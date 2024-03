Track&Fields mira na expansão do conceito de bem-estar

A experiência de mais de 25 anos em gestão financeira e varejo tem sido um dos alicerces fundamentais para Fernando Tracanella liderar a Track&Field, uma das principais marcas de wellness do Brasil. Com passagens por gigantes como o Grupo Pão de Açúcar e empresas do portfólio pelo Pátria Investimentos, Tracanella é um entusiasta de corrida, tênis, leitura e guitarra, refletindo os valores da empresa que dirige. A Track&Field, com 359 lojas, sendo 46 próprias (incluindo 10 outlets e o e-commerce), e 313 franquias espalhadas por todo o território nacional. Está presente em 155 cidades e 25 Estados, com mais de 1.600 colaboradores diretos, além de aproximadamente 2.000 colaboradores dos franqueados.

Tracanella destaca o lançamento estratégico de novos produtos e a expansão da marca. Destacam-se o aumento da linha Kids e o lançamento da Linha Teen, consolidando a Track&Field como uma marca para todas as gerações. Além disso, as 32 inaugurações no ano, somadas às reformas de 21 lojas, contribuíram significativamente para o crescimento da empresa.

Empresas & Negócios - O segmento de bem-estar cresce a passos largos no Brasil e no mundo. A Track&Field trabalha com o conceito de wellnes. O que isso significa?

Fernando Tracanella - Nossa missão de conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável vem ganhando cada vez mais força ao longo dos últimos anos, principalmente no período pós-pandemia quando as pessoas passaram a valorizar ainda mais o seu bem-estar físico e mental. Acompanhando este movimento, evoluímos nosso propósito de estar cada vez mais próximo dos clientes e oferecer um ecossistema completo de bem-estar por meio de nossas lojas, produtos, eventos e experiências.

E&N - Quais são os principais produtos e serviços oferecidos pela empresa?

Tracanella - Dentro do core business da marca, a moda esportiva, temos uma gama de produtos de alta qualidade e tecnologia para todos as mais variadas práticas esportivas, desde corrida a beach tennis, até watersports e yoga. Também temos linha infantil, teens, adultos, além de calçados. Além disso, em nossas Experience Stores temos o TFC Food & Market - café e mini-market com curadoria de alimentos e suplementos saudáveis e, por meio da plataforma TFSports produzimos mais de 2,5 mil eventos e experiências esportivas ao ano e, no aplicativo, conectamos mais de 588 mil usuários a uma base de 6 mil treinadores de 45 modalidades diferentes. Temos ainda o tfmall, marketplace premium com produtos voltados à bem-estar escolhidos criteriosamente para complementar o mix oferecido aos nossos clientes.

E&N - Como conquistar a fidelidade dos clientes?

Tracanella - Um dos principais diferenciais da Track&Field é o nosso modelo de franquias. Temos um forte e transparente relacionamento com os franqueados que atuam como "embaixadores" da marca nas diversas regiões do Brasil. Nossa rede hoje conta com 313 franquias, todas com alinhamento total com os valores de integridade e cuidado com o negócio que prezamos.

E&N - O quanto é importante ser omnicanal?

Tracanella - Omnicanalidade tem uma representação muito grande no sucesso dos últimos resultados da companhia. A primeira onda de omnicanalidade da marca foi iniciada com a modalidade ship from store e o pick up in store (vendas captadas pelo e-commerce e faturadas pelas lojas físicas), que dobraram sua representatividade nas vendas digitais. As vendas do e-commerce cresceram 25,5% quando comparadas a 2022, reforçando os resultados obtidos a partir das melhorias feitas com foco na experiência do consumidor. Além disso, em 2023, 78,5% das vendas captadas pelo e-commerce foram faturadas pelas lojas físicas, que operam como minicentros de distribuição. As vendas influenciadas digitalmente (social selling) também continuam trazendo bons resultados. No último trimestre (4T23), foi registrado um crescimento de 35,2% das vendas nesta modalidade em comparação ao ano anterior, representando expressivos 40% do sell out total do trimestre. Este sucesso evidencia mais uma abordagem comercial no caminho certo e nossa capacidade de inovar na estratégia operacional.

E&N - O que as franquias representam hoje para a Track&Field e o que é preciso para se tornar um franquiado?

Tracanella - Expandir a nossa rede de franqueados está no centro das estratégias da Track&Field. Mantemos com eles um relacionamento diferenciado, cobramos os royalties apenas quando os produtos são vendidos ao consumidor final, por exemplo, e estabelecemos uma relação de parceria efetiva. Por isso, escolhemos com muito cuidado nossos franqueados. Um dos principais critérios é o alinhamento com nossa missão e valores.

E&N - O que o mercado gaúcho representa para a empresa?

Tracanella - Enxergamos muitas oportunidades no Rio Grande do Sul, um Estado que tem um bom poder aquisitivo. Abrimos lojas no novo modelo Experience Store em Porto alegre e em Passo Fundo, reformamos as do Iguatemi e do Praia de Belas. Para este ano, temos a previsão de reformar cerca de 40 lojas e abrir outras 35 por todo o país e certamente o mercado gaúcho fará parte deste plano.

E&N - A Track&Field vem demonstrando crescimento acima de dois dígitos, com dívida zero. Como é possível atingir este resultado?

Tracanella - Nos últimos cinco anos a companhia triplicou de tamanho e vem apresentando um crescimento médio anual de vendas da rede de 26%. No acumulado de 2023, a receita líquida totalizou R$ 683,7 milhões, 20,5% mais que o registrado no ano anterior. O EBITDA (indicador financeiro muito usado para avaliar empresas na bolsa de valores) ajustado cresceu 23,5% na comparação com 2022 fechando em R$ 155,8 milhões, enquanto o lucro líquido ajustado aumentou 20,8% somando R$ 120,8 milhões. O acerto no lançamento de novos produtos e a estratégia de inovação e expansão, ancorada pela consolidação do novo modelo de loja, aceleração dos canais digitais, sucesso da estratégia de omnicanalidade, explicam o bom desempenho. Fortalecemos nossa linha de produtos com novos lançamentos: trouxemos mais funcionalidade para a linha de Watersports e também apresentamos mais peças de vestuário para quem pratica beach tennis. Além disso, incluímos opções para o público Teen, com itens exclusivos para a faixa etária dos 12 aos 14 anos - com foco na fidelização destes clientes que já conhecem e usam a linha Kids. Os resultados também foram positivamente impactados pelas operações do TFC Food&Market e do tfmall e da TFSportsque completam nosso ecossistema de bem-estar.

E&N - A empresa remodelou lojas para conceito Experience Store. O que isso significa?

Tracanella - A loja conceito traz ao público todo o ecossistema de bem-estar da marca em um ambiente totalmente pensado para facilitar a conexão dos clientes ao seu lifestyle favorito, com um layout moderno e exposição mais eficiente dos produtos. O ambiente é clean e intuitivo, com QR Codes que amplificam a linha de produtos e apresentam conteúdos em categorias como yoga, running, training e beach tennis. De forma rápida e simples, os clientes têm acesso a playlists, dicas com opções de aulas e treinos, além dos eventos oferecidos pela plataforma TFSprts. Em nove lojas temos o TFC Food & Market, café e mini market da marca, projetado para ser referência para o público que busca opções para uma alimentação mais saudável e equilibrada, além de ser um hub para a promoção de encontros com treinadores e profissionais do segmento wellness. Com cardápio e curadoria criteriosos, o TFC Food & Market amplia ainda mais a experiência do consumidor em loja, que passa a oferecer produtos além das linhas de vestuário.