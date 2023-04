Sebos resistem e se reinventam com novas formas de vendas

Os sebos físicos, com seus vastos acervos e livreiros experientes, enfrentam as mudanças do mercado editorial mas estão longe de desaparecer. Para isso, contam com o apoio indispensável do e-commerce, mas também de redes de contatos valiosas. Os sebos dividem seu espaço com livros novos, são valorizados por bibliotecas pessoais consagradas e no formato online podem ainda servir de antessala para a abertura de lojas físicas.

O mercado editorial brasileiro e gaúcho se vê à volta com inúmeras transformações nos últimos anos, ocasionadas tanto pelos efeitos da pandemia como pelo fechamento de grandes redes da área e a volta das livrarias de rua, que expressam a ascendência de uma gama mais diversificada de autores e temas.



Esses elementos, no entanto, não escantearam um dos atores mais emblemáticos do universo dos livros: os sebos, livrarias devotadas ao comércio de livros usados, que contêm tesouros editoriais pertencentes a todas as áreas do conhecimento. Os sebos são um reflexo posterior do mercado de livros novos, já que todo tipo de títulos inevitavelmente irá para essas prateleiras veteranas: aqueles fora de catálogo, os lançamentos promissores que ficaram aquém das expectativas e os que mantiveram o interesse eventual do público para muito além da sobrevida das próprias editoras.



Porém, esse comércio tampouco está imune às transformações do mercado editorial e, com o fortalecimento do comércio online, fechou portas Brasil afora e partiu, em muitos casos, para ter de físico somente os espaços para estoque, economizando com os gastos decorrentes de manter um espaço para a circulação do público.



Em vez, porém, de investir em sites individuais, os sebos acabaram se unindo em diversos marketplaces. O principal deles é a Estante Virtual, plataforma criada em 2005 e que, só em 2020, ano em que foi adquirido pelo Magazine Luíza por R$ 31,1 milhões, possuía um volume cadastrado de mais de 16 milhões de livros em todo o País.



Embora a empresa não tenha dado retorno aos pedidos de entrevista do Jornal do Comércio, um levantamento feito pela reportagem na própria plataforma mostra que, no Rio Grande do Sul, há 230 sebos e livreiros individuais que têm livros à venda em marketplaces. Destes, 59 vendedores contam com acervos disponíveis de mais de mil livros, 25% dos livreiros da plataforma.



Somente entre as dez maiores livrarias gaúchas na Estante Virtual, o volume de títulos ofertados é de quase 700 mil livros. O maior acervo do site no Rio Grande do Sul pertence ao Balaio Digital, com 133.656 livros cadastrados na plataforma desde 2006.



Mesmo para os sebos que ainda contam com lojas físicas - a maior parte deles em Porto Alegre -, a venda online representa uma fatia importante no faturamento e no alcance das vendas. Denise Filippini, da Livraria Erico Verissimo, aponta que metade do valor faturado é decorrente da Estante Virtual. "Na livraria física, o volume de vendas acaba sendo maior por compra, porque o comprador presencial leva uma quantidade maior de livros do que no online, onde o leitor busca muitas vezes por um título específico", acredita.



Diferentemente do comércio de livros novos, que tem um estoque regular abastecido pelas editoras e distribuidoras, nos sebos a chegada de produtos de maior valor agregado depende principalmente de uma sólida rede de contatos dos livreiros, construídas em anos de atuação. É assim que esses empreendedores têm acesso a vastas bibliotecas, que chegam nos sebos por transformações da vida de seus proprietários e suas famílias, seja por mudança, aposentadoria ou morte.



Outra forma pela qual os livros vêm para os sebos é pela troca ou venda de um volume pequeno de exemplares oferecidos às vezes pelos próprios frequentadores das livrarias. "Eu recebo cerca de 10 ligações por dia com pessoas oferecendo livros e isso é sintoma da crise que estamos todos atravessando. O livro é uma das primeiras coisas que as pessoas começam a vender em tempos difíceis", admite Mauro Messina, dono da Ladeira Livros, em Porto Alegre. Por esses meios, não há escassez de produtos em se tratando de sebos.



Ainda que o sucesso da performance dos sebos online represente lucro, com uma margem necessariamente maior do que a praticada entre editoras, distribuidoras e livrarias, a existência dos sebos físicos está longe de desaparecer. Isso porque eles oferecem uma experiência valiosa tanto para o empresário quanto para o consumidor, já que há mediação do livreiro, o que gera relação de fidelidade e confiança com seus clientes.



Outro aspecto que garante a sobrevivência dos sebos é a lacuna preenchida no que diz respeito ao comércio de livros novos. Segundo Maximiliano Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, ainda que não haja um número de sebos tão grande quanto nas décadas anteriores, a existência desse tipo de comércio é essencial para o mercado editorial.

"No caso das livrarias físicas, e com o enfraquecimento das grandes redes, temos espaços cada vez menores e isso prejudica a diversidade de títulos. Os exemplares que você não encontra nas livrarias podem ser achados nos sebos", aponta. Ledur, que atua como editor na AGE, fala que boa parte do seu catálogo está presente nos sebos, o que é uma forma de manter em circulação esse patrimônio intelectual.



No entanto, Ledur aponta que, se depender da produção anual de livros, os sebos ainda terão vida longa nos próximos anos. "O volume de títulos editados no Brasil vêm crescendo, de acordo com os registros da Biblioteca Nacional, inclusive na pandemia", revela. Segundo a Câmara Brasileira do Livro (CBL), em 2021, ano da pesquisa de mercado mais recente, o Brasil produziu 391 milhões de livros, dos quais 16% foram de novos títulos - 3% a mais em relação a 2020.