígenas até as influências africanas e judaicas - promovendo um maior entendimento e apreço pela diversidade cultural. O programa de avaliação profissional estruturado enfatiza o respeito à diversidade como um critério essencial para os feedbacks e crescimento no plano de jornada profissional da Agência.

São oferecidas ações de apoio e aceleração para carreiras de grupos minorizados, resultando em uma representatividade de 40% de pessoas negras em cargos de liderança, uma prova do esforço em promover equidade e reconhecimento dentro da empresa. Além disso, o engajamento com a comunidade LGBTI é robusto e ativo. Como patrocinadora da Parada de Luta LGBTI de Porto Alegre, a Bistrô fez história com a presença vibrante de um trio elétrico temático da Agência, evidenciando o apoio e celebração da diversidade. Internamente, a jornada de colaboradores LGBTI é acolhida por meio de políticas inclusivas, apoio em processos de transição de gênero e um ambiente onde a autenticidade é não só aceita, mas celebrada.

Na Bistrô, a diversidade sempre foi vista não apenas como um compromisso ético, mas como um elemento central da estratégia de negócios, impulsionando a inovação. Fernanda Aldabe, VP Institucional, destaca que o pioneirismo da agência no acolhimento da diversidade transcende a inclusão, refletindo-se em resultados concretos para os clientes: "Integramos a diversidade em nossa estratégia organizacional, o que se traduz em desempenho superior e soluções criativas, corroborado por pesquisas que atestam seu valor como diferencial competitivo". Essa abordagem tem permitido à Bistrô não só cultivar um ambiente rico em diferentes perspectivas, mas também posicionar-se em um mercado que valoriza cada vez mais a autenticidade.

De forma pioneira, a Bistrô promoveu pessoas LGBTIA em campanhas publicitárias e impulsionou iniciativas de acessibilidade, destacando-se também com ações antirracistas significativas para clientes como o Grupo Carrefour Brasil. Foram criados programas internos de diversidade para a Volvo do Brasil e campanhas de conscientização para a Gerdau e JTI Brasil, refletindo a capacidade da Agência de influenciar positivamente marcas globais em direção à responsabilidade social e publicidade ética.

Os resultados do censo e as respostas aos questionários internos refletem um ambiente em que 100% dos colaboradores afirmam poder ser eles mesmos. O reconhecimento do Great Place To Work® é um testemunho das políticas implementadas, efetivando a diversidade como um valor intrínseco e estratégico da Agência. "A cada censo, a cada reconhecimento e a cada feedback do nosso time sobre o acolhimento recebido, vemos o progresso e o impacto das nossas ações afirmativas, que visam reduzir desigualdades e promover um sentido mais profundo de pertencimento" relata Gab Besnos, VP de Criação da Bistrô. Besnos é um homem gay, ativista da causa LGBTI e sócio-fundador da Agência.

"Ser reconhecido pelo Great Place To Work® é uma afirmação do nosso trabalho em fazer da Bistrô um lugar onde todos podem ser autenticamente eles mesmos, um lugar que é tanto um microcosmo do nosso planeta quanto um eco das vozes diversas que o habitam", compartilha.

Com metas para 2024 de ampliação da representatividade negra na equipe, equidade de gênero na criação e acolhimento aprofundado para o espectro LGBTI , a Bistrô não se acomoda nos louros alcançados. Enquanto agência signatária do Pacto Global da ONU, a Bistrô está empreendendo sua Jornada ESG, a partir de ações concretas para a construção de uma empresa ambientalmente responsável, socialmente justa e com os melhores padrões de governança.