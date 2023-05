Cultura judaica dá novo fôlego a estabelecimentos na capital gaúcha

A comunidade judaica no Rio Grande do Sul tem um papel que se confunde com o desenvolvimento do c omércio gaúcho. Boa parte do varejo local, principalmente em Porto Alegre , acabou mudando de mãos ao longo dos anos, mas uma nova geração de empreendedores está voltando a suas origens no Bom Fim e trazendo a cultura do Oriente Médio e do Leste Europeu ao gosto - e ao paladar - do público em geral, popularizando sabores e aromas que valem a pena serem experimentados.

comunidade judaica ao Rio Grande do Sul e, mais particularmente a Porto Alegre, a partir das primeiras décadas do século XX, teve um papel notável no desenvolvimento do comércio e dos serviços da capital gaúcha e, especialmente, em bairros como Bom Fim . A chegada dae, mais particularmente a Porto Alegre, a partir das primeiras décadas do século XX, teve um papel notável no desenvolvimento do comércio e dos serviços dae, especialmente, em

Atuando em ramos como o têxtil, financeiro e imobiliário, ao longo dos anos a população de origem judaica foi migrando internamente e ocupando outros bairros e segmentos econômicos, mas nunca abandonou completamente a região, marcada por estabelecimentos com nomes de família ou que remetem à cultura judaica: "Kotel", nome de uma imobiliária, por exemplo, é o termo em hebraico para o Muro das Lamentações em Jerusalém, capital israelense.

Mas, ainda com mudanças e incorporação de características, a comunidade ainda está presente em suas regiões mais "históricas" e conta com um fôlego adicional: o surgimento de novos negócios, alguns deles apostando justamente na exaltação da identidade judaica "da porta para fora", apresentando um universo de riqueza cultural à população em geral.

São estabelecimentos que estão popularizando a gastronomia do Oriente Médio e da Europa oriental, com influência das comunidades judaicas mundo afora, como as delicatessens de Nova York.

Entre esses locais, estão o restaurante e bar Moishe's Deli, com um balcão aberto para a rua e mesas exclusivamente na calçada, na rua Miguel Tostes; e o multicultural Armazém Box 18, misto de padaria, lanchonete e delicatessen, ambos no Rio Branco. Outro restaurante, o Midbar - "deserto", em hebraico - oferece no Bom Fim um cardápio mesclado aos sabores brasileiros e com um jeito de "comida de mãe", angariando a adesão de moradores e profissionais que trabalham na região.

Todos eles, mesmo voltados primordialmente ao público em geral, têm uma clientela cativa na própria comunidade, atendendo a encomendas de pratos para datas festivas como o Pessach, a Páscoa judaica, o Iom Kippur - Dia do Perdão - e o Hosh Hashaná, o ano novo judaico, todos com iguarias típicas dessas festividades.

"Há um sentimento muito forte para mim: acho que Porto Alegre estava muito carente de os judeus se sentirem em casa em um restaurante. De chegar lá e falar: "eu quero um 'latkes' e o atendente saber o que estou falando. Ao mesmo tempo, eu fico feliz de, como judeu, poder trazer um pouco desta cultura para o grande público", revela o empresário Matheus Rachewsky Fermann, à frente do Armazém Box 18.

Outro segmento que se popularizou entre os não-judeus é o das artes marciais, com a multiplicação das academias de krav-magá, modalidade esportiva praticada pelos membros do exército israelense e muito utilizada, no mundo inteiro, para defesa pessoal.

Essas novas iniciativas se somam aos comércios tradicionais remanescentes no bairro, que são os estabelecimentos originais daqueles judeus pioneiros, que chegaram no século XX e são administrados por filhos e netos, como a Kelbert's, de Sabina Kelbert Canter, querelembra os tempos em que, para além da presença das sinagogas e associações culturais e de assistência social, o bairro era tão povoado pelas lojas de famílias judaicas, que Rua Ramiro Barcelos, na divisa entre o Bom Fim e o Rio Branco, era chamada de "Rio Jordão" pelos locais.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Censo de 2010, os brasileiros adeptos ao judaísmo - religião que se confunde com a identidade judaica - eram 107.325 em todo o Brasil. Destes, 7.805 estavam no Rio Grande do Sul, o que coloca o Estado com a 3ª maior população judaica do País, atrás de São Paulo, que tinha 51.050 judeus, e Rio de Janeiro, com 24.451 judeus em 2010.

De acordo com o historiador Roney Cytrynowicz, citado pela Confederação Israelita do Brasil (Conib), a primeira colônia judaica no Rio Grande do Sul foi instalada na região de Santa Maria, em 1904, com 37 famílias originárias da Bessarábia, região histórica que ficava localizada entre a Ucrânia e a Romênia. A maior parte dessa população originária e seus descendentes acabaram se transferindo para Porto Alegre ainda na década de 1920 e para comunidades no interior do Estado, como em Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, Passo Fundo, Erechim, Erebango, Cruz Alta e Uruguaiana.

A ascensão do nazismo na Europa, a partir dos anos 1930, e o início da segunda guerra mundial, em um horror que vitimou milhões de pessoas, provocaram uma nova onda migratória do povo judeu às Américas, o que também ampliou ainda mais a comunidade judaica no Estado. Nos anos 1990, essa população chegou a cerca de 9 mil pessoas na Capital gaúcha, segundo Cytrynowicz.

Essas pessoas trouxeram uma bagagem pessoal e cultural variada, mas com características que também deram feições marcantes ao comércio gaúcho e possibilitaram o seu sucesso e fortalecimento.

Segundo Sabina Canter, a mesma perseverança que guiou gerações de judeus em tempos de privação, perseguição e mudança continua permeando a cultura judaica em todos os âmbitos, incluindo os negócios.

"A cooperação que temos uns com os outros, judeus e brasileiros, é que ajuda a região onde vivemos. Se há algo que não tenho na minha loja, recomendo as lojas dos meus vizinhos", conta.

Regina Katz, dona do Ao Crochet, um dos estabelecimentos mais antigos do Bom Fim ainda em atividade, confirma: "essa é filosofia da comunidade (judaica) e do bairro até hoje. Nossa vizinhança é maravilhosa", pontua.