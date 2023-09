Viver de Rir leva alegria a quem mais precisa

Da frustração de uma funcionária da área da saúde que via muitos atendimentos sendo realizados de uma forma pouco carinhosa, surgiu a ideia para a ONG Viver de Rir. Seguindo a linha do trabalho voluntário, Renata Tavares tinha como referência outra ONG, a Doutores da Alegria, o médico norte-americano Patch Adams e por achar interessante o seu método de atuação, que conheceu durante uma semana de treinamento com ele na Costa Rica.

De volta ao Brasil, falou com um conhecido sobre os aprendizados obtidos e que gostaria de fazer uma ação que envolvesse a palhaçaria. Foi assim que ocorreu o primeiro encontro que reuniu 12 pessoas. A partir daí a ideia ganhou novos adeptos e ficou conhecida nas redes sociais. "Assim, começamos a levar carinho e dignidade com a figura do palhaço", recorda Renata, ao comentar que a figura é inusitada e proporciona uma abordagem diferente do que "chegar de cara limpa" e tentar iniciar um diálogo.

O objetivo, diz a fundadora da Viver de Rir, é que os voluntários percebam os indivíduos em sua essência. "Não estamos indo visitar doentes ou pessoas vulneráveis, mas apenas 'pessoas'", afirma Renata, destacando que a vulnerabilidade se dá nos mais variados cenários. "O palhaço não deve enxergar que o paciente tem uma bomba de infusão ou está fazendo uso de alguma medicação, mas como alguém que quer conversar ou se divertir", diz. "Precisamos levar uma sensação de acolhimento para essas pessoas", completa.

LEIA TAMBÉM: Instituto Moinhos Social e Ceapia firmam parceria para atuação psicológica em áreas de vulnerabilidade social

A ONG surgiu em setembro de 2010, e as atividades iniciaram com a primeira visita ao Hospital Conceição (ala de adultos) e, em seguida, na Pediatria. Depois, ao longo desses mais de 13 anos, as ações não pararam mais. "Criamos uma parceria muito boa com a ala pediátrica do Hospital Conceição e, a partir daí, ampliamos os locais de atuação", relata. Ao mesmo tempo, conta Renata, algumas parcerias se acabavam dando lugar a novas ações, graças ao constante interesse de instituições e voluntários em participação das atividades. "A ideia é essa: não parar", afirma Renata.

Atualmente, também são atendidos o Hospital de Alvorada, Hospital de Cachoeirinha, a Clínica de Hemodiálise do Hospital de Cachoeirinha, Hospital Cristo Redentor, Hospital Fêmina e o Hospital Dom João Becker de Gravataí. Além das instituições da área da saúde, outros ambientes recebem a visita dos palhaços, como os asilos - o primeiro a ser atendido foi o Padre Cacique e depois foi a Spaan.

"Foram sendo abertas essas portinhas e se descobriu o valor dessas ações porque às vezes a equipe da Viver de Rir é a única visita que eles recebem", comenta ela. No asilo, por exemplo, os idosos querem ser ouvidos. Renata diz que o pessoal "está louco para fazer e acontecer" e ela diz para ter calma e escutar. "Muitas vezes, os internos precisam dessa atenção, afinal são anos de experiência, de histórias de vida e eles não têm com quem compartilhar", pontua, ao recordar de uma visita na qual uma senhora que foi cantora da época do auge do rádio deu um show de canto na sala de recreação. Muitos idosos chamam para contar as suas histórias, "vira uma festa", segundo Renata.

Outra instituição atendida pela ONG é a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase), que já tem visitas programadas - a próxima prevista para o Dia das Crianças, em 12 de outubro. Quando se encontram com os palhaços, muitos adolescentes se emocionam porque sentem falta de ter com quem conversar. "Somos muitas vezes a única visita que eles recebem e preenchemos uma lacuna importante na vida desses jovens", diz Renata.