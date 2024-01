Intelbras quer consolidar posição de referência no mercado de tecnologia

Velocidade é uma palavra-chave na vida de Bruno Teixeira, que começou sua jornada na Intelbras em 2001 e já passou pela área industrial, de suprimentos e negócios, tendo ocupado cargos pela empresa em Hong Kong, na China, e Cidade do México. Desde a abertura de capital da companhia, Teixeira é o responsável pela área de Relação com Investidores. Formado em Engenharia de Produção pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e com MBA em Comércio Exterior pela FGV (Fundação Getulio Vargas), tem grande experiência nas áreas de negócio e na construção de alianças estratégicas. A vida pessoal do executivo também é acelerada. Morador de Florianópolis, casado, pai de dois filhos e um enteado, dedica seu tempo livre para correr, prática que vê como indispensável em sua vida, como forma de relaxamento e autoconhecimento.

Atualmente, a Intelbras conta com seis unidades em todo o País, duas delas localizadas no município de São José/SC, incluindo a matriz, e as demais nos municípios de Santa Rita do Sapucaí/MG, Manaus/AM e Jaboatão dos Guararapes/PE. Recentemente, iniciamos as operações da nova filial em Tubarão/SC, que ocupa uma área de 15 mil m² onde são produzidos cabos de rede e de fibra óptica. Com mais de 5 mil colaboradores, está entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil há dezenove anos. A companhia também está presente em cerca de 98% dos municípios com potencial de consumo de eletroeletrônicos no País, por meio de seus distribuidores e revendedores.

Empresas & Negócios - A Intelbras tem 47 anos de atuação em um mercado em constante movimento. Como acompanhar as novidades?

Bruno Teixeira - A Intelbras reconhece a importância de se manter atualizada em um mercado em constante movimento. Para acompanhar as novidades, adotamos uma abordagem abrangente e estratégica, focando fortemente em pesquisa e desenvolvimento, criando produtos e soluções inovadoras. Recentemente, expandimos nossa atuação para novas categorias, como cabos de fibra, tecnologia 5G, painéis de LED, automatizadores de portões e carregadores veiculares elétricos. Parcerias estratégicas também são um componente importante para a inovação, permitindo-nos compartilhar insights e informações com outros atores do setor, além de nos estabelecermos em novos mercados. Recentemente, firmamos uma parceria com a FiberHome, uma das empresas líderes no fornecimento de produtos e soluções para o setor de telecomunicações e infraestrutura. Ainda de olho no mercado, realizamos nossa primeira aquisição internacional, adquirindo 55% da Allume Holding S.A.S., companhia colombiana que atua nos segmentos de segurança eletrônica, redes, comunicação, automação predial e gestão de energia. Nós também dedicamos esforços significativos para promover o desenvolvimento contínuo de nossos colaboradores, fornecedores e parceiros, assegurando que todos estejam devidamente atualizados com as tecnologias e práticas mais recentes do setor. Somente em 2022, investimos mais de R$ 16 milhões em nosso centro de treinamentos e capacitação, Intelbras Itec, que oferece cursos técnicos, práticos e teóricos de profissionalização, gratuitos e pagos. Até o presente momento, esse montante proporcionou cerca de 235 mil qualificações, por meio da realização de 761 cursos online e presenciais, com a participação de mais de 50 mil pessoas. Nossos valores incluem estar sempre próximos de nossos parceiros revendedores, integradores e distribuidores. Uma das maneiras de fazer isso é por meio de participações ativas em feiras, exposições e eventos do setor, onde exibimos nossas soluções e tecnologias inovadoras ao vivo. Essa proximidade é o que nos dá a confiança de que somos capazes de superar quaisquer desafios e liderar mudanças. Todas essas estratégias combinadas nos permitem manter o foco e atuar de forma ágil, consolidando nosso compromisso com a excelência e a competitividade no mercado, garantindo que possamos atender às demandas em constante mudança de nossos clientes e parceiros.

E&N - Uma das "marcas registradas" da companhia foram os telefones PABX e os telefones fixos. Como isso aconteceu, lá nos 1980 e o que este segmento representa hoje em termos de negócios?

Teixeira - Na década de 1980, a Intelbras conquistou uma posição de destaque no mercado de telecomunicações no Brasil, com o desenvolvimento dos telefones PABX e telefones fixos. Esse resultado foi alcançado por uma combinação de fatores essenciais, como investimento em inovação tecnológica, evidenciado pelo lançamento do primeiro PABX desenvolvido com tecnologia nacional. Em uma época em que a comunicação era bastante diferente da que vivenciamos atualmente, consolidamos a empresa no segmento de telecomunicações e nos tornamos líderes no segmento de PABX e terminais telefônicos. Com o crescimento econômico e a necessidade de soluções de comunicação confiáveis, os produtos da Intelbras tornaram-se vitais. Além disso, a fabricação local contribuiu para a agilidade na resposta às demandas do mercado e fortaleceu a indústria nacional. Nossa estratégia de distribuição eficaz e um sólido suporte técnico ao cliente também foram fundamentais para o crescimento. Os produtos da Intelbras sempre foram confiáveis e estavam amplamente disponíveis em todo o Brasil. Nossa assistência técnica garantia que pudessem receber manutenção quando necessário. Um dos pontos de destaque e que vem ganhando relevância no mercado de telecomunicações é o 5G FWA, para ser um complemento à rede de fibra óptica. Recentemente, a Intelbras foi campeã no Prêmio AEMFLO Inovação, da Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, com nossos CPEs 5G, linha de roteadores lançados no mercado em 2022, em parceria com a Qualcomm. As soluções integram a tecnologia de conexão 5G e Wi-Fi 6 e estão alinhadas com novos serviços de conexão em tempo real e que requerem características para proporcionar alta velocidade de internet. Nós seguimos inovando e entregando alta tecnologia aos clientes, com o segmento de comunicação evoluindo conforme as expectativas. Estamos sempre atentos às necessidades do mercado e às novas evoluções para fornecer produtos de ponta e adaptáveis a todos os cenários.

E&N - Quais as principais soluções que a companhia possui em segurança, redes, comunicação e energia?

Teixeira - No ano de 2023, a Intelbras apresentou diversos lançamentos em suas diferentes unidades, refletindo um compromisso contínuo com a inovação e atendimento às demandas do mercado. Destacar apenas uma solução como a principal em cada unidade torna-se desafiador, uma vez que todos os produtos resultam de um extenso processo de análise de tendências e necessidades dos parceiros, clientes e mercado. Sendo assim, destaco alguns dos principais lançamentos de cada uma delas, que julgo serem relevantes para os setores onde estão inseridos. Em Segurança, tivemos o lançamento do Novo Defense IA 3.0, software que gerencia de forma unificada equipamentos de segurança eletrônica e faz o videomonitoramento de todo o sistema. Estruturado para oferecer um ecossistema completo que gerencia diversos dispositivos da marca, o novo software foi desenvolvido com arquitetura própria para trabalhar com inteligência artificial, aproveitando todos os recursos dos dispositivos ligados a ele. Vale destacar as soluções de controle de acesso que utilizam biometria facial e digital, proporcionando mais agilidade e segurança em diversos ambientes. Os novos controladores chegam com um preço competitivo, aliando a qualidade Intelbras, com um excelente custo-benefício. Na unidade de Comunicação, realizamos o lançamento do novo roteador Wi-Fi 6 e extensor Wi-Fi, ambos com tecnologia inMesh, protocolo Mesh da Intelbras, considerado o mais atual do mercado. A linha vem para complementar a já extensa gama de soluções tecnológicas inovadoras de redes da marca, que incluem roteadores Wi-Fi empresariais e residenciais, fibra óptica, switches, passivos ópticos, racks, softwares, aplicativos e cabos. Ainda em Comunicação, a nova geração de Smart TV Box oferece três opções distintas (4k, full HD e stick), transformando qualquer televisão em uma Smart TV. Além disso, permite o controle de soluções de Casa Inteligente da Intelbras e possui homologação da Netflix, proporcionando uma experiência de uso aprimorada. Todos os produtos são produzidos com a tecnologia reconhecida da Homatics, principal fabricante global desse segmento. Destaco na unidade de Energia a nova linha de carregadores para veículos elétricos, atendendo tanto o consumidor final quanto clientes corporativos, com diferentes potências e designs. Merece destaque também nossos módulos fotovoltaicos, reconhecidos por sua alta potência e eficiência, oferecendo excelente custo-benefício na geração de energia solar, e o módulo Finame, 100% fabricado no Brasil, que possibilita o financiamento do gerador solar com linhas de crédito subsidiadas pelo BNDES.

E&N - Como o senhor avalia o setor de telecomunicações no Brasil e quais são os principais gargalos a serem resolvidos?

Teixeira - Avalio o setor de telecomunicações no Brasil como uma área de grande potencial de crescimento e inovação, e está entrando em uma fase mais positiva no Brasil. Nos últimos anos, observamos avanços significativos, como o desenvolvimento da tecnologia 5G, a expansão da fibra óptica e a crescente demanda por soluções de conectividade em diversas esferas, incluindo residencial, empresarial e governamental. Entretanto, ainda existem desafios a serem superados para otimizar o setor. Um dos principais gargalos é a necessidade de investimentos substanciais em infraestrutura para garantir a ampla cobertura de redes de alta velocidade, especialmente em áreas rurais e remotas. A universalização do acesso à internet de alta qualidade é fundamental para impulsionar a inclusão digital e o desenvolvimento socioeconômico do país. Mesmo assim, vejo esses desafios como oportunidades para aprimorar o setor de telecomunicações no país. A Intelbras está comprometida em contribuir para superar esses gargalos por meio de inovações tecnológicas, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, parcerias estratégicas e colaboração com o governo e outras partes interessadas. Acreditamos que, com esforços conjuntos, o Brasil pode continuar a avançar em direção a um setor de telecomunicações mais eficiente e acessível, beneficiando a sociedade como um todo.

E&N - O que o Rio Grande do Sul representa para a Intelbras e quais os serviços mais demandados pelo mercado gaúcho?

Teixeira - O Rio Grande do Sul desempenha um papel estratégico significativo para a Intelbras, sendo uma região onde nossa presença é robusta e marcante. O estado é uma praça vital para nossos produtos e soluções de tecnologia, e temos o orgulho de contribuir para o desenvolvimento econômico da região, bem como colaborar com o desenvolvimento social das comunidades onde estão inseridos. Assim como em todos os mercados, entendemos que os moradores da região são exigentes e demandam produtos de altíssima qualidade. A Intelbras tem respondido a essa demanda com um portfólio diversificado e tecnologicamente avançado, buscando sempre oferecer produtos que atendam às especificidades do mercado gaúcho. Acreditamos que a parceria contínua com empresas e consumidores do Rio Grande do Sul contribui não apenas para o crescimento da Intelbras, mas também para o fortalecimento da infraestrutura tecnológica e da segurança na região. Estamos comprometidos em continuar inovando e adaptando nossas ofertas para atender às necessidades dinâmicas desse importante mercado.

E&N - A Intelbras alcançou um marco histórico ao ser uma empresa listada na B3 desde fevereiro de 2021. O que isso representou para a companhia e quais os resultados obtidos até agora?

Teixeira - A conquista de ser uma empresa listada na B3 marcou um momento histórico para a Intelbras, refletindo não apenas nosso crescimento contínuo, mas também o reconhecimento do mercado em relação ao nosso potencial. A listagem traz consigo uma série de benefícios e responsabilidades. Nos proporciona acesso a um novo conjunto de investidores e aumenta a visibilidade da Intelbras como uma empresa sólida e promissora.Em 2021, movimentamos R$ 1,3 bilhão com a oferta pública inicial de ações e, fomos reconhecidos como um dos melhores IPOs daquele momento. Desde então, temos observado resultados positivos dessa decisão estratégica. A captação de recursos proveniente da abertura de capital tem impulsionado nossos investimentos em inovação, pesquisa e desenvolvimento, permitindo-nos continuar a oferecer soluções tecnologicamente avançadas ao mercado. Além disso, a presença na B3 fortaleceu a confiança de nossos stakeholders, solidificando nossa posição como referência no setor de tecnologia. Estamos comprometidos em continuar gerando valor para nossos acionistas e contribuir para o desenvolvimento sustentável da Intelbras. A listagem na B3 não apenas representa um marco histórico, mas também serve como um impulso para alcançarmos novos patamares de crescimento e excelência.

E&N - De que forma a empresa tem trabalhado a questão da Inteligência Artificial?

Teixeira - Implementamos a Inteligência Artificial em diversas soluções desenvolvidas, pois acreditamos que ela se torna uma valiosa aliada nos sistemas de segurança utilizados por nossos clientes. Um exemplo que podemos destacar, mais uma vez, é o Novo Defense IA 3.0, que é um software que centraliza a gestão de dispositivos de segurança eletrônica e realiza o videomonitoramento integral do sistema. Esse programa oferece um ecossistema abrangente, administrando uma variedade de dispositivos da marca, incluindo câmeras inteligentes, gravadores e controladores de acesso com reconhecimento facial. Além disso, diversos modelos de câmeras da Intelbras possuem IA agregada, capaz de auxiliar na busca de pessoas e até mesmo antecipar atitudes suspeitas. Dessa forma, os operadores de segurança de empresas e condomínios, por exemplo, podem tomar decisões mais assertivas para proteger o patrimônio e as pessoas. Como exemplo da aplicação das soluções com Inteligência Artificial da Intelbras, temos o case da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que inaugurou seu novo complexo de videomonitoramento utilizando soluções da marca. No campus, foram instaladas 45 novas câmeras que se destacam pela alta capacidade de zoom, imagens em alta resolução e recursos de inteligência artificial embarcados, como leituras térmicas, a fim de evitar furto de animais na fazenda do campus, e leitura de placas de veículos, realizando o controle de acesso nas entradas e saídas do local. O novo complexo também conta com uma sala de videomonitoramento equipada com o Defensa IA 3.0 e uma central de videowall com seis monitores de 55 polegadas para três operadores. A Inteligência Artificial é uma oportunidade, que deve ser implementada com responsabilidade, visando aprimorar soluções e criar benefícios para o progresso da sociedade como um todo. Diante dos avanços tecnológicos recentes, é imperativo que continuemos avançando no mesmo compasso, mantendo-nos atualizados e aprendendo com as novas perspectivas que surgem nesse processo em constante evolução. Nossa busca é por produtos e soluções que assegurem qualidade, durabilidade e um desempenho excelente.

E&N - Quais as expectativas para 2024?

Teixeira - As expectativas da Intelbras para 2024 são otimistas e alinhadas com nossa visão contínua de crescimento e inovação. Planejamos consolidar ainda mais nossa posição como uma das referências no mercado de tecnologia, segurança e comunicação, focando na expansão de nossas soluções e no atendimento às crescentes demandas do mercado. Em termos de produtos, continuaremos a investir em pesquisa e desenvolvimento para apresentar novos produtos tecnologicamente avançados em todas as nossas unidades de negócios, sempre atentos nas tendências do setor. A inovação continuará sendo uma peça fundamental em nossa estratégia, especialmente no que diz respeito à integração de tecnologias emergentes, como Inteligência Artificial e Internet das Coisas, em nossos produtos. Recentemente, a Intelbras vem alcançando uma série de resultados significativos dentro de iniciativas ambientais, sociais e de governança, todas publicadas em nossos relatórios anuais de sustentabilidade. Mantemos o nosso foco em relação a sustentabilidade e responsabilidade social, buscando práticas que impactem positivamente não apenas nosso desempenho financeiro, mas também o bem-estar das comunidades em que atuamos. E, é claro, a agenda ESG da empresa continuará no ano que vem. Para 2024, esperamos ampliar nossos resultados e melhorar nossa eficiência operacional. Sempre buscando alcançar novos patamares de sucesso, impulsionados pela inovação, compromisso com a qualidade e a constante adaptação às necessidades do mercado. Estamos confiantes de que, com nossa equipe dedicada e alicerçados em valores sólidos, continuaremos a trilhar um caminho de crescimento sustentável e excelência, sempre próximos de nossos parceiros, colaboradores e clientes.