Maior produtor nacional de noz-pecã, Rio Grande do Sul mira o mercado externo

Líder nacional na produção de noz-pecã, o Rio Grande do Sul projeta uma colheita recorde em 2023 superior a 5 mil toneladas e desponta como principal fornecedor do fruto no Brasil. Aspectos como as condições climáticas favoráveis encontradas no Estado e a longevidade produtiva centenária atraem um número crescente de agricultores empreendedores. A expansão do mercado nacional, hoje responsável por absorver cerca de 60% do total produzido no País, e o ingresso em mais nações, principalmente na China, são os grandes desafios para o desenvolvimento de uma cultura que já demonstra a plena capacidade de crescer.

As condições climáticas do Rio Grande do Sul tornaram o solo fértil para a produção de uma cultura nativa das regiões Central e Sul dos Estados Unidos e do Norte do México. Estima-se que a nogueira-pecã tenha sido introduzida no Brasil ainda em 1870, mas foi a partir das décadas de 1960 e 1970 que a cultura passou a ser explorada comercialmente. Atualmente, o Estado contabiliza safras recordes e se volta ao desafio de expansão do mercado consumidor brasileiro e internacional.

O Rio Grande do Sul ostenta o título de maior produtor do País e já figura entre os maiores da América Latina. Em solo gaúcho, foram encontradas as condições ideais para o cultivo, segundo Paulo Lipp, engenheiro agrônomo e coordenador das câmaras temáticas da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

Um dos técnicos à frente do Pro-Pecã, Programa Estadual de Desenvolvimento da Pecanicultura, Lipp lembra que o clima, marcado por estações bem definidas e bom volume de chuva, criou um ambiente favorável para o cultivo. Esse fator somado a uma decisão política de incentivo fiscal implementado na década de 1970 fez com que o cultivo se proliferasse.

O plantio da noz-pecã enfrentou desafios no começo. As variedades iniciais de sementes trazidas para o Brasil por imigrantes norte-americanos apresentavam adaptação limitada às condições climáticas locais. Além disso, a falta de conhecimento técnico sobre o manejo adequado também foi um obstáculo.

Ao longo das décadas seguintes, foram realizados estudos e pesquisas para melhorar o conhecimento sobre a noz-pecã e para desenvolver variedades adaptadas ao clima brasileiro, principalmente da região Sul. Esses esforços resultaram em avanços significativos, permitindo o estabelecimento de pomares comerciais em diferentes regiões do País.

Graças a esse desenvolvimento metodológico e também à organização dos produtores existentes, uma grande guinada ocorreu a partir dos anos 2000. Mais produtores interessados na diversificação de culturas em suas propriedades e também na perenidade desse cultivo passaram a se dedicar ao manejo das árvores frutíferas. Hoje, os cerca de 1,5 mil produtores gaúchos estimados pela Emater já são responsáveis por 70% da safra nacional - que em 2023 deve ultrapassar as 7 mil toneladas das nozes.

Em 2023, tudo se encaminha para que o Rio Grande do Sul contabilize uma safra recorde em torno de 5 mil toneladas, segundo projeção do Instituto Brasileiro de Pecanicultura (IBPecan). Para o presidente do IBPecan, Eduardo Basso, o volume comprova o amadurecimento da cultura e a grande capacidade de adaptação dos produtores.

O resultado, segundo Basso, é não só uma alta produtividade, mas também alta qualidade. "A estiagem é, sim, um desafio, mas estamos investindo em irrigação nas propriedades e compartilhando boas práticas. Não existe concorrência, nosso objetivo é disseminar a excelência da nossa produção e crescer juntos", complementa.

Os produtores da nogueira-pecã estão espalhados em todas as regiões do Estado, com maior concentração na Depressão Central e no Vale do Taquari. A fruta já é a oitava mais cultivada em território gaúcho. Dos 7 mil hectares cultivados, cerca de 5 mil estão em idade de frutificação. A pecã tarda em entrar em produção (entre seis e sete anos), mas tem longevidade produtiva centenária.

Até o ano de 2030, conforme levantamento do IBPecan, a produção e consumo mundial deve aumentar de 330 mil toneladas para 450 mil toneladas. O Brasil deve chegar a 12 mil toneladas produzidas ao ano até 2030 para acompanhar a alta demanda internacional pelo fruto.

Além do Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais também são importantes regiões produtoras. Outros estados, como Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul, também têm se destacado no cultivo.