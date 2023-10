Receita, produtividade e fluidez: o poder da economia de tempo

Rodrigo Tognini

Uma área sobrecarregada e sem uma gestão eficiente de tempo cedo ou tarde acaba tendo retrabalho, especialmente se tratando do setor financeiro. Quando isso acontece, é comum que os erros humanos apareçam com maior frequência e criem gargalos por toda a empresa, impossibilitando sua evolução estratégica.

Para eliminar essas atividades desnecessárias, é preciso dar um passo para trás e observar com atenção como os colaboradores estão performando processos, reuniões, rotinas e rituais em geral. Será que essas atividades poderiam ser feitas de um jeito diferente? Poderiam ser realizadas por menos pessoas? Ou a solução é outra?

Essas perguntas são fundamentais para qualquer empresa que queira trabalhar melhor a sua gestão de tempo e, quase sempre, o investimento em ferramentas de automação é essencial nessa missão. O fato é que a tecnologia é uma aliada de tudo o que é escalável e eficaz.

É claro que ela não pode ser aplicada de qualquer maneira. Já vi vários investimentos desse tipo serem feitos na hora errada e gerando mais burocracias e dores de cabeça para a marca.

Por exemplo, não adianta você querer contratar um ERP (sistema de gestão integrado) que custa R$ 1 milhão para ser instalado, sendo que o seu negócio está no começo da vida. É importante analisar o momento de cada empresa para conseguir dar as tacadas certas.

Com esse raciocínio em mente, as lideranças podem reprogramar as rotinas dos times colocando esforço onde deve ser colocado. E acredite, as vantagens dessa decisão não são poucas.

Uma gestão eficiente do tempo impacta diretamente no crescimento do negócio, porque o top-line de qualquer empresa é feito de inovação e a oferta do que ela tem de melhor ao cliente. Quando os times acabam se desdobrando com tarefas burocráticas e pouco produtivas, esses objetivos automaticamente são deixados em segundo plano.

Ao liberar a equipe financeira desse tipo de atividade para se concentrar na estratégia, novas oportunidades para ter uma proposta de valor mais competitiva surgem. Ou seja, a linha de receita, produtividade e fluidez dos processos como um todo dão um salto gigantesco.

É importante pensar porque as empresas que não valorizam a economia de tempo são menos eficientes para os seus clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Se uma marca não cresce rápido, inova o seu produto e deixa a burocracia de lado, uma hora ou outra o público vai sentir essa carência.

Hoje, o mundo é muito dinâmico e evolui sem parar, enquanto o mercado é volátil, agressivo e competitivo. Essa realidade faz com que as pessoas procurem gastar cada vez mais os minutos do seu dia com o que realmente importa para elas.

Ainda vale ressaltar o quanto dar visibilidade às despesas corporativas ajuda na gestão de tempo. Por incrível que pareça, muitas empresas ainda não sabem o quanto gastam nos seus departamentos, quais foram os que mais gastaram em algum período e assim por diante.

Isso é sinônimo de caos, afinal, como eu já disse e reforço, cada negócio deve saber onde e como aplicar o seu dinheiro. Só assim ele tem como gerar soluções fluidas, automatizadas, fáceis e simplificadas, sem operações burocráticas.

E hoje vemos um avanço nítido no universo empresarial visando aprimorar a eficiência das operações financeiras. É importante continuar buscando tecnologias para otimização das práticas neste setor, possibilitando às organizações gerenciarem seus centros de custo de maneira descentralizada.

Além disso, automatizar e personalizar os centros de custo também oferece uma experiência simplificada aos usuários.

São detalhes que podem parecer pequenos, mas que trazem um ganho enorme de tempo para a área financeira da empresa. Consequentemente, ela pode colocar esse tempo onde realmente importa: na geração de valor para o cliente.

É assim que a roda do crescimento gira.

E ela está girando cada vez mais rápido, fazendo com que os negócios que ainda não acompanham essa corrida fiquem travadas e andando em círculos.

CEO e cofundador da Conta Simples, plataforma de cartões corporativos, gestão de despesas e conta de pagamento para empresas e startups no Brasil