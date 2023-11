Lucratividade nas empresas familiares passa por confiança

A saúde das empresas familiares é importante não apenas para os membros da família empresária e os seus colaboradores, mas também para a economia nacional, já que, segundo dados do Sebrae e do IBGE, elas são 90% dos negócios no Brasil, geram 65% do Produto Interno Bruto (PIB) e contratam 75% da força de trabalho. Por isso, nada mais prudente do que estabelecer medidas que preservem o legado dessas companhias e agreguem estabilidade aos negócios.

Nesse sentido, é essencial inspirar confiança, que, conforme a edição mais recente da Pesquisa Global de Empresas Familiares, da PwC, tem uma forte correlação com a lucratividade. Segundo outro estudo, aliás, as empresas familiares, inclusive, saem na frente neste quesito: o Trust Barometer, da Edelman, indica que a confiabilidade neste tipo de companhia é 12 pontos percentuais maior do que nos demais formatos de empresas. Essa predisposição, porém, somente se confirma quando as ações do dia a dia estão alinhadas ao discurso institucional.

Na prática, isso significa que não basta apenas "parecer"; é fundamental, de fato, "ser". Ao longo dos últimos anos, a forma como construímos a confiança nos negócios passou por grandes mudanças. Questões ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês) se tornaram ainda mais presentes na pauta das empresas, bem como dos seus clientes, funcionários e parceiros, assim como os aspectos relacionados à diversidade, equidade e inclusão. Ser uma empresa confiável, hoje em dia, vai muito além de respeitar as regras éticas e morais: passa por desenvolver ações de ESG em todos os âmbitos; criar ambientes favoráveis à expressão das mais diversas formas de pensamento; contar com programas de compliance comprometidos com a manutenção das boas práticas; e, acima de tudo, prestar contas, de forma clara, transparente e ciente do papel social exercido pelas empresas em nossa sociedade atual.

No contexto das empresas familiares, há, ainda um outro ponto de extrema relevância quando o tema é a confiabilidade: é preciso pensar na organização da companhia de modo a assegurar a sua longevidade. São muitos os instrumentos que podem ser utilizados neste processo de organização que tem, como principal objetivo, mitigar riscos diante de fatores previsíveis e imprevisíveis como os impactos gerados por perda de clientes, o falecimento do fundador ou crises de reputação. É fundamental, por exemplo, que exista um plano de sucessão bem definido, apoiado por ferramentas indispensáveis como contrato social, acordo de sócios, protocolo familiar e Conselhos Consultivo ou de Administração. Além de evitar prejuízos financeiros, um bom plano de sucessão é um passo imprescindível para facilitar a administração do patrimônio e, principalmente, para a orientar os papéis e as funções de cada integrante da família, mitigando conflitos entre herdeiros e prevenindo preocupações entre os acionistas.

Planejar e prevenir traz apenas benefícios e, como diz o ditado popular, é sempre melhor do que remediar. E, quando se trata das empresas familiares, pode significar um impacto positivo na confiabilidade do negócio e, consequentemente, da sua lucratividade.