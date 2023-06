Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de cervejas artesanais do Brasil

Até bem pouco tempo atrás, a ida ao supermercado para comprar cerveja era acompanhada por uma única dúvida: Pilsen ou Malzbier, clara ou escura? Mas hoje o cenário é completamente diferente, pois, com a entrada no mercado das cervejas artesanais, a lista de opções aumentou exponencialmente. Agora é preciso entender de cerveja para saber comprar, muito parecido com o que ocorre com os vinhos e espumantes.

Entre as famílias das Ales, das Lager e das Lambics estão mais de cem estilos de cervejas, cada um com diferente sabor, aroma, coloração e forma de fermentação. E essa diversificação enorme é resultado do boom das cervejarias artesanais no Estado que, desde 2011, vem despontando como um mercado promissor. Segundo levantamento mais recente do Anuário da Cerveja 2021, lançado em setembro do ano passado, o Rio Grande do Sul ocupa o segundo lugar nacional em número de cervejarias, com um total de 285 estabelecimentos, perdendo apenas para São Paulo que contava com 340.

Na avaliação do presidente da Associação Gaúcha das Microcervejarias (AGM), Filipe Bortolini, se mantiver o percentual de crescimento do ano de 2021, que foi de 12%, o Estado chegará a 320 cervejarias e Porto Alegre a 48.

"Há muitas cervejarias instaladas principalmente na Capital, que é a segunda cidade do País em quantidade de cervejarias, com 43 estabelecimentos. Caxias do Sul também se destaca, sendo a quinta cidade do país em número de cervejarias, com 19. Outras regiões também estão tendo um crescimento significativo, tais como a região de Santa Maria", observa Bortolini.

Segundo os dados da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) e Cadastro do Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em todo o Brasil, as microcervejarias geram 54% das vagas de emprego do segmento, mas são responsáveis por apenas 3% das cervejas produzidas no Brasil.

"Geramos mais empregos em relação às grandes, mas ainda temos que melhorar no aspecto da produtividade, pois somos um mercado novo, em crescimento, e que tem muito a evoluir. Estamos no caminho certo", salientou Bortolini.