Empresas investem na sinergia entre setores

Em workflow, isto é, em cadeira, o trabalho abrange férias, rescisão de contratos, promoções e outros. Todas as operações, a comunicação com o eSocial, cálculos e folha de pagamento, podem ser focados, mediante terceirização de sistemas ou não, nas áreas mais importantes para o negócio. As plataformas disponíveis permitem a produção de indicadores e, por consequência, a possibilidade de mapeamento de como os funcionários estão performando. Manter uma comunicação assertiva é um atalho para o atingimento de metas, o que, afinal, é o que todo administrador almeja.

Outro importante exemplo de comunicação através de plataformas é a atualização permanente da legislação trabalhista. Desta forma, os departamentos de RH estão sempre em dia com as exigências. Prevendo e evitando multas e passivos trabalhistas, o RH contribui para a saúde financeira das empresas.

Exemplo da importância dessa dinâmica é a aferição do turnover, taxa rotatividade de funcionários. Em uma empresa que investe na comunicação interna, com metas estabelecidas e de conhecimento de todos, tanto o departamento financeiro, quanto o de RH terão mais condições de escolha do perfil ideal para determinada área. Assim, serão menores as taxas de faltas e rotatividade e, mais ainda, maior a retenção do bom profissional. Em resumo, quanto menor a rotatividade, maior a produção, mais resultados no produto e na contabilidade.

O RH Estratégico baseia toda sua gestão na análise de dados com a coleta de informações sobre os colaboradores, os resultados obtidos e qual o grau de senioridade de cada um, isto é, qual o nível de maturidade profissional atingida para uma nova designação e, por fim, colaborar estrategicamente na nova área. O setor de RH não deixa de atuar com o foco no colaborador, mas passa a interagir com as demais áreas, de forma a entender a dinâmica da empresa, suas metas e orçamentos.

Foi-se o tempo em que era possível manter departamentos separados, tanto de forma física quanto funcional. Se antes os setores Financeiro e Contábil não sabia o que o Recursos Humanos (RH) programava e o Comercial não dialogava nem com o Marketing, nem com a Logística, hoje o conceito de uma empresa saudável passa justamente por esta interligação entre todas as áreas.

Administrar um empreendimento não é trabalho fácil. Entre produção, perfil do funcionário, jornada de trabalho, marketing, comercial, adequação à legislação trabalhista ou precificação adequada, o que é mais importante? Todas as áreas são fundamentais, ninguém duvida. No entanto, mais importante do que destacar uma delas, ver a empresa como um organismo vivo é o que poderá fazer a diferença no balanço de final de ano.

Tecnologia é ferramenta importante na integração de setores

A empresa paulista LG Lugar de Gente percebeu, há algumas décadas, que havia um nicho ainda não explorado no país, o de gestão de capital humano a partir de soluções tecnológicas. Pioneira na inovação, desde 1985 oferece produtos que ajudam outras empresas na "missão de cuidar das pessoas", como se definem.

Naquele ano, a empresa oferecia assistência técnica e desenvolvimento de sistemas administrativos, como folha de pagamento. Em 1994, a empresa lançou o primeiro software de gestão. Hoje é a maior empresa brasileira especializada em tecnologia para gestão de pessoas, tendo como único foco as soluções voltadas para HRTech (startups ou empresas que nasceram com o objetivo de solucionar problemas do setor de Recursos Humanos).

De acordo com seu diretor comercial, Adriano Moura, a organização atende a cerca de duas mil empresas, que utilizam diretamente suas soluções, com mais de 2 milhões de processamentos mensais de folha de pagamento. Isso representa cerca de 25% do segmento de empresas de grande porte.

Com experiência profissional em inúmeras atividades comerciais na área de tecnologia, Moura conta que a adesão das soluções com foco em RH Estratégico se dá em função da lista de produtos da empresa, formada por módulos inovadores e outros bastante tradicionais, entre eles a folha de pagamento. "O trabalho de convencimento das empresas se dá por uma postura sempre consultiva, em que as necessidades dos usuários estão sempre em primeiro plano. Ao compreender as principais dores e os planos futuros para um RH digital, conseguimos desenhar cenários para que o cliente avance em ondas de adoção tecnológica, minimizando as resistências", conta.

Questionado sobre os principais benefícios para as empresas com a adoção de plataformas de gestão, o diretor, que é formado em Administração e pós-graduação em Administração de Recursos Humanos, ressalta que as escolhas são feitas a partir das necessidades específicas. Durante o trabalho de conhecimento da empresa, explica ele, o objetivo é elaborar um plano de negócio específico para aquele cliente. Assim, é possível definir, em conjunto, quais os atributos de valor. "Percebemos que os ganhos geralmente envolvem a elevação da eficiência operacional, maior acuracidade em cálculos e compliance de legislação, melhor experiência dos usuários, descentralização de processos e o autosserviço na palma da mão de todos os colaboradores", indica o diretor.

A sinergia entre os setores da empresa também é destacada como peça fundamental na boa gestão, entende Moura, ao lembrar que, praticamente, todos os projetos de RH demandam integrações financeiras e contábeis. Na LG, a empresa buscou facilitar o processo através de soluções flexíveis e parametrizáveis e, assim, atender às demandas sem exigir novos desenvolvimentos. O modelo garante menor custo e prazo na implantação da solução, além de assegurar a estabilidade das integrações, eliminando os eventos de quebra de compatibilidade.

Para Moura, a comunicação entre os setores a partir de plataformas tecnológicas impactam no balanço final da empresa. A maior eficiência operacional através do uso das soluções garante que as atividades do RH, dos gestores e dos colaboradores sejam realizadas corretamente e em menor tempo. Esse cenário otimiza a necessidade de pessoal e libera as pessoas para atividades essenciais do seu negócio. "As empresas chegam a gastar semanas com a burocracia interna para contratar um substituto de uma vaga, ao passo que, com as soluções, ele cumpre o processo em poucos cliques, obedecendo a todas as políticas internas na empresa, sem ter que consultar nenhuma outra área. As semanas viram poucas horas, e este tempo se reverte em lucro", garante.

Ele lembra ainda que as soluções podem ser adotas por diferentes tamanhos de empresas. Existem no mercado plataformas no mercado que recomendam prazos para inúmeros processos de RH. A própria LG Lugar de Gente possui uma calculadora de maturidade de gestão de pessoas, e os clientes podem comparar seus números atuais com os padrões de mercado.