Mercado de intercâmbio cresce 25% em 2023

Após apresentar um crescimento de 25% no fechamento de 2023 sobre 2022 e alta de 30% em relação a 2019 - período antes da pandemia de Covid-19, o mercado de intercâmbio projeta fechar este ano com avanço de 20%, segundo o STB, consultoria especializada em educação internacional, que aponta as principais tendências do setor para 2024. O STB faz parte do ecossistema BeFly, maior empresa privada da América Latina, composto por diferentes frentes de negócios voltados ao turismo e startups tecnológicas dedicadas a viagens e que conta com faturamento anual de R$ 15 bilhões.

A demanda para este ano deve vir de alguns públicos em específico, sendo o de 50 um deles. Encontram-se entre eles executivos e profissionais liberais que procuram pivotar suas carreiras e que desejam fazer algum tipo de programa de educação internacional e até mesmo enxergam no intercâmbio a oportunidade para descobrir o mundo, fazer networking internacional e aproveitar o tempo livre com novas atividades de lazer.

Christina Bicalho, vice-presidente do STB, lembra que existem programas específicos para quem tem 40 e 50 , com turmas voltadas exclusivamente para pessoas da mesma faixa etária e interesses similares.

"Estamos desenvolvendo programas em grupos, com especialistas que vão sair diretamente do Brasil, e programas mais voltados para pessoas que buscam aprimorar um novo idioma, fazer relacionamento com times multiculturais e até mesmo descobrir novos hobbies e interesses. Hoje, o intercâmbio é para todos os públicos e todas as idades", conta.

Outra tendência apontada pelo STB está entre as pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, inclusive profissionais C-Level. Em busca do aprendizado e educação contínua, chamado de lifelong learning, eles têm interesse por cursos de idiomas em áreas específicas voltados à carreira e formação profissional, especialmente ligadas a tecnologia, business e marketing, mas também aparecem entre os cursos buscados medicina, sustentabilidade, direito e assuntos relacionados ao mercado agro.

Aprender outro idioma além do inglês aparece também entre os principais interesses dos brasileiros para intercâmbio. O espanhol, francês e alemão são apontados como as línguas preferidas. Em 2023, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Irlanda foram os destinos mais buscados para o aprendizado da língua inglesa.

Os adolescentes na faixa etária de 16 a 18 anos seguem entre os grupos de maior interesse por estudar fora do país. A novidade é que, dessa vez, buscam por programas voltados à preparação universitária, que são oferecidos por universidades internacionais no período de férias.

Um deles é o Summer Discovery, que oferece cursos para alunos do ensino médio durante as férias de julho nas universidades mais respeitadas dos Estados Unidos e Inglaterra, entre elas a UCLA - uma das melhores e mais concorridas instituições universitária públicas dos Estados Unidos, localizada na Califórnia, que oferece ao estudante a oportunidade de aprofundar os estudos em uma área específica. Durante o curso, o aluno pode escolher duas disciplinas no programa Enrichment ou focar em uma área específica, como programação, liderança, moda, psicologia, produção musical, contabilidade & finanças, ciência forense, dentre outras opções.

Há ainda o programa da The School of The New York Times, cujo objetivo é desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de solucionar problemas. Este programa explora diferentes áreas de atuação, como engenharia, direito e jornalismo. Outro programa pre-college pode ser feito na University of Cambridge, possibilitando ao estudante obter créditos universitários, com matérias que podem abranger temas como empreendedorismo, relações internacionais, cinema, engenharia e psicologia.

Também existem programas de educação internacional voltados para alunos de graduação e pós-graduação matriculados em universidades brasileiras. As instituições estrangeiras parceiras do STB oferecem a esse aluno a possibilidade de cursar o semestre ou ano acadêmico fora do Brasil.

"Há mais de 50 anos no mercado de educação internacional, temos acompanhado todas as suas evoluções e as novas tendências de um público cada vez mais diverso. Por entendermos que cada pessoa é única e tem a sua própria forma de aprender e compreender o mundo é que seguimos atualizando nosso portfólio, com oferta de produtos e serviços totalmente personalizados. Nosso propósito é levar cada vez mais brasileiros a uma experiência internacional de educação", diz Cristina.