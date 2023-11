Gentileza, a expressão que não sai de moda!

Nos últimos meses, em função das enchentes e ciclones que assolaram o Rio Grande do Sul, diversos gestos e ações de pessoas e organizações estão nos levando para uma era. Uma nova dimensão. A da gentileza. A frase 'gentileza gera gentileza' percorre o Brasil e inspira e muitas pessoas. De autoria de José Datrino, conhecido como Profeta Gentileza, ela é muito notória neste momento. E isso, não tem relação com o trabalho voluntário. Gentileza pode ser compreendida como uma característica pessoal, que torna a pessoa capaz de ser amável, educada e gentil. É percebida em gestos, pela empatia e pela aceitação de ter atitudes com outras pessoas, sem esperar nada em troca. Já o trabalho voluntário é uma atividade exercida sem remuneração, que visa a atender um objetivo específico, em prol da instituição pública ou privada. Mesmo que as palavras possam parecer semelhantes, elas são ambíguas. E foi essa relação que me fez refletir enquanto psicóloga, o quão significativo e poderoso é o ato de ser 'gentil' em momentos singulares como o do caos e da perfeita ordem. Afirmo: ela faz toda a diferença na vida das pessoas. E, igualmente, no ambiente corporativo é um importante diferencial competitivo. A gentileza é vital. Pesquisas apontam que a prática da cortesia pelos colaboradores e em alguns casos, incorporada na cultura empresarial e nos valores da organização, tem gerado frutos no desempenho dos funcionários e um bom marketing entre os clientes. Outros estudos afirmam que ser gentil pode impactar na saúde e bem-estar de como as pessoas enxergam o mundo. O capital humano é uma das competências tidas como essenciais para o desenvolvimento das organizações. E a gentileza ganha espaço entre as discussões sobre o tema nas reuniões entre líderes e gestores de pessoas. Neste contexto, a linguagem corporativa, que antes visava apenas o lucro, se vê, agora, no desafio de olhar às pessoas de forma diferente. As estratégias da trajetória de sucesso de uma empresa percorrem um caminho mais amável. Há alternativas e recursos combinados no mercado para propagar a gentileza dentro e fora da empresa. São treinamentos e cursos de desenvolvimento de pessoas, que capacitam os indivíduos e lideranças a aprenderem a serem gentis uns com os outros. LEIA TAMBÉM: O papel da liderança na construção de um ambiente de trabalho saudável É um dever individual e coletivo da sociedade, independente das imprevisibilidades impostas, colocar na sua lista de prioridades a gentileza. É a oportunidade de trazer para a linha de frente líderes engajados e comprometidos, que se sintam realizados quando se entregam a uma causa. Por consequência, eles conseguem envolver os demais de sua equipe. Não há espaço para líderes heróis, que usam de oportunismos em situações trágicas para autopromoção e vaidade. As pessoas percebem que isso é artificial e nada ético. O filósofo Fabiano de Abreu classifica os tipos de gentileza existentes: primeiramente, existe a gentileza superficial, que se refere apenas ao tratamento comum em sociedade. Depois a gentileza impregnada, que se manifesta através daquele que não mede esforços em ajudar. Também há o gentil de natureza, que tem tranquilidade e inteligência emocional apuradas a ponto de não se importar com a resposta do ignorante. A construção do 'ser gentil' é uma virtude que todos querem sentir nos outros. É algo quando verdadeiramente praticado, contagia os que estão à sua volta. Tornando o ambiente agradável e produtivo. Todos querem estar em um ambiente onde a gentileza impera. Afinal de contas, a gentileza é uma expressão que jamais sai de moda.



Gestão de tempo: 4 passos para melhorar a produtividade

Luciene Scherer_credito_Fernanda Nickkel

Fernanda Nickkel/divulgação/jc

É senso comum que o tempo está voando. As tarefas planejadas não cabem mais nas 24 horas do dia. Por isso, atualmente, a gestão de tempo é uma importante ação para obter o melhor desempenho através da organização das atividades e rotina. Viajo o País ministrando palestras e cursos sobre o tema, e ensino quatro passos para melhorar a produtividade. Há muitos anos eu vivi uma transição de carreira, saindo do mundo corporativo para uma empresa própria. O que parecia um sonho de liberdade e flexibilidade, de repente virou um pesadelo, a contabilidade, os projetos, o dia a dia e as rotinas da família. O tempo foi ficando escasso e as 24 horas do dia não eram suficientes. Insônia e redução de saúde foram as consequências imediatas. Tudo era urgência com prazos curtíssimos. LEIA TAMBÉM: Receita, produtividade e fluidez: o poder da economia de tempo Minha experiência anterior como gestora, o conhecimento em planilhas, em árvores decisórias, como também o doutorado, o mestrado e a graduação não foram suficientes para resolver este desafio de gerenciar o tempo. Então, fui em busca de conhecimento e encontrei a solução nas metodologias ágeis e concluí algumas certificações. Aprendi a ser produtiva, a fazer o dobro na metade do tempo, e hoje ensino pessoas e empresas a fazerem o mesmo. 4 passos da Gestão de Tempo: - Priorizar: identificando o que é importante para você e para seus objetivos e entendendo que a prioridade deve ser feita antes. Estabeleça o seu critério de prioridade. Nunca é falta de tempo, sempre é falta de prioridade. - Manter-se alerta: objetivando evitar as distrações e a procrastinação. Lembre-se eu procrastino, você procrastina, nós procrastinamos, portanto estar em alerta faz toda a diferença. - Promover hábitos que aumentam o foco e a concentração: respire conscientemente, trabalhe em blocos de tempo de uma a duas horas e faça pequenos intervalos de 5 minutos para descanso. - Cuidar das emoções: nossas emoções interferem em nossas escolhas de como investir nosso tempo. É possível escolher investir horas em uma discussão nas redes sociais ou investir 30 minutos em um exercício físico. Não é falta de tempo, são escolhas alinhadas às nossas prioridades. Dicas simples, capazes de tornar o cotidiano mais dinâmico, fluido e ágil. O importante é começar, seja apenas com um passo ou com todos. Com o passar dos dias, já será possível observar grandes melhorias na produtividade profissional e na qualidade de vida.



