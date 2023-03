Instituto Moinhos Social e Ceapia firmam parceria para atuação psicológica em áreas de vulnerabilidade social

O Instituto Moinhos Social, do Hospital Moinhos de Vento, firmou na quarta-feira (8) o termo de colaboração com o Centro de Estudos, Atendimento e Pesquisa da Infância e da Adolescência (Ceapia) para dar início às atividades do projeto Minhas Emoções.

O Instituto Moinhos Social é uma iniciativa que consolida as ações sociais do Hospital Moinhos de Vento em áreas relevantes para o desenvolvimento da sociedade, em especial às pessoas em maior situação de vulnerabilidade social. Lançado em dezembro de 2021, o projeto busca realizar ações voltadas ao desenvolvimento social e econômico das comunidades.

Com a finalidade de capacitar voluntários do Instituto Moinhos Social, o projeto contará com a expertise dos associados ao Ceapia na orientação do atendimento em áreas de vulnerabilidade social. A intenção é promover espaço de escuta, trocas afetivas e promoção de saúde mental às crianças e adolescentes que integram os projetos sociais.

Para o superintendente de Responsabilidade Social e Relações Governamentais e Institucionais, Luis Eduardo Ramos Mariath, a parceria é uma oportunidade de tocar naquilo que não é tangível. “A contribuição material é muito importante, mas não é suficiente. Queremos provocar melhorias profundas na vida das pessoas, no comportamento, no convívio dentro das comunidades e na perspectiva de futuro dessas pessoas”, destaca.

A intenção é estar mais integrado às comunidades. “Além de ser uma oportunidade de apoiar diretamente as pessoas que precisam, atendemos partes importantes do nosso planejamento estratégico, que tem como base transformar a vida das pessoas para melhor”, relata o superintendente Mariath.

A presidente do Ceapia, Anelise Rechia, comemorou a parceria firmada entre as instituições. “Essa troca nasceu de um desejo que está no DNA da nossa fundação há 45 anos: sair dos consultórios privados e compartilhar conhecimento e experiência com a sociedade. Temos convicção de que podemos contribuir muito com as comunidades atendidas e, ao mesmo tempo, sabemos o quanto podemos aprender e crescer quando dedicamos parte do nosso tempo a causas que nos toquem. Como diz o lema do nosso parceiro: fazer o bem move Moinhos! Estamos juntos!”, celebra.