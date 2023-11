Santa Rosa reduz de 139h para 6h o tempo para abrir uma empresa

De acordo com dados apresentados no Mapa de Empresas emitido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o município de Santa Rosa tem como tempo médio para a abertura de empresas cerca de 6 horas. O resultado é superior ao índice nacional, que é de 1 dia e 3 horas. Estes mesmos dados também foram compilados pelas equipes da Secretaria de Gestão e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que através do projeto Prefeitura Digital, implementaram melhorias na agilidade e efetividade dos serviços públicos.

Os dados avaliados do tempo médio dos processos de Análise de Viabilidade Locacional e Registro de Empresas em Santa Rosa mostram uma evolução, se considerado os índices dos anos anteriores. Em 2019, a média de tempo para realizar as mesmas atividades era de 139 horas (5 dias e 19 horas). A análise leva em conta o total de 1.221 empresas novas registradas no município, de janeiro a setembro deste ano.

O prefeito, Anderson Mantei, destaca que o resultado positivo é em função de diversas ações da Administração Municipal para a desburocratização dos processos e serviços, "Santa Rosa é hoje uma das melhores cidades do Brasil para se fazer negócio e abrir uma nova empresa. Não tem dificuldade, não tem burocracia. Por isso, muitas empresas têm nos procurado com a intenção de vir para cá", avalia.

Para Ademir Rosa, Secretário de Gestão, o projeto Prefeitura Digital tem gerado muitos benefícios, sendo fundamental para a consolidação das ações definidas no planejamento estratégico municipal. "O objetivo é simplificar e facilitar cada vez mais, o acesso aos serviços. Temos trabalhado para aprimorar a gestão pública, tornando ela mais eficiente e ágil, proporcionando um ambiente favorável ao empreendedor através da prestação de serviços ou soluções que atendam às suas necessidades", disse.

Atualmente, Santa Rosa conta com 9.570 empresas ativas. O número apresenta um crescimento de 40%, se comparado ao período analisado, desde 2017. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Odaylson Eder, ressalta que a cidade está sendo protagonista na simplificação de processos, "O município está sendo um fomentador de mudanças que fazem a diferença na vida do empreendedor. Precisamos dar condições para que as empresas venham se instalar aqui e possibilitar assim, a geração de mais postos de trabalho e melhorias na qualidade de vida da população", avalia.