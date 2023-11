Campanha Pedacinhos de Amor recebe doações durante todo ano

Um projeto que arrecada novelos de lã, quadradinhos de tricô ou crochê em tamanho 20cmx20cm e pedaços de tecidos para que sejam produzidas mantas que serão doadas para aquecer os dias de famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa é a campanha Pedacinhos de Amor realizada pelo Sesc/RS que surgiu a partir de um curso de voluntariado realizado em Porto Alegre, no qual as voluntárias durante momentos de confraternização após o curso tiveram a ideia de fazerem esse quadradinhos de tricô e crochê e doarem para as instituições sociais e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para possibilitar a produção das mantas são feitas campanhas de arrecadação que tem unidades do SESC como pontos de coleta, podendo os endereços serem consultados no site: www.sesc-rs.com.br/ e as Escolas Senac em todo o estado do Rio Grande do Sul.

Para a coordenadora técnica de ação social do Sesc/RS, Luciana Basile, é uma satisfação muito grande ter um projeto como o Pedacinhos de Amor, que descreve a campanha não somente como a ação de levar uma manta ou cobertor para aquecer essas famílias, mas também como um ato de afeto. "É tudo feito com muito carinho! O objetivo é poder fazer a entrega de forma digna para as pessoas, embalando com cuidado o material, as voluntárias colocam um cheirinho na manta e fazem a entrega com zelo."

Leila Anastácio que faz a coordenação do Projeto e do grupo Pedacinhos de Amor a partir do programa de voluntariado em Porto Alegre conta como a iniciativa surgiu no ano de 2019 com encontros sendo realizados no SESC Alberto Bins uma vez por semana, trabalhando num processo onde alguns ficam responsáveis por fazer os quadradinhos e outros por reunir esses quadradinhos e formar as mantas para então serem realizadas as doações. Durante a pandemia, as mantas continuaram a ser confeccionadas, mas cada um produzia em sua casa. Depois, Leila passava nas casas para realizar a coleta e distribuir as matérias primas para que elas pudessem ser produzidas e entregues a quem precisava.

Fazer a coordenação, acompanhar o desenvolvimento do grupo, ajudá-las a descobrir cada vez mais motivações para que elas possam estar realizando esse voluntariado é um papel pelo qual Leila se sente extremamente grata de poder fazer parte, de contribuir com elas nesse projeto. "Nós estamos em 2023, ele iniciou em 2019 e estamos sempre recebendo novos voluntários. Um dos grandes desafios que temos hoje na verdade é conseguir a doação de lãs pois a ideia é que as voluntárias não precisem comprar lãs ou linhas para a confecção dos quadrados. É um trabalho voluntário, a ideia é não ser necessário você pagar para poder realizar esse trabalho." comenta. É importante pontuar que o projeto acontece a partir da doação da matéria-prima e a doação também é entendida como voluntariado. Então, pessoas que não tem tempo para se reunir e confeccionar as mantas, doam o tecido para que o grupo consiga fazer as mantas. Tem também pessoas que tecem os quadradinhos em casa e depois só os entregam prontos e as voluntárias montam as mantas. Nesse inverno, foram doadas 82 mantas, 42 mantas foram para o Projeto Mais Amor da Restinga e as outras 40 foram doadas para famílias da região das ilhas que sofreram com as enchentes nesse último mês.

Entre as instituições para as quais já foram doadas essas mantas estão: o Instituto do Câncer Infantil, Casa de Apoio Madre Ana, famílias das regiões das ilhas de Porto Alegre, entre outras.

Atualmente os encontros ocorrem todas as quintas-feiras, no prédio do Sindiatacadistas na Av. Júlio de Castilhos, 440. Então, às 13:30h o grupo se reúne pra fazer tricô, conversar e fortalecer vínculos de amizade. "Para elas, esse grupo além de ser para a produção das mantas é um local de convivência, amizade, trocar afeto, se sentir importante e que faz diferença na vida de alguém. Todos esses são sentimentos e experiências que elas vivem nesses encontros, especialmente quando elas vão fazer a entrega das mantas." comenta, Leila. Uma coisa que as voluntárias fazem questão é poder realizar essa ação diretamente com quem está necessitando dessa doação. "As voluntárias têm um grande cuidado com a entrega dessas mantas, elas são higienizadas, são perfumadas e embaladas uma a uma com todo o amor que você possa imaginar, então esse é um trabalho que não é só sentar numa cadeira e fazer tricô, vai muito além disso." destaca a coordenadora.

O maior objetivo da campanha é ajudar quem precisa, é aquele ditado "fazer o bem sem olhar a quem" diz, Leila. Um dos acordos feitos entre as voluntárias é que elas têm uma combinação para confeccionar esses quadradinhos. Elas não tricotam se estiverem estressadas ou irritadas, elas escolhem o melhor momento, caso forem fazer a confecção em casa, pois elas querem colocar o que tem de melhor em termos de sentimentos nessas produções.