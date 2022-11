Campanha divulga Porto Alegre como a capital trilegal da cerveja

Capital Trilegal da Cerveja. É assim que Porto Alegre será retratada na campanha lançada pela prefeitura de Porto Alegre para impulsionar a Capital como polo cervejeiro. A iniciativa, que visa impulsionar o consumo das cervejas artesanais locais, partiu do vereador Ramiro Rosário (PSDB), que colocou R$ 100 mil no orçamento municipal por meio de uma emenda impositiva. A apresentação da campanha criada pela agência SPR, a pedido do Gabinete de Comunicação Social (GCS), foi feita neste sábado, no evento Ceva no Mercado, no DC Shopping, com a presença de 31 cervejarias artesanais.

Além do conceito, a campanha criou uma logomarca para o Polo Cervejeiro de Porto Alegre. “Para representar a relevância nacional da Capital na produção de cervejas artesanais, criamos uma marca que juntou um pin de localização e o lúpulo, um dos principais ingredientes usados na produção de cervejas. As cores utilizadas são as dos diversos estilos de produtos”, afirma o secretário Luiz Otávio Prates.

A campanha pretende posicionar Porto Alegre como polo cervejeiro, divulgando a mensagem de que aqui não é apenas legal consumir cerveja, mas sim trilegal, como costumamos dizer aqui no Rio Grande do Sul. A ideia não vincula a Capital a números estatísticos, que variam de tempos em tempos, e sim cria uma vinculação emocional: aqui na Capital é trilegal beber cerveja artesanal. “Na nossa cidade, temos diversos brewpubs, locais diferenciados que unem bar e cervejaria em um só lugar, onde se produz, vende, consome e se diverte”, destaca.

Proponente dos recursos que viabilizaram a campanha, o vereador Ramiro Rosário diz que, pela primeira vez, foi destinada uma emenda para publicidade institucional a um setor produtivo. “Fiz isso para valorizar os empreendedores locais que geram emprego e renda e toda uma cadeia produtiva, que envolve garçons, cozinheiros, chefs, atendentes, entre outros. Também é um fomento ao turismo local”, explica Ramiro.

As cervejarias artesanais geram mais empregos que as grandes. Apesar de serem responsáveis por 1% da produção nacional, elas são donas de mais de 54% das vagas geradas no segmento. Segundo a Associação Gaúcha de Microcervejarias (AGM), uma entidade sem fins lucrativos que representa os produtores no Estado, Porto Alegre é o município com maior quantidade de cervejas no país, com 1.581 produtos, o que corresponde a 29,5% de todas as cervejas registradas no Rio Grande do Sul. Os números são do Anuário Brasileiro da Cerveja, elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Porto Alegre é a segunda cidade brasileira com maior número de cervejarias, com 43 estabelecimentos. Só perde para São Paulo, que ultrapassou a Capital gaúcha em 2021, passando a ter 51 estabelecimentos. Com as “ciganas”, marcas produzidas em fábricas sem sede própria, a Capital certamente tem mais de 100 cervejarias.

O presidente da AGM, João Luis Giovanella, lembra que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul foram por muito tempo protagonistas absolutos da cena microcervejeiranacional. Mas, nos últimos anos, outros polos de produção passaram a crescer e a enfrentar o domínio gaúcho e porto-alegrense. “Por muito tempo fomos líderes de mercado. Só no último ano fomos ultrapassados por São Paulo. Esse apoio do poder público vem pra auxiliar na retomada do protagonismo, especialmente depois da pandemia, acelerando o desenvolvimento para o turismo cervejeiro e gastronômico de Porto Alegre”, avalia.

Giovanella afirma que outros estados se tornaram concorrentes fortes com apoio do poder público. “Aqui na Capital e no Estado, o setor cervejeiro se desenvolveu praticamente sozinho, com o esforço dos empreendedores. É muito positivo que, agora, em um momento crucial, estejamos recebendo apoio para divulgação de nossa produção local”, observa.

A primeira fase da campanha terá ações nas redes sociais e mídia programática. Também serão exibidas peças de Out of Home (OOH), divulgando a campanha em 11 outdoors digitais, 100 placas de rua (entre estáticas e digitais), 11 bancas de revistas e 2 empenas gigantes (nas esquinas das avenidas Ipiranga e João Pessoa e na Cristóvão Colombo com a Benjamin Constant).

A segunda fase da campanha, que será feita em março de 2023, prevê o investimento de mais R$ 100 mil pela Prefeitura, que então divulgará a campanha nos veículos de comunicação com alcance estadual, além de atingir “influencers”. Na terceira fase, está prevista a criação de um portal das cervejarias e intervenções urbanas com a logomarca da campanha. “Deixamos um legado para o setor: uma marca e um conceito que poderá ser usado por muitos anos”, ressalta Ramiro.

A sede do lançamento da campanha, o Ceva no Mercado, é um evento aberto ao público neste sábado, das 11h30 às 23h30, no DC Shopping e Mercado Paralelo. Promovido pela Matinê Cervejaria, o evento reúne 31 cervejarias artesanais. “O nosso evento é uma boa amostra da qualidade das nossas cervejarias, muitas delas com premiações nacionais e internacionais”, comenta Diego Masiero, organizador da primeira edição do Ceva no Mercado. Os copos oficiais do evento já exibem a logomarca da campanha.